Analyytikko: Tesla tulee menettämään markkinaosuuttaan sähköautoissa

Tesla hallitsee sähköautomarkkinoita, mutta kilpailijat tulevat perässä.

Sähköautovalmistaja Tesla on kovassa vauhdissa. Kun yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 21,5 miljardia dollaria, on tälle vuodelle analyytikoiden konsensusennuste jo 51,2 miljoonaa dollaria. Liikevoitto vuonna 2018 oli 0,36 miljardia dollaria, mutta tälle vuodelle ennustetaan jo 6,0 miljardin dollarin liikevoittoa.

Tesla valmisti viimeisen 12 kuukauden aikana, lokakuun 2020 ja syyskuun 2021 välissä, yli 808 000 sähköautoa. Yhtiön oma tavoite on valmistaa vuonna 2030 peräti 20 miljoonaa sähköautoa. Tavoite on kova, sillä kaiken kaikkiaan uusia autoja myydään globaalisti vuosittain noin 70 miljoonaa.

Jos koko automarkkina ei kasva, on Teslan tavoitteena saavuttaa siis lähes 29 prosentin markkinaosuus koko globaalista automarkkinasta.

Kovat kasvuluvut ja ennen kaikkea odotukset kasvun kiihtymisestä ovat nostaneet Teslan osakkeen arvostustason pilviin. Kuluvan vuoden konsensuksen mukaisella tulosennusteella sähköautovalmistajan P/E-kerroin on peräti 214x ja ensi vuodenkin ennusteella 132x.

Kova osakkeen arvostustaso kertoo siis sijoittajien kovista odotuksista.

Kaikki eivät kuitenkaan ole niin luottavaisia Teslan kuningastien jatkumiseen.

Guggenheim-yhtiön analyytikko Ali Faghri epäilee Teslan mahdollisuuksia säilyttää hallitseva markkina-asema sähköautomarkkinoilla. Aiheesta kertoo Yahoo Finance.

Faghrin mukaan sähköautovalmistajan lähiajan näkymät ovat valoisat. Sijoittajakirjeessään hän kertoo, että Teslan sähköautojen kysyntä ylittää tuotannon, ja tuotantovolyymi kasvaa rajusti vuosina 2022 ja 2023, kun Austinin ja Berliinin uudet tehtaat valmistuvat.

Faghrin mukaan Teslalla on edelleen kilpailuetu muihin sähköautovalmistajiin verrattuna.

Yhtiön vertigaalisen integraation aste on korkea. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiö hallitsee laajasti toimitusketjun eri vaiheita. Lisäksi Teslan etuna on sähköautojen ohjelmistoihin perustuva liiketoimintamalli, oma latausverkosto sekä muita sähköautoja suurempi akkujen kapasiteetti.

Kilpailu on kuitenkin kiristymässä sähköautomarkkinoilla. Faghrin mukaan sekä perinteiset autovalmistajat että kokonaan uudet sähköautovalmistajat lisäävät kilpailua jatkossa, mikä vaikeuttaa Teslaa ylläpitämään korkeaa markkinaosuutta.

Teslan markkinaosuus uusissa rekisteröidyissä sähköautoissa oli vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä yli 66 prosenttia. Kuitenkin markkinaosuus on laskussa, sillä vuotta aiemmin markkinaosuus oli lähes 80 prosenttia. Perinteiset autovalmistajat, kuten General Motors, Ford, Nissan ja Audi ovat kaventaneet Teslan etumatkaa.

Sijoittajien kannalta oleellista on kuitenkin Teslan myynnin ja kannattavuuden kehitys. Jos sähköautomarkkinat kasvavat riittävän nopeasti, voi Tesla kasvaa siitäkin huolimatta, että se menettäisi markkinaosuuttaan.

Faghri ennustaa, että sähköautojen myynti yltää 14 prosenttiin kaikkien uusien autojen myynnistä vuoteen 2025 mennessä. Vuoteen 2030 mennessä osuus nousee jo 36 prosenttiin. Tiukentuvat päästörajoitukset sekä sähköautojen omistuskustannusten ja laadun parantuminen edistävät niiden myyntiä.

Faghri antaa Teslan osakkeelle tavoitehinnaksi 925 dollaria, mikä ylittää hieman tämän hetken vajaan 940 dollarin kurssinoteerauksen.

Osake on ollut viime viikkoina laskussa. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on myynyt ison potin Teslan osakkeita sillä marraskuun 8. päivän jälkeen hän on myynyt omistuksiaan jo lähes 12 miljardilla dollarilla.

Alla olevalla videolla on pohdintaa siitä, miten Tesla muuttaa autoteollisuutta ja mikä on Teslan tulevaisuus.

Lue myös tämä: Kuinka arvokas on Tesla?