Riittääkö Playtikan ostotarjous Roviosta pääomistajalle?

Israelilainen Playtika on valmis ostamaan Rovion hinnalla, joka ylittää selvästi ostoilmoitusta edeltäneen kurssinoteerauksen. Rovion omistajalle se ei silti välttämättä riitä.

Israelilainen mobiilipeliyhtiö Playtika Holding on jättänyt ostotarjouksen suomalaisesta Angry Birds -pelistä tunnetusta pörssiyhtiö Rovio Entertainmentistä. Playtikan Rovion hallitukselle jättämän tarkistetun ei-sitovan tarjouksen mukaan Rovion ostamista on tarjottu 9,05 eurolla per osake käteisenä.

Rovion osakemäärä on noin 83 miljoonaa, jolloin tarjouksen kauppahinta olisi noin 750 miljoonaa euroa.

Tarjouksessa on 60 prosentin preemio Rovion torstain 5,67 euron päätösnoteeraukseen – jolloin ostotarjous ei vielä näkynyt osakkeen hinnassa.

Israelilainen peliyhtiö oli tarjoutunut ostamaan Rovion osakkeet viime vuoden marraskuussa 8,50 eurolla osakkeelta. Playtika osti 80 prosenttia toisen suomalaisen peliyhtiön, Reworksin osakekannasta vuonna 2021.

Rovio julkisti tiedotteen, jonka mukaan se ei tällä hetkellä käy neuvotteluja Playtikan kanssa. Rovion hallitus arvioi alustavaa ehdotusta ja päättää edetäänkö sen suhteen, ja miten.

Inderesin analyytikko Atte Riikola kertoo analyysitalon aamukatsauksessa, että Rovion hallitus on selkeästi torpannut ehdotuksen kulisseissa.

Rovio on perheyhtiö, ja kaupan syntyminen riippuu Rovion pääomistajasta, Hedin suvusta.

”Loppupeleissä tarjouksen läpimeno on kiinni Hedin suvusta, joiden hallussa on yhteensä noin 39 prosenttia Rovion osakkeista. Historiassa Hedit eivät ole olleet halukkaita luopumaan Roviosta, ja 55 sentin korotus Playtikan aiempaan tarjoukseen ei välttämättä ole riittävä tekijä muuttamaan heidän mieltään asian suhteen”, Riikola toteaa.

Hedin suvun sijoitusyhtiö Trema International Holdings omisti ennen listautumista Roviosta 69 prosenttia. Rovion perustaja on Mikael Hed ja hän on yksi suvun Rovio-omistajista.

Voi olla, että vain 55 sentin korotus ei riitä kääntämään Hedin suvun päätä.

Kauppalehti kertoo, että Playtikalla on Suomen pelialalla kyseenalainen maine. Israelilaisyhtiö osti 2019 suomalaisen peliyhtiön Seriouslyn, jonka toiminnot se lopetti Suomessa ja siirsi Israeliin ja Puolaan viime vuonna.

On mahdollista, että Playtikan tavoitteena on nytkin aggressiivisten maksumallien hyödyntäminen. Hedin suku ei välttämättä tällaista omistajaa hyväksy. Piensijoittajille Hedin suvun antamat rukkaset Playtikalle olisi varmasti pettymys, koska Rovio ei ole pystynyt lunastamaan siihen kohdistuneita kasvuodotuksia.

Riikola pitää Playtikan tarjousta kuitenkin hyvänä, jos sitä verrataan Rovion verrokkeihin ja nykyiseen mobiilipelimarkkinoiden synkkään sentimenttiin.

”Pelkästään lyhyen aikavälin tilanteeseen ja verrokkien arvostustasoihin peilattuna ostotarjouksessa tarjottu hinta on mielestämme hyvä, mistä myös nykyinen tavoitehintamme (7,5 EUR) Roviolle osaltaan kertoo.”

Toisaalta ostotarjous ei ole houkutteleva, mikäli Rovion kehitysputkessa olevat peliaihiot osoittautuvat menestyksiksi.

”Yhtiö on investoinut uusiin pelistudioihin ja on kasvattamassa samaan aikaan nykyisten kärkipeliensä tiimien kokoja. Näiden kasvuinvestointien onnistuessa Rovion liikevaihdolla ja tuloksella on myös potentiaalia yltää selvästi nykyisiä ennusteitamme paremmalle tasolle. Tähän peilattuna ostotarjous ei näytä erityisen houkuttelevalta, vaikka luonnollisesti tulevien pelien menestykseen liittyy tässä kohtaa huomattavaa epävarmuutta”, Riikola arvioi.

Rovion osake pomppasi perjantaina lähes 29 prosenttia 7,7 euroon. Eli osake ei yltänyt lähellekään Playtikan 9,05 euron ostotarjousta. Markkinat ovat siis vielä epävarmoja Hedin suvun aikeista.