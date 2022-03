Ukrainan kriisi muuttaa Suomen asemaa pysyvästi 

Ukraina on muutakin kuin vehnää ja perunoita.

Venäjän talous ei ole Ukrainan tilanteen ja läntisen maailman asettamien pakotteiden ainoa kärsijä. Useampikin suomalaisyritys tulee kärsimään merkittäviä tappioita. Nokian Renkaiden Venäjällä sijaitsevia tehtaita uhkaa mahdollinen kansallistaminen ja Finnairin strategia perustuu Helsingin kautta tapahtuvaan Venäjän ylilennon mahdollistamaan nopeaan Aasian reittiin.

Talous tulee kärsimään myös epäsuorasti. Inflaatio on jo nyt ollut ongelma, ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan pahentaa tilannetta entisestään. Inflaation väliaikaisuuden puolesta puhuvat argumentit perustuivat koronapandemiaan liittyvien toimitusketjuhuolien helpottamiseen ja väliaikaisesti korkeaan energian hintaan.

Kriisin seurauksena energian hinta tulee pysymään korkealla ja Volkswagen on jo nyt joutunut sulkemaan sähköautotehtaitaan Ukrainaan liittyvien toimitusvaikeuksien vuoksi.

Ukrainan merkittävä asema neon-kaasun tuottajana ei ainakaan helpota globaalia taloutta jo nyt vaivaavaa pulaa puolijohteista. Niin Venäjän kuin Ukrainankin rooli globaalissa ruokatuotannossa tulee myös olemaan merkittävä ongelma. Inflaation pitkittymisen riskinä on nyt se, että siitä tulee itse itseään toteuttava uskomus ja kaikkea muuta kuin ohimenevä ilmiö.

Ukraina on muutakin kuin vehnää ja perunoita

Ukrainan sodan ja sen tuomien pakotteiden hinta Suomen taloudelle on kova. Tästä syystä on ymmärrettävää, että uutisissa painotetaan Ukrainan roolia maailman vilja-aittana ja sodan merkitystä raaka-aineiden saatavuudelle.

Samalla on hyvä muistaa mitä vapaalla yhteiskuntajärjestelmällä ja sopivalla yhdistelmällä yksilönvapautta ja riittävän voimakasta valtion toimivaltaa voidaan saada aikaan. Tämä niin sanottu kapea käytävä on se, minkä puolesta Ukraina nyt taistelee.

Forbes Ukrainan toimittaja Mike Sapiton muistuttaa Twittterissä, että Ukraina on tuonut maailmaan paljon muutakin kuin pelkkää multaa ja kaasua. WhatsAppin perustaja Jan Koum on lähtöisin Ukrainasta. Paypallin yksi perustustajista ja maksupalveluyhtiö Affirmin perustaja-toimitusjohtaja Max Levchin on niin ikään lähtöisin Unkarista.

CleanMyMac-tuotteen lanseerannut MacPawn pääkonttori sijaitsee Kievissä ja SnapChatin ostama Looksery toimii Odessassa, Kievissä ja Zaporizhassa. Englannin kielen kirjoitusasua tarkistava ja markkina-arvoltaan 13 miljardin kokoluokkaa olevan Grammarlyn on perustanut kolme Ukrainalaista, ja merkittävin osa yrityksen kehitystyöstä on sijoitettu Kiovaan.

Ukrainassa kasvanut Anatoly Yakovenko on yksi Solanan perustajista, kun taas Ilya Polosukhin on ollut perustamassa lohkoketjua nimeltään Near. Solana ja Near ovat Ethereumin tapaan hajautettuja älysopimusalustoja.

Mikä on Suomen rooli tulevaisuudessa?

Ukrainan päävientituotteet ovat siis alhaisen teknologian tuotteita. Toisaalta ukrainalaiset ovat olleet mukana kehittämässä globaalia huipputasoa olevia tuotteita, jotka tunnetaan Suomessa asti. Lopulta kyse ei ole pelkästään yksittäisistä onnistumisista, sillä maa on tähdännyt teknologiahubiksi ja teknologiatuotteet ovat olleet Ukrainan kolmanneksi tärkein vientiala.

Kyse on Ukrainan kohdalla myös niistä investoinneista, joilla kasvua on saatu aikaan. Esimerkiksi Euroopan Investointipankki sijoitti 554 miljoonaa euroa Ukrainaan vuonna 2021 ja Kievistä löytyy niin Amazonin, Googlen, Microsoftin, Oraclen kuin Uberinkin työntekijöitä. Inhimillisen katastrofin lisäksi riskinä on, että nämä Ukrainaan tehdyt investoinnit menetetään.

WhatsApp pyörii tulevaisuudessakin, mutta Ukrainan sodan myötä venäjäriski tullaan varmasti näkemään uudella tavalla. Yksi mahdollinen kriisin hyvä lopputulema olisi se, että Ukrainaan saataisiin rauha, eikä Venäjä ei hyökkäisi Suomeen.

Yksi olennainen kysymys tässä skenaariossa on se, mikä olisi Naton ulkopuolelle jäävän Suomen houkuttelevuus ulkomaiselle huippuosaajalle tai ulkomailta tulevalle investoinnille? Kysymys ei ole helppo, eikä tilanne muutenkaan ole yksinkertainen.

Onneksi Suomessa on edustuksellinen demokratia, jossa kansan valitsemat päättäjät saavat mahdollisimman laaja-alaisen osaamisen vaikean päätöksensä taakse.