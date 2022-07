OneCoinin perustaja Ruja Ignatova joutui FBI:n etsityimpien karkurien joukkoon

Kenties maailmanhistorian suurimmaksi huijaukseksi osoittautuneen kryptovaluutta OneCoinin perustaja on kadonnut maan alle.

OneCoinia on markkinoitu kryptovaluutaksi, mutta tosiasiassa OneCoin on kaikkea muuta kuin kryptovaluutta. Sen väitetään olevan pelkkä huolellisesti suunniteltu ja organisoitu pyramidihuijaus. Pyramidihuijaus on laitonta rahankeräystä, joka toteutetaan ketjukirjeeseen tai verkostomarkkinointiin verrattavalla tavalla. Pyramidihuijauksen tarkoitus on kerätä rahaa myöhemmin verkostoon liittyviltä keräyksen alkuunpanijoille ja aiemmin verkostoon liittyneille.

Siinä missä esimerkiksi bitcoinilla on todellinen markkinoilla noteerattu arvo, ei OneCoinilla ole mitään todellista arvoa. OneCoiniin sijoittaneet ihmiset eivät siten voi seurata sijoitustensa arvon kehittymistä.

OneCoinin avulla on huijattu ihmisiltä eri puolilla maailmaa mahdollisesti jopa yli 15 miljardia euroa.

Yle kertoi syksyllä 2020, että rahanpesuepäily johdatti Yhdysvaltain viranomaiset OneCoinin jäljille. Rahanpesuilmoitusta koskevat tiedot ovat peräisin laajasta tietovuodosta.

Amerikkalainen Bank of New York Mellon laati vuonna 2016 viranomaisille kaksi ilmoitusta epäilyttävistä tilisiirroista. Kävi ilmi, että OneCoinin omistamat tai siihen liitetyt yhtiö olivat siirtäneet veroparatiisiyhtiöille lyhyen ajan sisällä lähes 360 miljoonaa dollaria.

Viranomaisille tekemässään ilmoituksessa pankki kytki rahat suoraan OneCoiniin ja sen bulgarialaiseen perustajaan, Ruja Ignatovaan.

Nyt Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on listannut Ignatovan kymmenen etsityimmän karkurinsa joukkoon. Suomessa aiheesta kertoo Iltalehti.

FBI kertoo verkkosivuillaan tarjoavansa 100 000 dollarin palkkiota tiedoista, jotka johtavat Ignatovan löytymiseen. Hänen arvellaan matkustavan mahdollisesti aseistettujen rikostovereiden seurassa, ja hän on jopa saattanut hyödyntänyt plastiikkakirurgiaa ulkonäkönsä muokkaamiseksi.

Bulgarialaista Ruja Ignatova on kuvailtu yhdeksi historian suurimmista huijareista. Hän aloitti OneCoin-liiketoiminnan vuonna 2014. Hän katosi jäljettömiin lokakuussa 2017 eikä sen jälkeen hänestä ole vahvistettuja havaintoja.

Saksan aloitteesta Bulgarian viranomaiset ryhtyivät toimiin tammikuussa 2018. Viranomaiset hyökkäsivät yhteen verkoston konttoreista ja Onecoinin Bulgarian-toimiston tietokoneet takavarikoitiin poliisitutkintaa varten. Kyseessä oli laaja kansainvälinen operaatio, jossa olivat mukana paikallisten viranomaisten lisäksi myös Europol ja saksalaisia viranomaisia.