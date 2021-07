Harvia jatkaa huikeaa menestystarinaa

Kiuasvalmistaja Harvia kertoi perjantaina peräti 83 liikevaihdon kasvusta toisella vuosineljänneksellä. Se kiritti osakkeen lähes 7,2 prosentin nousuun.

Harvia julkisti perjantaina ennakkotietoja toisen vuosineljänneksen tulosraportista.

Kiuasyhtiön mukaan Sauna- ja spa-liiketoiminta on kausiluonteista, ja ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes ovat perinteisesti vahvimmat. Erittäin vahvan ensimmäisen neljänneksen jälkeen kysyntä on ollut poikkeuksellisen vahvaa myös vuoden toisella neljänneksellä.

Yhtiön mukaan kysyntä on ollut vahvaa lähes kaikilla Harvian päämarkkinoista, ja se on kyennyt toimittamaan tilatut tuotteet huolimatta haasteista tärkeimpien raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudessa.

Vahvan kysynnän ja operatiivisen toiminnan tehokkuuden ansiosta myös kannattavuus on ollut odotettua parempi.

Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa peräti 83 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja oli noin 46,8 miljoonaan euroa. Orgaanisen liikevaihdon kasvu ajanjaksolla oli 60 prosenttia.

Oikaistu liiketulos kasvoi noin 13,2 miljoonaan euroon edellisvuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Tuloskehitys on ollut selvästi analyytikoiden odotuksia vahvempaa, sillä analyytikoiden konsensusennuste toisen vuosineljänneksen oikaistulle liiketulokselle on 11,1 miljoonaa euroa.

Pitkän tähtäimen kasvuodotukset ennallaan

Saunan tunnettuus, suosio ja käyttö ovat lisääntyneet pandemian aikana useilla markkinoilla ja siten vahvistaneet kysyntää sauna- ja spa-markkinassa.

Harvian johto arvioi, että osa tästä kasvusta on johtunut niin kutsutusta aikaistetusta kysynnästä eikä näin ollen vaikuta sauna- ja spa-markkinan pitkän tähtäimen kasvuodotuksiin tai Harvian pitkän tähtäimen tavoitteisiin.

Nousseet hinnat ja poikkeuksellinen epävakaisuus raaka-aineiden ja komponenttien saatavuudessa ovat vaikuttaneet Harvian toimitusketjuun, mutta kumppaneidemme ja useiden eri materiaalitoimittajien strategian ansiosta yhtiö on kyennyt pitämään vaikutukset hallinnassa. Harvia arvioi, että sama haasteellinen tilanne jatkuu ainakin vielä loppuvuoden.

Toisen vuosineljänneksen menestys on jatkoa alkuvuoden koville luvuille.

Liikevaihto kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 94 prosenttia edellisvuodesta noin 39,6 miljoonaan euroon edellisvuoden 20,4 miljoonasta eurosta. Orgaanisen liikevaihdon kasvu ajanjaksolla oli 62 prosenttia.

Oikaistu liiketulos kasvoi tammi-maaliskuussa 11 miljoonaan euroon edellisvuoden 4,2 miljoonasta eurosta.

Harvia kertoi viime toukokuussa ostaneensa Kirami Oy:n, joka on Suomen johtava puulämmitteisten kylpytynnyreiden eli paljujen valmistaja. Harvian mukaan yrityskauppa täydentää hyvin Harvian sauna- ja spa-ratkaisujen valikoimaa ja vahvistaa Harvian johtavaa asemaa maailmanlaajuisena saunomisen ja saunakokemuksen brändinä.

Harvian arvion mukaan maailmassa on noin 17 miljoonaa saunaa, mikä luo merkittävän liiketoiminnan saunojen ja kiukaiden uusimisesta.

Saunamarkkina on kasvanut historiallisesti noin viisi prosenttia vuosittain, yhtiö toteaa ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä julkaisemassaan markkinakatsauksessa. Yhtiön mukaan markkina kasvaa tällä hetkellä selkeästi saunan terveyshyötyjen tunnettuuden ja suosion lisääntymisen ansiosta sekä yleisen koteihin panostamisen ja kotoilun trendin myötä, joka alkoi jo aikaisemmin mutta on kiihtynyt pandemian aikana.

Yhtiön johto arvioi markkinan jonkin verran historiallista keskiarvoa nopeamman kasvun jatkuvan keskipitkällä aikavälillä eli seuraavien 2–3 vuoden ajan. Johdon arvion mukaan Harvian osuus sauna- ja spa-markkinasta on noin kolme prosenttia ja kiuas- ja saunakomponenttimarkkinasta noin 13 prosenttia.

Osakkeen arvostuskertoimet korkealla

Harvia on ollut sijoituksena viime vuodet todellinen menestystarina. Kolmessa vuodessa yhtiön markkina-arvo on noussut peräti yli 870 prosenttia ja viimeisen vuodenkin aikana lähes 410 prosenttia.

Osakkeen kallistuminen on nostanut Harvian osakkeen arvostuskertoimia, vaikka analyytikot ovatkin reivanneet tulosennusteita ylöspäin. Esimerkiksi tämän vuoden konsensusennusteilla yhtiön EV/Ebitda-kerroin on yli 26x, mikä on selvästi yli viime vuosien keskimääräisen tason.

Arvostuskerroin 2018 2019 2020 2021e EV / EBITDA 10,1x 13,2x 17,0x 26,3x P/E -kerroin 13,1x 20,5x 29,9x 39,7x P/B-kerroin 1,53x 2,84x 6,89x 12,9x Osakekohtainen tulos 0,41 0,51 0,82 1,47

Harvian toisen vuosineljänneksen 2021 avainluvut ovat alustavien laskelmien mukaan (luvut ovat tilintarkastamattomia):

Huhti – kesäkuu 2021

Liikevaihto kasvoi 83 prosenttia noin 46,8 miljoonaan euroon (25,5)

Orgaanisen liikevaihdon kasvu ajanjaksolla oli 60 prosenttia

Liiketulos kasvoi noin 12,8 miljoonaan euroon (4,6)

Oikaistu liiketulos kasvoi noin 13,2 miljoonaan euroon (5,4)

Tammi – kesäkuu 2021

Liikevaihto kasvoi 88 prosenttia noin 86,4 miljoonaan euroon (45,9)

Orgaanisen liikevaihdon kasvu ajanjaksolla oli 61 prosenttia

Liiketulos kasvoi noin 23,9 miljoonaan euroon (7,7)

Oikaistu liiketulos kasvoi noin 24,4 miljoonaan euroon (9,6)

Harvia julkaisee puolivuosikatsauksensa 12.8.2021.

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 109 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee yli 700 työntekijää Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.