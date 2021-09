Perheyhtiö myi jättipotin Harvian osakkeita – osake yli 10 prosentin sukelluksessa

Onvestin hallituksen puheenjohtaja Maria Toivanen. Kuva: Onvest Oy.

Suomalaisen sijoitusyhtiön mielestä Harvian osakkeen arvostus on noussut haastavaksi.

Ulkopuolinen ryhmä ulkomaalaisia ja kotimaisia sijoittajia ostaa Onvestin 12,33 prosentin omistusosuudesta 8 prosentin osuuden Harviasta. Onvest jää edelleen Harvian suurimmaksi osakkeenomistajaksi 4,4 prosentin omistusosuudella.

Osakekaupan koko on 77,2 miljoonaa euroa.

Onvest on strategiseen omistamiseen erikoistunut suomalainen perheyhtiö, jonka tavoitteena on luoda vakaata tuottoa hallitulla riskillä. Sijoittamalla Harviaan vuonna 2019 Onvest toteutti strategiaansa tukea suomalaista teollista toimintaa.

Onvestin toiminta koostuu teräspalveluliiketoiminnasta, teollisista omistuksista ja kiinteistöliiketoiminnasta sekä sijoitusliiketoiminnasta, joka tukee yhtiön kolmea ensimmäistä tukijalkaa.

Perheyhtiön sijoitukset tehdään ensisijaisesti poikkeuksellista osaamista ja tietotaitoa omaaviin yrityksiin aloilla, joilla muiden kynnys tulla markkinoille on korkea.

Perinteikäs sijoitusyhtiö olisi halunnut kasvattaa omistusosuuttaan, mutta kantona kaskessa on yksinkertaisesti Harvian osakkeen korkealle noussut hinta.

”Suomalainen sauna on yksi vallitsevan pandemian harvoista voittajista ja Harvia kasvoi kansainvälisesti räjähtäneen kysynnän myötä ennätysvauhdissa yksisarvisluokkaan. Olimme tämän upean kasvun keskellä yksityisenä, verrattain pienenä perheyhtiönä kuitenkin haastavassa tilanteessa. Olisimme halunneet kasvattaa osuuttamme Harviasta, mutta upean kiuas- ja spa-yhtiön valuaatio on noussut niin kovaksi, että rahkeemme eivät riittäneet haluamamme lisäosuuden ostamiseen”, kertoo Onvestin hallituksen puheenjohtaja Maria Toivanen.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että Harvian viime vuoden 0,82 euron osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 1,8 euroon. Tämän vuoden ennusteella yhtiön P/E-kerroin on lähes 33x, mikä on selvästi korkeampi kuin vuosina 2018 – 2020 keskimäärin. Yhtiö hinnoitellaan jo 12 kertaa yli kirja-arvonsa.

Onvest pysyy edelleen Harvian suurimpana ankkuriomistajana. Se uskoo kuitenkin, että uudet sijoittajat pystyvät tuottamaan lisäarvoa Harvian maailmanvalloitukselle.

”Me pääsemme kaupan avulla rakentamaan Onvestille uutta kivi- tai puujalkaa ja tulevat hankkeemme ovat todella merkittäviä investointeja Suomeen”, lisää Toivanen.

Onvest Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1913, jolloin liikemies Alfred Onninen perusti Turkuun putkiasennusliike tmi. A. Onnisen. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 147 miljoonaa euroa ja liikevaihto on voimakkaassa kasvussa.

Harvian osake on torstaina 2. syyskuuta laskussa noin 10,8 prosenttia noin kello 12.10.