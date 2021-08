Muistatko menestysteoksen virtahepo olohuoneessa? Siinä alkoholismin uhri kertoo, miten liikaa alkoholia käyttävä perheenjäsen sairastuttaa koko yhteisön.

Haluaisin käyttää samaa vertauskuvaa täysin toisenlaisessa yhteydessä. Kuvauksena huonosta omistajuudesta ja sen vaikutuksista yritystoimintaan, työyhteisöön sekä vallan ja vastuun merkitysten hajoamiseen.

Kirjoitin pari vuotta sitten myrkyllisestä omistajuudesta. Se herätti lukuisia keskusteluita, käynnisti useampia omistajastrategiaprosesseja ja avasi omistajuuteen liittyviä epäkohtia. Myrkyllisessä omistajassa kuvasin huonosti organisoitua siirtymää yrittäjästä omistajaksi. Myrkyllinen omistaja säätää ja käyttää valtaa kesämökiltä tai veneestä osallistumatta yrityksen arkeen tai todelliseen vastuun kantamiseen.

Virtahepo olohuoneessa on omistaja, joka pahimmillaan ottaa yrityksen panttivangikseen ennustamattomalla, ailahtelevalla ja epäsäännöllisellä tekemisellä. Virtahepojen päässä omistaja päättää, tekee mitä haluaa ja kaikki muut ihmiset ovat omistajalla töissä. Virtahepo kuvittelee kaikkien joutuvan tai haluavan palvella yritystä pelkän palkan ja aseman takia. Virtahepo kerää ympärilleen jees-ihmisiä kuvitellen olevansa viidakon kuningas.

Ongelma virtaheposissa on se, että yritykset ovat ryhmädynamiikaltaan lähempänä perhettä kuin viidakkoa. Vaikka virtahevon päässä raha ratkaisee, hänelle töitä tekevät ihmiset kaipaavat turvaa, vastuullisuutta, ennakointia, läpinäkyvyyttä ja kommunikaatiota. Edelliset asiat virtahevot jättävät pääosin tekemättä. Virtahepo sanoo helposti, että miten tätä kukaan muu voi ymmärtää, kun kaikki on yhden ihmisen päässä, vaikka menestyvän omistajuuden ja yritystoiminnan kaava on juuri päinvastainen. Vastuuttamalla, viestimällä, arvostamalla ja yhdessä tekemällä syntyy pelikirja, joka on omistajalle kultaakin kalliimpi.

Virtahevot ovat Suomessa varmasti pikku hiljaa väistyvä omistajasukupolvi. Ymmärrys, osaaminen ja kokemus kasvavat sukupolvien välillä ja aiheesta käytävät koulutukset, keskustelut ja julkaisut parantavat omistajien osaamista jatkuvasti. Nuorempien sukupolvien omistajat tuntuvat myös olevan valmiimpia vastuuttamaan muita, satsaamaan yrityskulttuuriin ja viestintään sekä kertomaan omista toiveistaan ja haasteistaan omistajina.

Virtahepo työyhteisössä tallaa alleen muiden sitoutumisen, motivaation, paneutumisen ja sitä kautta maksaa kallista hintaa yritykselle tuottamattomista ihmisistä hallituksissa ja johtotehtävissä. Virtahevon mielestä yritystoiminta on rankkaa ja vaikea laji, johon harvan kannattaa ryhtyä ja mielipide kumpuaa ainoastaan omasta huonosta osaamisesta ja kokemusten aiheuttamasta kuurosokeudesta. Jos lähelläsi on virtahepo, nosta asia esiin ja vaadi muutoksia. Vaikka yritys olisi minkälainen eläintarha, on selvää, että parempia tuloksia syntyy, kun koko joukkue pelaa ja marssii yhdessä samaan maaliin.