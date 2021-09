Analyytikot: Harvian jyrkkä kurssilasku on perusteeton

Saunayhtiö Harvian osake laski rajusti ankkuriomistajan osakemyyntien vuoksi. Analyytikot eivät näe syytä huoleen.

Torstaina kiuasyhtiö Harvian suuromistaja, suomalainen perheyhtiö Onvest, kertoi että, ulkopuolinen ryhmä ulkomaalaisia ja kotimaisia sijoittajia on ostanut Onvestin 12,33 prosentin omistusosuudesta 8 prosentin osuuden Harviasta. Onvest jää edelleen Harvian suurimmaksi osakkeenomistajaksi 4,4 prosentin omistusosuudella.

Perinteikäs sijoitusyhtiö olisi halunnut kasvattaa omistusosuuttaan, mutta kantona kaskessa on yksinkertaisesti Harvian osakkeen korkealle noussut hinta.

Ilmoitus sai Harvian osakkeen tippumaan torstaina 8,6 prosenttia. Perjantaina osake toipui hieman, 2,4 prosenttia.

Onvestin osakemyynteihin ei liity suurempaa dramatiikkaa, arvioivat Inderesin analyytikot Petri Kajaani ja Thomas Westerholm. Analyytikoiden mielestä Harvian jyrkkä kurssilasku antaa sijoittajalle oivan tilaisuuden hypätä Harvian osakkeen kyytiin.

”Toteutettu blokkikauppa ei vaikuta Harvian liiketoiminnan tulevaisuudennäkymiin tai näkemykseemme yhtiön osakekannan käyvästä arvosta. Tästä johtuen pidämme torstaina nähtyä jyrkkää kurssilaskua (-9 %) perusteettomana”, analyytikot toteavat.

Harvian tammi-kesäkuu on sujunut vahvasti

Kiuasyhtiön erittäin vahvan ensimmäisen neljänneksen jälkeen kysyntä on ollut poikkeuksellisen vahvaa myös vuoden toisella neljänneksellä. Kysyntä on ollut vahvaa lähes kaikilla Harvian päämarkkinoista, ja se on kyennyt toimittamaan tilatut tuotteet huolimatta haasteista tärkeimpien raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudessa.

Vahvan kysynnän ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden ansiosta myös kannattavuus on ollut odotettua parempi.

Harvian liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa peräti 83 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli noin 46,8 miljoonaan euroa. Orgaanisen liikevaihdon kasvu ajanjaksolla oli 60 prosenttia.

Oikaistu liiketulos kasvoi noin 13,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Tuloskehitys on ollut selvästi analyytikoiden odotuksia vahvempaa, sillä analyytikoiden konsensusennuste toisen vuosineljänneksen oikaistulle liiketulokselle on 11,1 miljoonaa euroa.

Harvia kertoi viime toukokuussa ostaneensa Kirami Oy:n, joka on Suomen johtava puulämmitteisten kylpytynnyreiden eli paljujen valmistaja. Harvian mukaan yrityskauppa täydentää hyvin Harvian sauna- ja spa-ratkaisujen valikoimaa ja vahvistaa Harvian johtavaa asemaa maailmanlaajuisena saunomisen ja saunakokemuksen brändinä.

Harvian arvion mukaan maailmassa on noin 17 miljoonaa saunaa, mikä luo merkittävän liiketoiminnan saunojen ja kiukaiden uusimisesta.

Saunamarkkina on kasvanut historiallisesti noin viisi prosenttia vuosittain. Markkina kasvaa tällä hetkellä selkeästi saunan terveyshyötyjen tunnettuuden ja suosion lisääntymisen ansiosta sekä yleisen koteihin panostamisen ja kotoilun trendin myötä, joka alkoi jo aikaisemmin mutta on kiihtynyt pandemian aikana.

Yhtiön johto arvioi markkinan jonkin verran historiallista keskiarvoa nopeamman kasvun jatkuvan keskipitkällä aikavälillä eli seuraavien 2–3 vuoden ajan. Johdon arvion mukaan Harvian osuus sauna- ja spa-markkinasta on noin kolme prosenttia ja kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta noin 13 prosenttia.

Osakkeen hinta on houkutteleva

Harvian osake on kivunnut vuodessa peräti 250 prosenttia. Silti osakkeen arvostus on houkutteleva ja yritysostoilla on mahdollisuus luoda merkittävää omistaja-arvoa, arvioivat Inderesin analyytikot.

”Ennusteidemme mukaiset 2021 ja 2022 P/E-luvut ovat 28x ja 23x ja EV/EBIT kertoimet 22x ja 18x. Arvostus on Harvian korkea laatu ja hyvät kasvunäkymät huomioiden mielestämme houkutteleva. Vuotuinen tuloskasvuennusteemme 2021-2023 välillä on ~20 % (CAGR), minkä lisäksi tarjolla on kasvavaa ~2-3 %:n osinkotuottoa. Harvian tulospohjainen arvostus on 2021 ennusteillamme 31-37 % verrokkien yläpuolella ja vuonna 2022 preemio on 24 %. Verrokkeja korkeampi arvostus on mielestämme perusteltavissa Harvian houkuttelevilla kasvunäkymillä, vahvalla markkina-asemalla ja hyvillä mahdollisuuksilla epäorgaaniseen kasvuun”, Kajaani ja Westerholm toteavat.

Analyytikot muistuttavat, että Harvialla on vahva tase ja näyttöjä erittäin hyvin onnistuneista yritysostoista, joiden avulla yhtiö osaa luoda merkittävää omistaja-arvoa ja parantaa asemiaan globaalin sauna- ja spa -markkinan johtavana toimijana.

”Pidämme Harvian yritysosto-osaamista ja jatkuvasti tarjolle tulevia yritysostomahdollisuuksia selvästi positiivisina asioina ja tämä on yksi tärkeä syy sille, miksi yhtiö ansaitsee tulla hinnoitelluksi korkealle nykyiseen tuloskuntoonsa nähden.”