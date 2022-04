Veronmaksajat: Palkansaajien ostovoima laskee enemmän kuin kertaakaan 12 vuoteen

Veronmaksajain keskusliitto laskee, kuinka paljon palkansaajien ostovoima laskee vuonna 2022.

Palkansaajien ostovoiman muutokset riippuvat kolmesta tekijästä: nimellisansioiden muutoksista, palkkaverotuksen muutoksesta sekä kuluttajahintojen muutoksesta.

Useimmilla aloilla kevään työehtosopimusneuvottelut on jo käyty. Veronmaksajien keskusliiton mukaan niissä yleiseksi linjaksi on muodostunut noin kahden prosentin sopimuskorotukset tälle vuodelle. Valtiovarainministeriö ennustaa tälle vuodelle noin 2,6 prosentin nimellisansioiden nousua, mitä Veronmaksajat on käyttänyt laskelmassaan.

Veronmaksajien mukaan palkansaajan veroprosentit alenevat sosiaalivakuutusmaksut huomioiden noin 0,2 prosenttiyksikköä, jos ansiot nousevat ennustetun 2,6 prosenttia keskimääräisen ansiokehityksen mukana. Käytettävissä olevia tuloja tällainen veromuutos kasvattaa 0,3 – 0,4 prosenttia tulotasosta riippuen. Esimerkiksi keskituloisella noin 3 600 euroa kuukaudessa ansaitsevalla palkansaajalla tämä merkitsee vajaata 100 euroa vuodessa.

Inflaatioennusteet vaihtelevat, mutta valtiovarainministeriö ennustaa koko tälle vuodelle 4,0 prosentin inflaatiota. Viimeisimmät toteutuneet luvut ovat tätä korkeampia, sillä maaliskuussa kuluttajahinnat nousivat 5,8 prosenttia viime vuodesta.

Veronmaksajat laskee, että jos inflaatioksi oletetaan valtiovarainministeriön ennustama 4,0 prosenttia, keskituloisen palkansaajan, jonka ansiot kasvavat keskimääräiseksi muutokseksi ennustetun 2,6 prosenttia, nettopalkan ostovoima leikkaantuu reilun prosentin.

Rahassa mitattuna keskituloisen ostovoima siis laskee noin 350 euroa vuodessa.

Veronmaksajat kertoo, että reaalipalkka leikkaantuu enemmän, mutta veroprosentin keveneminen pehmentää hieman vaikutusta. Laskelman mukaan palkansaajan ostovoiman vuosimuutos on kuitenkin 2000-luvun heikointa.

Ostovoiman heikentymisen suurin syy on kiihtynyt inflaatio, mitä nimellispalkkojen nousu ei kompensoi.

Ostovoiman osatekijöistä juuri inflaatioon liittyy nyt selkeästi eniten epävarmuutta. Valtiovarainministeriö on laatinut Venäjän pakotteiden laajentamista koskevan vaihtoehtolaskelman, jossa hintataso nousisikin tänä vuonna 6,2 prosenttia.

Tällöin palkan ostovoima tippuukin jo reilut 2,1 prosenttia. Se tarkoittaisi sitä, että palkansaaja saisi nettopalkallaan saa vuodessa noin 650 euron arvosta vähemmän hyödykkeitä kuin edellisvuonna.

”Palkansaajan ostovoima sukeltaa tänä vuonna, vaikka palkka nousee eniten kymmeneen vuoteen. Ostovoimaan vaikuttavat palkka, verot ja hinnat”, kiteyttää laskelmat Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen Twitterissä.