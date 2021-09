Pikavippien lisäksi myös ”hyvät lainat” johtavat velkaongelmiin

Suomalaiset ylivelkaantuvat aiempaa enemmän muistakin lainoista kuin pikavipeistä, kertoo Takuusäätiö.

Suomen pankin tilaston mukaan lainoja on nostettu nyt enemmän kuin koronapandemiaa edeltävänä aikana.

Takuusäätiön Velkalinja- ja chat -neuvonnan asiakkailla on vakuudettomien kulutusluottojen lisäksi aiempaa useammin myös vakuudellisia velkoja kuten asunto- auto- ja opintolainaa. Niitä pidetään tavallisesti hyvinä ja järkevinä velkoina.

Takuusäätiössä on neuvottu tänä vuonna 20 prosenttia enemmän asuntovelallisia kuin viime vuonna samalla ajanjaksolla. Myös auto- ja opintolainoja on ollut aiempaa useammalla neuvotulla. Niitä on ollut 40–50 prosenttia enemmän viime vuoteen verrattuna.

Yli 80 prosentilla Takuusäätiön kaikista neuvotuista on vakuudettomia kulutusluottoja, kuten pikaluottoja ja luottokorttilainoja. Osamaksuvelkoja on tänä vuonna lähes 40 prosenttia useammalla kuin viime vuonna. Naisilla korostuvat osamaksut, opintolainat ja laskurästit, miehillä puolestaan autolainat ja verovelat.

Keskituloisella asuntovelallisella on vakuudetonta kulutusluottoa keskimäärin 13 000 euroa enemmän kuin keskituloisella vuokralla asuvalla yhteydenottajalla.

Myös kotitalouksien ”hyvät velat” voivat johtaa kulutusluotto-ongelmiin.

”Asuntolainallakin on merkitystä velkaantumisessa, vaikka se olisikin velallisen maksukykyyn mitoitettu. Houkutus ylläpitää elintasoa osamaksuilla, kulutusluotoilla ja luottokorteilla on suuri, jos asuntolaina vie jo suurehkon osan tuloista. Tämä näkyy Velkalinja- ja chat- neuvonnassamme keskituloisten yhteydenottoina”, sanoo Takuusäätiön chat -ja verkkoneuvonnan asiantuntija Liina-Lotta Heinonen.

Takuusäätiön mukaan monenlaisten velkojen kertyminen on riski. Useamman velan maksaminen pois yhtä aikaa on huomattavasti haastavampaa kuin yhden velan.

”Kulutusluottovelkaantumisen taustalla voi olla se, että asunto- auto- ja opintolainat vievät tuloista liian suuren osan”, kertoo Heinonen.

Yleensä maksuvaikeuksiin joutuneilla ihmisillä on pankkisuhde ja usein myös pankin kulutusluottoja. Vakuudettomiin pikalainoihin turvaudutaan tavallisesti, kun pankkien lainahanat menevät kiinni. Ennen kuin maksuongelmat syvenevät muun muassa pikalainavelkaantumisen myötä, pankeilla voisi olla hyvät mahdollisuudet pysäyttää asiakkaittensa velkakierteitä, esimerkiksi yhdistämällä velkoja.