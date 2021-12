Tämä osake on nyt entistäkin houkuttelevampi

Nyt saattaa olla hyvä hetki ostaa pieniä kasvuyhtiöitä pitkään salkkuun.

Lyhyellä aikajänteellä osakkeiden hinnat seuraavat markkinatunnelmia. Pitkällä aikajänteellä osakkeiden hinnat seuraavat kuitenkin yritysten tuloksia ja tästä syystä tulisi pitkäjänteisen sijoittajan olla ennen kaikkea kiinnostunut yritysten laadullisista tekijöistä.

Laadullisiin tekijöihin panostavaa sijoittajaa ei niinkään kiinnosta se, minkälaista osinkoa yritys maksaa tänään, vaan miten yritys pärjää pitkällä aikavälillä. Laadussa ei ole kyse vain siitä minkälaista työtä yritys itse tekee, vaan myös siitä kuinka houkuttelevalla markkinalla yritys toimii.

Laadukkaiden yritysten osakkeiden perusongelmana on heikkolaatuisia yrityksiä korkeampi hinta. Jos mikään muu ei muutu, tarkoittaa alhaisempi ostohinta pitkäjänteisen sijoittajan osalta korkeampaa tuottopotentiaalia ja alhaisempaa riskiä.

Tästä syystä on mielenkiintoista, että monia pieniä kasvuyrityksiä saa nyt entistä alhaisempaan hintaan. Yksi niistä on nimeltään Hims and Hers.

Hims and Hers kasvoi poikkeuksellisen voimakkaasti jo ennen koronaa

Hims and Hers on terveydenhuollon digitalisaatioon tähtäävä yritys. Kyseessä ei ole kaiken kattava potilaat ja lääkärit yhdistävä alusta, vaan yritys etenee sairaus kerrallaan.

Yritys perustettiin vasta marraskuussa 2017. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että 27 miljoonan dollarin liikevaihto vuodelta 2018 saatiin aikaan vuodessa.

Yritys kasvoi siis ensimmäisen vuotensa aikana merkittävästi suuremmaksi kuin vuonna 2004 perustettu Admicon tai vuonna 1998 perustettu Efecte. Tämä on poikkeuksellisen voimakasta laadukkaaseen yritykseen viittaavaa kasvua.

Hims and Hersin viimeisin tulos oli vahva

Koronapandemia osoittautui monelle digitaalisen tuotteen yritykselle kultakaivokseksi. Ihmisten kotoilu nosti muun muassa digitaalisten tuotteiden kysyntää ja kauppa kävi entistä paremmin. Tämän seurauksena kasvuosakkeiden hinnat nousivat.

Riskinä luontaisesti on se, että talouden avautuminen johtaa päinvastaiseen ilmiöön. Osalle yrityksistä näin on käynytkin. Digitaalisen komponentin sisältävien kuntolaitteiden valmistajat Peloton ja Nautilus kasvoivat vielä alkuvuodesta erittäin kovaa vauhtia. Viimeisimpien osavuotiskatsausten pohjilta kasvu näyttää kuitenkin pysähtyneen kuin seinään.

Hims and Hersin viimeisin osavuotiskatsaus oli sen sijaan vahva. Liikevaihto kasvoi 79 prosenttia 74,2 miljoonaan dollariin. Yleisestä kustannustason noususta huolimatta asiakkaan hankintakustannus saatiin pidettyä edellisen vuosineljänneksen tasolla. Samalla yritys nosti ennusteitaan loppuvuoden liikevaihdon kasvun osalta.

Onko pieniä kasvuosakkeita kuritettu jo liikaakin?

Pienten kasvuyhtiöiden kurssit ovat laskeneet ja tähän on olemassa useitakin syitä. Inflaatiopelot aiheuttavat huolta niin kustannusten kuin korkojenkin osalta ja talouden avautuminenkin saattaa vaikututtaa liiketoimintaympäristöön .

Kaikkia tekijöitä ei voi hallita ja osakkeiden arvostusmalleissa korkojen nousu kurittaa voimakkaimmin nimenomaan kasvuosakkeita.

Toisaalta osaa riskitekijöistä voidaan hallita osakepoiminnalla. Osa koronavoittajista on jo ilmoittanut voimakkaistakin talouden avautumiseen liittyvistä ongelmista. Hims and Hers on sen sijaan nostanut kasvuennusteitaan.

Useampikin yritys on kertonut kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä mainostamiseen liittyvien kulujen noususta, mutta Hims and Hers on onnistunut pitämään asiakkaan hankintakustannuksensa tasaisena läpi vuoden.

Hims and Hersin korkea katetuotto ja kova kasvu viittaavat hinnoitteluvoimaan. Hinnoitteluvoimasta on hyötyä, mikäli inflaatio osoittautuu pitkäaikaisemmaksi ongelmaksi.

Hims and Hersin osakkeen hinta on laskenut noin 75 prosenttia helmikuun huipuista ja on nyt listautumishintaansa alemmalla tasolla. Inflaatiohuolista huolimatta kysymys kuuluukin, onko osake laskenut jo liikaakin.

Pienet kasvuosakkeet kannattaa nyt ottaa seurantaan laajemminkin

Mikäli Hims and Hers ei sijoittajaa innosta, kannattaa katsastaa myös yritys nimeltään Bark. Viimeisin vuosineljännes osoitti 39 prosentin liikevaihdon kasvua ja ainakin tähän asti vaikuttaa siltä, että Bark olisi edelleenkin pääsemässä alkuperäisiin kasvutavoitteisiinsa.

Inflaatiopaineet kyllä näkyvät niin lähetysten kuin mainostamisenkin kustannusten nousuna. Toisaalta asiakkaan hankintakustannuksen suhde elinkaariarvoon eli niin sanottu LTV/CAC-suhde on edelleen korkeassa 4,9 lukemassa. Tämäkin osake on tullut alas joulukuun huipuistaan lähes 75 prosenttia ja saattaa siten tarjota mielenkiintoisen oston paikan.

Vastuunrajoitus: Tämä ei ole sijoitussuositus ja mikäli osakkeet kiinnostavat, kannattaa niihin tutustua kunnolla ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä.