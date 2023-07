Pörssikonkari ennustaa: Kotimaisten pörssiyhtiöiden tulossumma saattavat laskea yli 20 prosenttia koko vuonna

Tähän mennessä toinen vuosineljännes on sujunut kotimaisten pörssiyhtiöiden kannalta etupäässä tuloslaskun merkeissä. Sama linja saattaa jatkua loppuvuonna.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöistä on jo puolet saanut toisen neljänneksen raporttinsa julkistettua. Pörssikonkari Hannu Angervuo laskee, että jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on laskenut toisella neljänneksellä 4,9 prosenttia. Angervuon oma ennuste oli yhteensä 4,0 prosentin lasku.

Pörssiyhtiöiden tulokset ovat laskeneet reilusti toisella vuosineljänneksellä.

”Jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto osoittaa nyt 5,7 miljardia euroa ja laskua vuoden takaiseen on kertynyt 15,9 prosenttia. Oma ennusteeni oli 15 prosentin laskuennuste”, Angervuo kertoo.

Jo raportoineiden yhtiöiden yhteenlaskettu tulos rahoituserien jälkeen on nyt 5,3 miljardia euroa ja laskua toisella vuosineljänneksellä on kertynyt 18,5 prosenttia. Angervuon oma ennuste povasi laskuksi 19 prosenttia.

Pörssikonkarin mukaan heikentynyt suhdanne näkyy myös keskimmäisen yhtiön eli mediaanin luvuissa, sillä mediaaniyhtiön liikevaihto on laskenut toisella neljänneksellä 0,1 prosenttia ja liikevoitto on laskenut 11,3 prosenttia. Tulos rahoituserien jälkeen on laskenut mediaaniyhtiöllä 14,8 prosenttia.

Ennuste koko vuoden tulossummalle

Angervuon ennuste kuluvan vuoden helmikuulta koko vuoden 2023 pörssiyhtiöiden nettotulossummaksi on noin 19,3 miljardia euroa, kun vuoden 2022 toteuma oli noin 22,7 miljardin euron nettotulos.

”Laskua kertyisi tälle vuodelle ennusteeni mukaan runsas 3,4 miljardia euroa ja prosenteissa noin 15 prosenttia. Kuitenkin vasta tämän vuoden kolmannella neljänneksellä tapahtunee suurin tulospudotus viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna”, Angervuo ennustaa.

Vuoden 2022 kolmannen neljänneksen yhteenlaskettu liikevoitto kotimaisilla pörssiyhtiöillä oli kaikkien aikojen ennätys, 8,9 miljardia euroa. Tämän vuoden kolmannen neljänneksen yhteenlaskettu vertailukelpoinen liikevoitto jäänee jopa 2-3 miljardia vertailuneljännestä pienemmäksi ja olisi noin 5,9-6,9 miljardia euroa.

Angervuon ennusteen mukaan myös kuluvan vuoden viimeinen neljännes jäänee vuoden 2022 viimeisen neljänneksen yhteenlaskettua liikevoittoa pienemmäksi, sillä se oli viime vuonna hyvä, 8,6 miljardia euroa.

”Koko vuoden 2023 nettotulossumma voisi heikossa skenaariossa jäädä jopa 4-5 miljardia euroa edellisvuotta pienemmäksi, jolloin tuloslaskua tälle vuodelle kertyisi jopa 17-22 prosenttia.”

Angervuon mukaan pörssin p/e-luku olisi nykyisellä kurssitasolla ja kuluvan vuoden heikolla tuloskehityksellä olisi noin 13,5x – 14,5x.

”Viime vuoden ja tämän vuoden jo toteutunut kurssilasku on laskenut pörssin p/e-luvun tämän vuoden ennusteella jo realistisen matalaksi. Vielä tänä keväänä monet analyysejä tekevät talot ennustivat pörssiyhtiöiden tulosten nousevan tänä vuonna yli 10 prosenttia. Realismi lienee palaamassa pörssiyhtiöiden tulosennusteisiin”, pörssikonkari uskoo.

Konepajat ja Nordea valopilkkuina

Jo raportoineista yhtiöistä kuusi yhtiötä on kirjannut tappiollisen tuloksen toiselta vuosineljännekseltä. Angervuon mukaan nämä ”perinteiset tuloksen tuhoajat” ovat: Lehto Group, SRV, WithSecure, SSH, ja yllättäen myös Stora Enso ja Sanoma.

Suurista yhtiöistä on enää raportoimatta Outokumpu, Sampo, Fortum ja Kojamo. Angervuon mukaan pieniä yhtiöitä on raportoimatta vielä yli 40 kappaletta, mutta ne eivät enää kovin paljon heilauta lukuja.

”Nyt puolet raportoineista yhtiöistä ovat noin 80 prosenttia koko liikevaihdosta ja liikevoitosta suunnilleen saman verran.”

”Alustavana yhteenvetona toisen neljänneksen tuloksista voi todetta, minkä laskeva tulos metsäyhtiöiltä ja perusmetallin valmistajilta vei, sen paikkasi osaltaan konepajat ja Nordea hyvillä tuloksillaan”, Angervuo kiteyttää.

Metsäyhtiö UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen kertoi toisen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä yhtiön saavuttaneen jo tulospohjan.

”Toivottavasti Jussi Pesonen ei löydä ensi vuonna eläkekakun päältä kirsikan sijasta sitruunaa”, Angervuo veistelee.