Kasvuyhtiö Systemair saa pankilta ostosuosituksen

Kuva: Systemair AB.

Ruotsalainen Systemair AB hyötyy energian hinnannoususta.

Systemair tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja energiatehokkuuden parantamiseen lämmityksessä, ilmanvaihdossa ja ilmastoinnissa. Sen tarjoamia ratkaisuja ovat esimerkiksi rakennusten puhaltimet, asuintalojen ilmanvaihto, paloturvallisuusratkaisut, ilmanvaihtokoneet ja ilmastointiratkaisut.

Viimeisellä tilikaudella yhtiön liikevaihto oli 9,6 miljardia ruotsin kruunua ja se työllistää 6 700 henkilöä. Viimeisen 10 vuoden aikana yhtiön keskimääräinen vuosikasvu on ollut 9,4 prosenttia.

Kuten niin moni muukin yhtiö, on Systemair menettänyt pörssissä viime kuukausina markkina-arvoaan. Viimeisen vuoden aikana osakkeen markkinanoteerauksesta on sulanut 42 prosenttia.

Yhtiö julkistaa touko-heinäkuun tuloksensa 25.8. Edellisellä kvartaalilla helmi-huhtikuussa Systemairin liikevaihto kasvoi 20,5 prosenttia vertailukaudesta 2 662 miljoonaan ruotsin kruunuun. Orgaaninen kasvu oli 16,4 prosenttia.

Liikevoitto nousi vertailukauden 173 miljoonasta kruunusta 191 miljoonaan kruunuun.

Handelsbankenin analyytikko Anna Lindholm-Widström kertoo pankin aamukatsauksessa, että mielenkiinto Systemairia kohtaan on kasvanut, kun bensiinin ja sähkön hinnat ovat nousseet.

”Edellisessä kvartaaliraportissaan yhtiö mainitsi keskittyvänsä yhä intensiivisemmin tuotteidensa energiansäästöominaisuuksiin. Lisäksi Euroopan helleaallot ovat jälleen korostaneet tarvetta korkeatasoiselle ilmastoinnille”, Lindholm-Widström toteaa.

Analyytikon mukaan tilivuoden 2022-2023 kaksi ensimmäistä kvartaalia ovat Systemairille tärkeimmät toimialan kausiluonteisuuden takia. Systemair on kärsinyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä toimitusketjujen ongelmista, kuten myös sen kilpailijat.

Systemairilla on kuitenkin vahvuutena se, että se on ottanut käyttöön ”proaktiivisen hinnankorotusohjelman”, jonka pitäisi tukea bruttomarginaalia, Lindström-Widström uskoo.

Yhtiöllä on tähtäimessä myös hyviä yritysostomahdollisuuksia, arvostus on houkutteleva ja näkymät ovat muutenkin kiinnostavat, analyytikko kiteyttää.

Handelsbankenin kolmen kuukauden suositus Systemairin osakkeelle on osta ja osakkeen kolmen vuoden tavoitehinta on 95 kruunua. Osakkeen tämän hetken kurssinoteeraus on noin 58 kruunua, joten osakkeessa on roima nousuvara, mikäli pankin tavoitehinta on kohdillaan.