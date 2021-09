Tällainen on Inderesin listautumisanti – tavoitteena kerätä 5,7 miljoonaa lisää pääomaa

Inderesin yleisöannissa osakkeiden merkintähinta on 25 euroa.

Anyysipalvelu Inderes julkisti tässä kuussa odotetun ilmoituksen aikeistaan listautua Helsingin pörssiin. Nyt yhtiö kertoo aikovansa jättää listalleottohakemuksen Nasdaq Helsinki Oy:lle yhtiön osakkeiden listaamiseksi Nasdaq Helsingin ylläpitämälle First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Listautumisanti koostuu yleisöannista Inderes-yhteisön jäsenille Suomessa ja henkilöstöannista yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille.

Merkintäaika alkaa maanantaina 4.10.2021 klo 9.30. Kaupankäynnin Inderesin osakkeilla odotetaan alkavan arviolta 15.10.2021.

Inderesin liikeidean kulmakivenä on yhdistää pörssiyhtiöt ja sijoittajat. Yhtiöllä on asiakkaana yli 150 pörssiyhtiötä ja Inderesin sijoittajayhteisöön kuuluu yli 64 000 jäsentä.

Yhtiö pyrkii keräämään noin 5,7 miljoonan euron bruttovarat tarjoamalla merkittäväksi alustavasti enintään 236 303 uutta osaketta. Yhtiön arvoksi tulee listautumisessa hieman alle 41 miljoonaa euroa.

Tarjottavat osakkeet vastaavat noin 16,9 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä ennen listautumisantia ja noin 14,5 prosenttia listautumisannin jälkeen edellyttäen, että kaikki tarjottavat osakkeet merkitään ja lasketaan liikkeeseen.

Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden vähimmäismäärä on alustavasti 169 636 tarjottavaa osaketta. Kunkin tarjottavan osakkeen merkintähinta on 25,00 euroa yleisöannissa. Merkintähintaa määriteltäessä on otettu huomioon muun muassa vallitseva markkinatilanne, toimialalla toimivien yhtiöiden arvostuskertoimet sekä yhtiön tulosodotukset.

Henkilöstöannissa tarjottavien osakkeiden enimmäismäärä on alustavasti 66 667 tarjottavaa osaketta. Henkilöstöannin merkintähinta on 10 prosenttia alhaisempi kuin yleisöannin merkintähinta eli 22,50 euroa tarjottavalta osakkeelta.

Kaupankäynnin Inderesin osakkeilla odotetaan alkavan First Northissa arviolta 15.10.2021 kaupankäyntitunnuksella INDERES.

Yhtiön toimitusjohtaja, hallituksen jäsenet ja henkilöstöomistajat ovat sitoutuneet kolmen vuoden asteittain purkautuviin luovutusrajoituksiin. Kukaan Inderesin nykyisistä omistajista ei myy osakkeita listautumisen yhteydessä.

Sisu Partners Oy toimii First North -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana sekä yhtiön taloudellisena neuvonantajana Listautumisessa. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana toimii Dottir Asianajotoimisto Oy. Merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.

Listautumisannissa kerättävän pääoman on tarkoitus antaa Inderesille liikkumavaraa seuraaviin panostuksiin: laajentuminen uusiin kohdemarkkinoita laajentaviin palveluihin, yritysostot, omien teknologia-alustojen tuotekehitys sekä Inderes-yhteisölle kehitettävät palvelut.

Listautumisannissa kerättyjä varoja voidaan käyttää myös Inderesin omien osakkeiden suunnattuun hankintaan Taaleri Sijoitus Oy:ltä tämän kanssa sovitun hankintaoption perusteella.

Inderesin liikevaihto tilikaudella 2020 oli 8,7 miljoonaa euroa, kasvua tilikaudesta 2019 oli 76 prosenttia. Liikevaihdon

kasvua tuki etenkin lokakuussa 2019 toteutettu Flik-konsernin hankinta. Kaikki päätuotealueet kasvoivat ja

kasvua vauhditti etenkin uuden virtuaaliyhtiökokousratkaisun myynti sekä virtuaalitapahtumaratkaisujen vahva

kysyntä vuoden jälkipuoliskolla.

Yhtiön jatkuvan laskutuksen määrä oli 5,0 miljoonaa euroa, joka vastasi 57,3 prosenttia koko liikevaihdosta. Jatkuva laskutus muodostuu pääasiassa tilausanalyysisopimuksista, osavuosikatsausten virtuaalitapahtumatuotannoista, sisältökumppanuuksista ja sijoittajatilauksista. Ruotsin liiketoiminnan osuus oli 7 prosenttia liikevaihdosta.

Tilikauden 2020 liikevoitto oli 1,4 miljoonaa euroa, joka on 594 tuhatta euroa enemmän kuin vuoden 2019 tilikauden liikevoitto. Liikevoiton osuus yhtiön liikevaihdosta oli 15,9 prosenttia. Liikevoiton kehitystä suhteessa liikevaihtoon heikensi Flik-konsernin hankintaan liittyvien liikearvopoistojen kasvu.