Analyytikko ennustaa: Teslan osake kipuaa 30 prosenttia vuonna 2022

Tesla tulee kaksinkertaistamaan tuotantokapasiteettinsa ensi vuonna.

Sähköautovalmistaja Teslalla on vahvat katalyytit kurssinousuun vuonna 2022, uskoo amerikkalainen sijoituspalveluyritys Wedbush. Aiheesta kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Kasvuajureita Teslalla ovat Wedbushin mukaan vahvat kysyntänäkymät Kiinassa sekä uusien tehtaiden avaaminen Yhdysvalloissa ja Saksassa.

Sähköautovalmistajan osakkeet voivat kivuta lähes 30 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana, Wedbushin toimitusjohtaja ja analyytikko Daniel Ives kirjoittaa sijoituspalveluyhtiön sijoittajakirjeessä. Hän odottaa Teslan kasvua rajoittavan komponenttipulan helpottuvan ensi vuonna, jolloin Tesla voi vastata paremmin kasvavaan kysyntään Kiinassa.

Lisäksi uudet tehtaat Texasin Austinissa ja Berliinissä helpottavat maailmanlaajuisia tuotannon pullonkauloja, Ives arvioi. Teslan myyntiä on tähän asti rajoittanut nimenomaan tuotanto, ei kysyntä.

Ives ennustaa, että ensi vuonna Tesla toimittaa 40 prosenttia sähköautoistaan Kiinaan. Hän arvioi, että vuoden 2022 loppuun mennessä Teslan kapasiteetti on noin kaksi miljoonaa autoa vuodessa, kun se nyt on noin miljoona autoa.

Wedbushin suositus Teslan osakkeelle on lisää ja osakkeen tavoitehinta on 1400 dollaria.

Sijoitustutkimusyhtiö Argus Research päivitti teslan osakkeen hintatavoitettaan tiistaina nostamalla sen 1 313 dollariin 1 010 dollarista ja vahvistamalla ostoluokituksen. Argus näkee sähköautovalmistajan alan kiistattomana johtajana, jopa kilpailun kasvaessa.

Kaikki sijoitusammattilaiset eivät ole yhtä luottavaisia Teslan suhteen.

Guggenheim-yhtiön analyytikko Ali Faghri epäilee Teslan mahdollisuuksia säilyttää hallitseva markkina-asema sähköautomarkkinoilla. Kilpailu on kuitenkin kiristymässä sähköautomarkkinoilla. Faghrin mukaan sekä perinteiset autovalmistajat että kokonaan uudet sähköautovalmistajat lisäävät kilpailua jatkossa, mikä vaikeuttaa Teslaa ylläpitämään korkeaa markkinaosuutta.

Teslan markkinaosuus uusissa rekisteröidyissä sähköautoissa oli vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä yli 66 prosenttia. Kuitenkin markkinaosuus on laskussa, sillä vuotta aiemmin markkinaosuus oli lähes 80 prosenttia. Perinteiset autovalmistajat, kuten General Motors, Ford, Nissan ja Audi ovat kaventaneet Teslan etumatkaa.

Faghrin mukaan sähköautovalmistajan lähiajan näkymät ovat silti valoisat. Ivesin tavoin hän toteaa, että Teslan sähköautojen kysyntä ylittää tuotannon, ja tuotantovolyymi kasvaa rajusti vuosina 2022 ja 2023, kun Austinin ja Berliinin uudet tehtaat valmistuvat.

Näkemykset Teslan osakkeen arvosta vaihtelevat suuresti analyytikoiden välillä. Korkein tavoitehinta osakkeelle on tällä hetkellä 1580 dollaria, mutta alhaisin vain 236 dollaria. Myös suosituksissa on vaihtelua. 11 analyytikkoa antaa Teslan osakkeelle ostosuosituksen, mutta kuusi vähennä-suosituksen ja kolme myy-suosituksen.

Teslan osake on kivunnut vuodessa lähes 65 prosenttia. Yhtiön markkina-arvo on noussut jo yli biljoonaan dollariin. Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on myynyt ison potin Teslan osakkeita sillä marraskuun 8. päivän jälkeen hän on myynyt omistuksiaan jo lähes 12 miljardilla dollarilla. Twitterissä hän kertoi viime viikolla, että hän on ”melkein valmis” tavoitteessaan vähentää omistusosuuttaan 10 prosentilla.

