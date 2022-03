Stockmann löysi ostajan Helsingin keskustan tavaratalokiinteistölleen

Stockmann on sopinut myyvänsä Helsingin keskustan tavaratalokiinteistönsä ja solminut pitkäaikaisen takaisinvuokrasopimuksen.

Stockmann kertoo tiedotteessaan, että se on tänään maanantaina yrityssaneerausohjelman mukaisesti sopinut Helsingin keskustassa sijaitsevan tavaratalokiinteistönsä myymisestä työeläkevakuuttaja Kevalle.

Kaupan arvo on 400 miljoonaa euroa, josta kaupan yhteydessä maksettava summa on noin 391 miljoonaa euroa. Loppuosa huomioidaan lähivuosien vuokrassa. Arvioitu nettotuotto on noin 4,2 prosenttia.

Kauppa on tavanomaisten toteutumisehtojen alainen ja Stockmann arvioi kaupan toteutuvan viimeistään vuoden 2022 huhtikuun loppuun mennessä.

Kiinteistökaupan myyntituloilla Stockmann maksaa täysin takaisin sekä vakuudellisen saneerausvelan 342,6 miljoonaa euroa että riidattomat vakuudettomat saneerausvelat 21,8 miljoonaa euroa, jotka ovat tällä hetkellä yrityssaneerauksen maksuohjelman alaisia. Stockmannilla on myös ehdollista vakuudetonta saneerausvelkaa, enimmäismääräistä ja kiistanalaista, joiden osalta maksuohjelman alainen määrä vahvistetaan myöhemmin.

Stockmann jatkaa tavaratalotoimintaansa koko kiinteistössä pitkäaikaisella takaisinvuokraussopimuksella, joka tehdään uuden omistajan kanssa. Vuokrasopimukset Stockmannin vuokralaisten kanssa jatkuvat nykyisellä konseptilla.

”Olemme tyytyväisiä, että kiinteistölle löytyi vakaa ja luotettava kotimainen omistaja. Helsingin keskustan tavaratalo on ikoninen, ja sillä on erinomainen sijainti, mikä edesauttoi kiinteistön myyntiä”, sanoo Stockmannin toimitusjohtaja Jari Latvanen.

”Stockmannin kiinteistö on uniikki ja korkeatasoinen kokonaisuus, jolla sijoituskohteena on hyvät tuotto- ja kehittämismahdollisuudet. Keskeisellä paikalla sijaitseva arvokas kohde on hyvä lisä Kevan kasvavaan kiinteistöportfolioon. Kevan sijoitusstrategian mukaista on tehdä pitkäaikaisia sijoituksia arvonsa säilyttäviin ja vakaata tuottoa tarjoaviin kohteisiin”, Kevan toimitusjohtaja Jaakko Kiander sanoo.

Helsingin keskustan tavaratalon suunnittelija on arkkitehti Sigurd Frosterus ja sen vuokrattava kokonaispinta-ala on noin 51 500 neliömetriä. Rakennus valmistui vuonna 1930 ja sitä on sen jälkeen laajennettu nykyiseen kokonaisuuteen.

Keva on julkisen sektorin työeläkevakuuttaja ja Suomen suurin työeläkelaitos, jolla on yhteensä 1,3 miljoonaa henkilöasiakasta. Kevan sijoitusomaisuuden arvo vuoden 2021 lopussa oli noin 67 miljardia euroa.

Stockman päätti jättää hakemuksen yrityssaneerausohjelmaan huhtikuussa 2020. Stockmannin yrityssaneerausmenettelyn selvittäjä, asianajaja Jyrki Tähtinen antoi selvityksensä yhtiöstä elokuussa 2020.

Tähtisen mukaan Stockmannin saneeraustarve perustui kolmeen syyhyn: liialliseen velkaantumiseen, aikaisempiin epäonnistuneisiin liiketaloudellisiin päätöksiin tavarataloliiketoiminnassa ja lopulta koronaviruspandemian aiheuttamaan äkilliseen ja jyrkkään myynnin laskuun niin tavaratalo- kuin myös Lindexin liiketoiminnassa ja tästä aiheutuneesta välittömästi uhanneesta maksukyvyttömyydestä.

Yhtiö on saanut vuoden 2021 aikana tervehdytettyä toimintaansa. Konsernin liikevaihto nousi viime vuonna 899 miljoonaan euroon edellisvuoden 791 miljoonasta eurosta, jossa oli nousua 11,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuuttakursseilla. Liiketulos oli 82,1 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna liiketulos oli rankasti tappiolla 270 miljoonaa euroa.

Stockmann on toteuttanut helmikuussa 2021 hyväksyttyä yrityssaneerausohjelmaa järjestelmällisesti. Joulukuussa 2021 Stockmann solmi sopimukset Tallinnan ja Riian tavaratalokiinteistöjen myynnistä ja pitkäaikaisesta takaisinvuokraussopimuksesta uuden omistajan kanssa.

Stockmann odottaa konsernin liikevaihdon kasvavan ja oikaistun liiketuloksen olevan selvästi positiivinen edellyttäen, että merkittäviä koronarajoituksia ei aseteta.