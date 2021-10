OP antaa Nokian osakkeelle ostosuosituksen

Nokian osakkeen arvostustaso ei heijastele yhtiön tuloskuntoa ja vahvistuvaa kassavirtaa.

Pekka Lundmark aloitti epäkiitollisen tehtävän Nokian toimitusjohtajana elokuun alussa. Pian Lundmark ilmoitti Nokian uudesta strategiasta, tarkalleen ottaen sen ensimmäisestä vaiheesta.

Uudistuneessa Nokiassa neljä tulosvastuullista liiketoimintaryhmää, jotka vastaavat aiempaa paremmin asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Uudet liiketoimintaryhmät ovat osa uutta toimintamallia, jossa jokaisella liiketoimintaryhmällä on selkeä tulosvastuu ja niiden tavoitteena on markkinajohtajuus omilla toiminta-alueillaan. Sijoitetun pääoman tuotto on keskeinen mittari tulosten arvioinnissa.

Lundmarkin ohjaksissa Nokian käänteestä uuteen kasvuun on saatu tämän vuoden aikana useita merkkejä.

Uutistoimisto Reuters kertoi viime heinäkuussa, että kiinalainen teleoperaattori China Mobile on nostanut Nokian ensimmäistä kertaa toimittajalistalleen. Sopimus on yksi osoitus siitä, että Nokia hakee uskottavammin kasvua kasvavilla 5G-markkinoilla.

Käänne näkyy myös tulosraporteissa. Kuten ensimmäisen vuosineljänneksen raportissa, Nokia tarjosi myös toisen vuosineljänneksen raportissa iloisen yllätyksen. Nokian liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa 5,3 miljardiin euroon, kun vertailukaudella se oli 5,1 miljardia. Ilman valuuttakurssimuutosten vaikutuksia liikevaihto kasvoi yhdeksän prosenttia. Myynnin kasvu ylitti analyytikoiden vajaan 5,2 miljardin euron konsensusodotuksen.

Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto nousi viime vuoden 423 miljoonasta eurosta peräti 682 miljoonaan euroon, mikä ylitti selvästi analyytikoiden 408 miljoonan euron odotuksen.

Elokuun alun jälkeen Nokian osake on kuitenkin ollut laskutrendissä kuten moni muukin teknologiayhtiö.

Vaikka Nokia on menettänyt markkina-arvoaan, näkee OP:n analyytikko Kimmo Stenvall yhtiön tulosnäkymät hyvinä. OP:n aamukatsauksessa hän arvioi Nokian yltävän noin 2,5 miljardin euron oikaistuun liiketulokseen tänä ja ensi vuonna. Kasvuodotus on kova, sillä viime vuonna oikaistu liikevoitto oli 2,1 miljardia euroa.

”Nokialta odotetaan kokonaisuutena hyvin samantasoista tulosta kuin vertailukaudella Q3/2020. Raportoitu liikevaihto on vakaa (v/v), mutta bruttokate paranee pääasiassa Pilvi- ja verkkopalveluiden paremman bruttomarginaalin seurauksena”, analyytikko arvioi.

Riskejäkin on. Keskeisin riskitekijä on Stenvallin mukaan komponenttipula.

Vuodelle 2022 OP ennustaa kuitenkin vain 0,7 prosentin liikevaihdon kasvua ja vain pientä liikevoiton kasvua.

”Nokian on kuitenkin vaikea kasvattaa tulostaan ensi vuonna, sillä Verkkoinfrastruktuuripalveluiden vuosi 2021 on vahva ja odotamme yksikön tuloksen laskevan huippuvuodesta”, analyytikko perustelee.

Osakkeen arvostustaso on Stenvallin mielestä maltillinen.

”Osake on arvostettu ennusteillamme 9.2x EV/EBIT (2022E) ollen jälleen sektorin huokein nimi”, analyytikko toteaa.

OP:n ennusteilla vuoden 2022 tulos ja EV/EBIT kerroin 11x antavat osakkeen arvoksi 5,8 euroa ja vuoden 2023 tulos kertoimella 10x 6,2 euroa. Näiden keskiarvolla Nokian osakkeen tavoitehinnaksi muodostuu 5,9 euroa. Viimeisin kurssinoteeraus on 4,9 euroa.

OP toistaa Nokian 5,9 euron tavoitehinnan, mutta kurssilaskun seurauksena päivittää suosituksen tasolle osta aiemmalta tasolta lisää.