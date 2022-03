Inflaation ja ruokapulan pelko ajaa venäläisiä peruselintarvikkeiden paniikkiostoksiin

McDonald’s hampurilaisravintola Pietarissa.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta ja länsimaat aloittivat Venäjään kohdistuvat historiallisen kovat pakotteet. Pakotteet kattavat rahoitussektoriin kohdistuvia pakotteita, henkilöpakotteita, aseiden ja muiden puolustustarvikkeiden vienti- ja tuontikieltoja ja esimerkiksi sensitiivisen teknologian vientikieltoja.

Venäjälle pakotteiden yhteisvaikutus on dramaattinen, arvioi Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala yhtiön vuoden ensimmäisessä suhdanne-ennusteessa. Vesalan mukaan maan talous horjuu syvän taantuman partaalla.

Vesalan mukaan ruplan ulkoinen arvo on jo voimakkaasti alentunut, mikä kiihdyttää inflaation hyvin korkeaksi. Vientirajoitusten, länsimaisten yritysten omaehtoisten vetäytymisten sekä ruplan heikkenemisen vuoksi Venäjän kyky hankkia tuontituotteita on vakavasti vioittunut.

”Ruplan ostovoiman nopea hupeneminen on saanut kansalaiset joukolla nostamaan pankeista säästöjään. Talletuspaot voivat koitua yksittäisten pankkien kohtaloksi. Myös riski valtion maksukyvyttömyydestä on ulkomaisten velkojen osalta kasvanut”, Vesala toteaa.

Ruplan romahdus nostaa välittömästi tuontihyödykkeiden hintoja ja se näkyy tavallisten venäläisten arjessa.

Hintojen nousu ja pelko peruselintarvikkeiden pulasta on saanut kansalaiset liikkeelle. Ihmiset hamstraavat nyt hyvin säilyviä ruokatarvikkeita.

Kreml yrittää hillitä kansalaisten hamstrausta. Se kehottaa venäläisiä olemaan paniikissa ostamasta peruselintarvikkeita, kuten sokeria ja tattarituotteita. Hinnat nousevat ennätysvauhtia ja pulaa on raportoitu koko maassa, kertoo riippumaton The Moscow Times.

There is no need to buy large quantities of sugar, buckwheat and toilet paper, the Kremlin has told Russians https://t.co/hxfoFnV5zU — The Moscow Times (@MoscowTimes) March 18, 2022

”Venäläisillä ei ole mitään tarvetta juosta kauppoihin ja ostaa tattaria, sokeria ja wc-paperia”, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov kertoi toimittajille perjantaina, kun häneltä kysyttiin kansalaisten paniikkiostoksista.

”Ruokakauppojen toimitusten ympärillä oleva hälinä on erittäin tunteenomaista”, hän sanoi.

Hinnat ovat nousseet nopeimmin yli kahteen vuosikymmeneen, ja Venäjä alkaa nyt tuntea konkreettisesti Ukrainan hyökkäyksen taloudelliset seuraukset.

Ruplan dramaattinen lasku yhdistettynä länsimaisiin taloudellisiin pakotteisiin ja ilmatilan kieltoihin ovat häirinneet maahan tuotujen tavaroiden ja elintarvikkeiden tarjontaa. Lisäksi lukemattomat länsiyritykset ovat lopettaneet toimintansa Venäjällä.

Vaikka Venäjä on sokerin nettoviejä, on sokerin hinta noussut hallituksen tilastojen mukaan yli 15 prosenttia vain kahden viime viikon aikana. Pulaa sokerista on raportoitu monissa kaupungeissa.

”Sokeritoimitukset jatkuvat keskeytyksettä ja tehtaat toimivat ympäri vuorokauden”, maatalousministeri Dmitri Patrushev kertoi valtiojohtoiselle Rossiya-24 -tv-kanavalle myöhemmin perjantaina.

Patrushev kertoo, että Venäjä aikoo ottaa käyttöön merkittävästi sokerinviljelyyn tarkoitettua maata. Peskovin mukaan hallituksella ei ole toistaiseksi kantaa siihen, pyrkisikö se luomaan valtion sokerimonopolin tarjonnan ja hintojen valvomiseksi.

Kreml on jo kieltänyt osan sokerin ja muun maatalouden viennistä ja ottanut aiemmin käyttöön perushyödykkeiden hintakontrollin korkean inflaation aikana.

Jotkut vähittäismyyjät ovat sopineet rajoittavansa hinnannousua ja toiset taas säännöstelevät asiakkaiden jauho- ja sokeriostoja, kertoo uutistoimisto Tass.

Jokapäiväisestä elämästä selviytymisen kannalta merkityksetön, mutta symbolisesti merkittävä venäläisten arkeen vaikuttava tekijä on pikaruokajätti McDonald’sin vetäytyminen Venäjän markkinoilta. Hampurilaisketjulla on Venäjällä lähes 850 ravintolaa, mutta nyt se on sulkenut ovensa.