Konepajayhtiö Robit moninkertaisti tuloksensa

Robit tarjosi sijoittajille huikean yllätyksen toisella vuosineljänneksellä.

Robit myy kulutusosia eli porakalustoa globaalisti asiakkailleen kaivosteollisuuteen, rakentamiseen, geotekniikkaan sekä kaivonporaukseen.

Konepajayhtiön toinen vuosineljännes sujui väkevästi. Liikevaihto kasvoi lähes 24 prosenttia toisella vuosineljänneksellä vertailukaudesta 31 miljoonaan euroon.

Yhtiön liiketulos nousi huimasti peräti 2,6 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella liiketulos oli 0,46 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos nousi -0,01 eurosta 0,09 euroon. Analyysitalo Inderes odotti vain 0,01 euron osakekohtaista tulosta, joten kvartaalin tulos oli reipas yllätys.

”Robitin toinen vuosineljännes oli ennätysvahva sekä kasvun että kannattavuuden suhteen”, kertoo Robitin toimitusjohtaja Arto Halonen.

Halosen mukaan merkittävä asia vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli etenemisemme myös kohti yhtiön asettamia vastuullisuustavoitteita. Robit saavutti selkeän parannuksen päästöintensiteetissään.

Yhtiön kannattavuuden vahvistamiseksi toimenpiteet suuntautuvat kolmeen avainalueeseen: hinnoittelun hallintaan, hankinnan säästöhankkeisiin sekä korjaaviin toimenpiteisiin heikosti kannattaville asiakkuuksille, Halonen kertoo.

”Saimme siirrettyä kustannusnousut hintoihin, toteutimme merkittävässä hankintakategoriassa kilpailutuksen ja veimme eteenpäin muita hankinnan säästöhankkeita.”

Toimitusjohtajan mukaan toisen vuosineljänneksen kasvu oli vahvaa molemmissa liiketoimintayksiköissä.

”Molemmat sekä Top Hammer että Down the Hole liiketoimintayksiköt kasvoivat 23,7 % vertailukauteen nähden. Saimme vuosineljänneksen aikana vietyä loppuun Top Hammer liiketoiminnan investointiohjelman. Top Hammer kapasiteettimme on lisääntynyt merkittävästi ja kykenemme vastaamaan liiketoiminnan kasvuun myös jatkossa.”

Lisäksi Robit kasvoi myös kaikilla markkina-alueilla. Kasvu oli vahvinta East-alueella, jossa yhtiö toimitti olemassa olevaa tilauskantaa. Robit ei toistaiseksi ota vastaan uusia vientitilauksia Venäjältä ja Valko-Venäjältä, joten vuoden toisella vuosipuoliskolla myynti näistä maista tulee merkittävästi vähentymään.

Robit arvioi globaalin kaivos- ja rakennusteollisuuden kysynnän pysyvän loppuvuoden 2022 nykyisellä tasolla. Tosin tunnistetut riskitekijät on syytä ottaa lukuun. Näitä ovat Ukrainan sodan, raaka-aineiden ja logistiikan kustannusinflaation sekä potentiaalisen globaalin suhdannekehityksen heikkenemisen. Niiden ei Robit usko kuitenkaan vaikuttavan merkittävästi yhtiön toimintaan vuonna 2022.

Rakennusteollisuuden kysyntää tukee hyvä työtilanne Robitille merkityksellisillä rakennusteollisuuden markkina-alueilla sekä rakennusteollisuudelle globaalisti päätetyt merkittävät rahoitukset. Yleinen talousnäkymien heikkeneminen ja korkea kustannusinflaatio saattaa aiheuttaa rakennusprojektien lykkäyksiä.

Robit ei toistaiseksi ota vastaan uusia vientitilauksia Venäjältä ja Valko-Venäjältä, jotka ovat vastanneet alle kahdeksan prosenttia yhtiön liikevaihdosta tilikaudella 2021. Yhtiö pyrkii korvaamaan tämä liikevaihdon muilta globaaleilta markkinoilta.

Robit arvioi vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan ja euromääräisen vertailukelpoisen EBITDA-kannattavuuden paranevan vuoteen 2021 verrattuna, mikäli valuuttakursseissa ei tapahdu merkittäviä muutoksia vuoden 2021 lopun tasosta.

Robitin osakekurssi nousi tiistaina vahvan tulosraportin ansiosta lähes 12 prosenttia.