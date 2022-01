Tesla toimitti loka-joulukuussa roimasti analyytikoiden odotuksia enemmän sähköautoja

Sähköautovalmistaja Tesla raportoi myöhään sunnuntaina yltäneensä jälleen ennätyksellisiin toimituksiin vuoden 2021 viimeisellä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Tämä on kuudes peräkkäinen vuosineljännes, jolloin maailman arvokkain autovalmistaja ylsi ennätystoimituksiin.

Toimitusmäärät ylittivät myös Wall Streetin analyytikkojen odotukset – sirupulasta huolimatta. Tesla toimitti vuosineljänneksellä 308 600 ajoneuvoa, kun analyytikoiden konsensusodotus oli 263 000 ajoneuvoa.

Teslan loka-joulukuun toimitukset olivat noin 70 prosenttia suuremmat kuin vuotta aiemmin ja lähes 30 prosenttia korkeammat kuin edellisen vuosineljänneksen ennätystoimitukset.

”Hienoa työtä koko Teslan maailmanlaajuiselta tiimiltä!”, yhtiön toimitusjohtaja Elon Musk hehkutti Twitterissä.

Tesla lisäsi myös tuotantoaan Kiinassa. Tuotanto menee suurelta osin USA:n sekä Eurooppaan ja muiden maiden myyntiin. Kiinan tuotannon lisäys on yksi syy odotettua kovempaan tuotannon kasvuun.

Tesla kertoi myyneensä asiakkaille neljännellä neljänneksellä yhteensä lähes 297 000 Model 3 -autoa ja Model Y -urheiluautoa.

Yhtiö toimitti yhteensä suurempia Model S- ja Model X -autoja 11 750 kappaletta , mikä on kasvua kolmannen neljänneksen lukemiin peräti 9 275 autoa. Analyytikot odottivat Teslan toimittavan 12 900 Model S- ja Model X -autoa.

Kaiken kaikkiaan Tesla toimitti koko viime vuonna reilut 936 000 sähköautoa, mikä on 87 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020.

Viime lokakuussa Elon Musk lupasi, että Tesla kykenee ylläpitämään yli 50 prosentin vuosikasvua vielä melko pitkään.

Deutsche Bank kertoi perjantaina raportissaan odottavansa Teslan tekevän tänä vuonna lähes 1,5 miljoonaa ajoneuvoa, vaikka sirupula on edelleen riski tuotannolle.

Teslan myyntiä on tähän asti rajoittanut nimenomaan tuotanto, ei kysyntä. Uudet tehtaat Texasin Austinissa ja Berliinissä helpottavat maailmanlaajuisia tuotannon pullonkauloja.

Teslan talousjohtaja Zachary Kirkhorn ei osannut sanoa viime lokakuussa, kuinka nopeasti yhtiö pystyy lisäämään tuotantoa uusissa Texasin ja Berliinin tehtaissa, jotka käyttävät uusia ajoneuvoteknologioita ja uusia tiimejä.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Tesla kertoi lokakuussa pyrkivänsä rakentamaan ensimmäiset tuotantoautonsa molempiin laitoksiin vuoden 2021 loppuun mennessä, mutta vielä ei tiedetä, saavuttiko se tämän tavoitteen. Tesla ei vastannut Reutersin kysymykseen tehtaiden tuotannon käynnistymisestä. Berliinin tehtaan oli alun perin tarkoitus aloittaa tuotanto viime kesänä.

