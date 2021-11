Autoveron poistuminen kiritti täyssähköautojen rekisteröinnit ennätykseen lokakuussa

Täyssähköautojen usuus autojen ensirekisteröinneistä nousi ensimmäisen kerran yli 15 prosentin.

Marinin hallitus on antanut esityksen, jonka mukaan autoista, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, ei tarvitse maksaa autoveroa.

Muutokset auto- ja ajoneuvoverolakiin tulisivat voimaan vuoden 2022 alusta, mutta muutos koskee takautuvasti autoveroa lokakuun 2021 alusta lähtien.

Tällä hetkellä autoverotaulukossa alin autoveroprosentti on 2,7. Tätä prosenttia sovelletaan täyssähköautoihin. Lokakuusta 2021 lähtien autoveroa ei siis olisi lainkaan. Nollaveroprosenttia sovellettaisiin henkilö- ja pakettiautoihin, joiden hiilidioksidipäästö on nolla grammaa kilometriltä.

Sähköautoista tällä hetkellä kannettava autovero on keskimäärin 1 200 euroa, mutta vaihteluväli on lavea. Pienempien ja edullisempien sähköautojen autovero on vain noin 500 euroa, mutta kalleimpien automallien autovero on noin 4000 euroa.

Hallitus pyrkii tekemään autoveron poiston valtion talouden kannalta veroneutraalisti. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että samalla kun autovero poistuu, nollapäästöisten autojen ajoneuvoveron perusveroa korotetaan 65 eurolla.

Autoveron poistuminen näyttää olevan syy sille, että täyssähköautojen kysyntä nousi lokakuussa ennätyslukemiin, arvioi Autoalan Tiedotuskeskus.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan täyssähköautoja ensirekisteröitiin ennätyksellisen paljon, yhteensä 1 193. Lokakuussa ensirekisteröidyistä henkilöautoista peräti 38 prosenttia oli ladattavia – ladattavien hybridien osuus oli 20 prosenttia ja täyssähköautojen 18 prosenttia.

Koko vuonna ladattavien autojen osuus ensirekisteröinneistä on ollut lähes 30 prosenttia. Tänä vuonna ensirekisteröidyistä autoista täyssähköautoja on ollut 8,9 prosenttia.

Täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvoi lokakuussa ensimmäisen kerran yli 15 prosenttiin. Autoveron poistuminen on laskenut sähköautojen hintaa ja lisännyt niiden kysyntää. Lisäksi jonkin verran ensirekisteröintejä siirtyi syyskuulta lokakuulle. Loppuvuoden aikana ladattavien autojen osuuden arvioidaan hieman tasaantuvan lokakuun lukemista.

Myös sähköpakettiautojen osuus kasvoi lokakuussa jo 5,1 prosenttiin rekisteröinneistä, kun osuus oli tammi-syyskuussa noin 2,1 prosenttia.

Koronapandemian aiheuttaman taantuman jälkeinen nopea talouskasvu on luonut komponentti- ja raaka-ainepulan, jonka aiheuttamat toimitusviiveet supistavat autojen ensirekisteröintejä. Puolijohdekomponenttien lisäksi pulaa on monista metalleista ja teollisuuden perusraaka-aineista.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan uusien autojen tuotantoa on jouduttu leikkaamaan, vaikka kysyntä onkin jo pitkälti toipunut koronan aiheuttamasta taantumasta. Toimitusviiveiden ennakoidaan jarruttavan rekisteröintejä vielä talven yli koko Euroopassa.

”Puolijohteiden heikentynyt saatavuus ja ongelmat toimitusketjuissa näkyvät autoteollisuudessa globaalisti. EU:ssa ensirekisteröitiin syyskuussa yli viidennes vähemmän autoja kuin vuoden 2020 syyskuussa. Syyskuun 2021 lukema oli pienin syyskuun rekisteröintimäärä EU-alueella yli 25 vuoteen – viimeksi rekisteröinnit ovat jääneet näin matalaksi vuonna 1995. Komponenttipulan ennakoidaan lieventyvän ensi vuoden alkupuolella”, kertoo toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

Lokakuussa rekisteröitiin 6 611 uutta henkilöautoa, joka jää 11,9 prosenttia viime vuoden lokakuun lukemasta.