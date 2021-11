Marimekon tuloskasvu ei riittänyt sijoittajille

Marimekon kolmannen vuosineljänneksen vahva tulosraportti sai osakkeen reippaaseen laskuun, kun odotukset on viritetty valmiiksi jo korkealle.

Marimekon liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä viime vuodesta 11 prosenttia ja oli 42,4 miljoonaa euroa. Valtaosa Marimekon omista myymälöistä oli avoinna kolmannella neljänneksellä.

Liikevaihto Suomessa kasvoi 25 prosenttia. Marimekon toimenpiteet harmaaviennin kontrolloimiseksi heikensivät kansainvälistä myyntiä, joka laski katsauskaudella 10 prosenttia.

Liikevaihtoa nosti erityisesti tukkumyynnin hyvä kehitys Suomessa ja kehitystä tukivat etenkin kertaluonteiset kampanjatoimitukset. Liikevaihtoa puolestaan heikensivät etenkin harmaaviennin kontrolloimisesta johtuva tukkumyynnin lasku EMEA:n alueella ja alemmat lisenssituotot Aasian-Tyynenmeren alueella.

Liikevoitto parani merkittävästi ja nousi 13,3 miljoonaan euroon viime vuoden 10,5 miljoonasta eurosta. Myös vertailukelpoinen liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa. Liikevoitto ylitti analyytikoiden konsensusodotuksen 10,1 miljoonaa euroa.

Liikevoittoa paransi erityisesti liikevaihdon kasvu. Myös suhteellisen myyntikatteen vahvistuminen tuki tulosta. Liikevoittoa puolestaan laski kiinteiden kulujen nousu.

Marimekko odottaa kiinteiden kulujen nousevan selvästi myös viimeisellä vuosineljänneksellä laskentakäytäntöjen muutosten ja kasvupanostuksien seurauksena.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko kertoo, että yhtiön hyvän kehityksen taustalla on muun muassa pitkäjänteinen työ Marimekko-brändin kehittämiseksi. Tämä ja mallistojen modernisointi näkyvät luonnollisesti nopeimmin vahvalla kotimarkkinalla Suomessa, jossa liikevaihto kolmannella neljänneksellä nousi 25 prosenttia.

”Meille on tärkeää pitää huolta brändi-imagostamme globaalisti. Siksi olemme jo useamman vuoden ajan tehneet töitä monille kansainvälistyville brändeille tutun haasteen, harmaaviennin, kontrolloimiseksi. Tällaiset toimenpiteet heikensivät nyt menneellä vuosineljänneksellä kansainvälistä myyntiämme, joka laski katsauskaudella 10 prosenttia”, toimitusjohtaja kertoo.

Yhtiö joutui harmaaviennin uhriksi esimerkiksi vuonna 2019, jolloin Marimekko sai tiedon Aasian-Tyynenmeren alueen toimijosita, jotka olivat auktorisoimattomia.

”Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tuotteitamme on päässyt myyntiin paikkoihin, jotka eivät täytä meidän valikoiman tai jakelumallin kriteereitä”, Alahuhta-Kasko kertoi tuolloin.

Marimekko toimii Aasian-Tyynenmeren alueella partnerimallilla, eli maahantuoja hallinnoi valikoimaa ja jakeluverkostoa. Harmaavienti on tyypillinen ongelma kansainvälistyville designyhtiöille.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Yhtiö odottaa myynnin Suomessa kasvavan edellisvuodesta selvästi.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella yhtiö odottaa kasvavan vuonna 2021. Vuonna 2021 tavoitteena on avata arviolta 5–10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Pandemia on aiheuttanut häiriöitä globaaleissa toimitusketjuissa. Myös Marimekon toimitusketjussa on ollut joitakin pandemian aiheuttamia häiriöitä, jotka ovat aiheuttaneet toimitusviiveitä.

Jatkuessaan häiriöt voivat vaikuttaa tuotteiden saatavuuteen loppuvuoden aikana ja sitä kautta liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Liikevaihtoon ja tulokseen vaikuttaa olennaisesti myös jakelukeskusten ja logistiikan toimintavarmuuden ja tehokkuuden säilyminen poikkeustilanteessa.

Marimekko suunnittelee vauhdittavansa pitkän aikavälin kansainvälistä kasvua vuonna 2021 ja panostavansa erityisesti digitaaliseen liiketoimintaan, saumattomaan monikanavaiseen asiakaskokemukseen, vastuullisuuteen ja bränditunnettuuteen. Näistä syistä yhtiö odottaa kiinteiden kulujen nousevan edellisvuodesta, erityisesti toisella vuosipuoliskolla. Kulujen kasvun arvioidaan olevan erityisen vahvaa viimeisellä vuosineljänneksellä.

Marimekko on nostanut tänä vuonna vuoden 2021 näkymiään jo kahdesta. Nyt Marimekko ei tehnyt näkymiin muutoksia.

Marimekko odottaa liikevaihdon arvioidaan vuonna 2021 kasvavan edellisvuodesta, jolloin se oli 124 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin Marimekko odottaa olevan edellisvuotta korkeampi, jolloin se oli 16,3 prosenttia.

Sijoittajat ovat osanneet jo odottaa Marimekolta kovaa tuloskasvua. Kolmannen vuosineljänneksen tulospetraus ei enää riittänyt sijoittajille, sillä osake oli Helsingin pörssissä lähes yhdeksän prosentin laskussa keskiviikkona noin kello 14.40.

Sijoittajia saattaa arveluttaa harmaaviennin kasvu, yhtiön ennakoima kiinteiden kulujen kasvu ja mahdollisesti jatkuvat häiriöt toimitusketjuissa.