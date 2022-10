LeadDesk palasi kannattavaan kasvuun – osake raketoi

LeadDesk julkisti odotettua paremman tulosraportin, joka palautti sijoittajien uskoa yhtiön kasvutarinaan. Se sai osakkeen kovaan kiitoon.

LeadDesk on vuonna 2009 perustettu SaaS-pohjaisten contact center -ohjelmistojen toimittajia. Yhtiön pilvipalvelu on tarkoitettu suurivolyymisen asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. Sillä on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa ja sen pilvipalvelua käyttää yli 1000 asiakasta ympäri maailman.

Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -listalle helmikuussa 2019.

Kasvuvauhti on ollut railakasta. Vuonna 2018 yhtiön liikevaihto oli 11,0 miljoonaa euroa, mutta viime vuonna yhtiö ylsi jo 24,6 miljoonaan liikevaihtoon.

Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa yhtiön liikevoitto oli kuitenkin pakkasella -1,0 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli plussalla 0,2 miljoonaa euroa.

Liiketuloksen heikentymiseen vaikutti käyttökatteen muutoksen lisäksi liikearvon poistojen ja kehitysmenojen poistojen kasvu GetJennyn yritysoston seurauksena, yhteensä 505 tuhatta euroa. Vertailukelpoisen käyttökatteen pienentymiseen vaikutti myyntikatteen heikentyminen verrattuna vertailukauteen sekä panostukset henkilöstön kasvattamiseksi. Lisäksi katsauskauteen kohdistui yhteensä 100 tuhatta euroa kertaluonteisia henkilöstökuluja.

Kolmannella vuosineljänneksellä LeadDesk palasi kuitenkin kannattavan kasvun tielle.

Liikevaihto nousi viime vuoden 5,9 miljoonasta eurosta 7,0 miljoonaan euroon, jolloin kasvua tuli 19,6 prosenttia. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna liikevaihto kasvoi 1,4 prosenttia siitä huolimatta, että yhtiön liiketoiminnalle ominainen kausiluonteisuus vaikuttaa tyypillisesti negatiivisesti heinä–elokuun liikevaihtoon. Kesälomakauden takia asiakkaamme käyttävät järjestelmää vähemmän, mikä osaltaan pienentää erityisesti käyttöperusteisten palveluiden liikevaihtoa.

Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,0 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 1,1 miljoonaa euroa. Analyysitalo Inderes odotti 0,8 miljoonan euron vertailukelpoista käyttökatetta.

LeadDeskin haasteena tänä vuonna ovat olleet energiasektorin asiakkaiden vaikeudet. Euroopan energiasektorilla vallitseva epävarmuus on ainakin väliaikaisesti vähentänyt energia-alan loppuasiakkaiden sekä niiden contact center-alihankkijoiden LeadDesk-tuotteen käyttöä. Osa asiakkaista myös kärsii työvoimapulasta.

Ukrainan sota on muuttanut erityisesti Keski-Euroopan taloudellista tilannetta ja vaikeuttanut energia-alan asiakkaiden toimintaa, joten myös LeadDesk-järjestelmän käyttö energiasektorilla vähentyi erityisesti vuoden toisella neljänneksellä. Sen lisäksi enterprise- eli suurasiakkaat ovat ottaneet järjestelmiä käyttöön odotettua hieman hitaammin.

Nyt tilanne energiasektorilla on kohentunut.

”Hyvä uutinen on se, että LeadDeskin näkökulmasta energiasektorin tilanne on tasoittunut. LeadDeskjärjestelmän käyttö energia-asiakkaidemme keskuudessa on vakaampaa kuin Q2 aikana”, LeadDeskin toimitusjohtaja Olli Nokso-Koivisto toteaa.

Yhtiö on viime vuosina laajentuneet Enterprise-segmenttiin eli suuryrityksiin sekä avannut uusia toimistoja Espanjassa ja Ranskassa.

”Investoinnit aiheuttavat kustannuksia, mutta liikevaihdon kasvaessa kyseisten markkinoiden kannattavuus paranee. Olemme myös uudelleenjärjestelleet organisaatiotamme ja löytäneet synergioita yritysostojen jäljiltä. Näin olemme voineet uudelleenallokoida kasvupanostuksiamme ilman välittömiä rekrytointitarpeita”, Nokso-Koivisto toteaa.

Vuoden 2022 LeadDesk pitää ennallaan.

Yhtiö ohjeisti tilinpäätösjulkaisun yhteydessä liikevaihdon vuosikasvun olevan 13–23 prosenttia sekä kannattavuuden olevan käyttökatteella ja liiketoiminnan rahavirralla mitattuna positiivinen. Ohjeistus ei huomioi merkittävän kokoisten yrityskauppojen vaikutusta liikevaihtoon tai kannattavuuteen.

Yhtiö toistaa puolivuosikatsauksessa elokuussa annetun tarkennuksen: Liikevaihdon vuosikasvun yhtiö odottaa jäävän ohjeistuksen alempaan puolikkaaseen (13–18 %) johtuen energia-alan vähentyneestä järjestelmän käytöstä sekä Enterprise-asiakkuuksien odotettua hitaammasta käyttöönotosta.

LeadDeskin julkaisi tulosraporttinsa torstaina hieman ennen pörssin avautumista. Osake on ollut sen jälkeen jyrkässä nousussa. Torstaina osake nousi Helsingin pörssissä 17,9 prosenttia ja perjantaina 15,8 prosenttia.