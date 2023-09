”Korkokuningas” Bill Gross: Korkea reaalikorko on uhka osakemarkkinoille

Sijoittajat jättävät huomiotta osakkeisiin kohdistuvan suuren uhan – ja luottavat liikaa Fediin, ”korkokuninkaaksi” tituleerattu Bill Gross varoittaa.

Grossin mukaan sijoittajat jättävät huomiotta osakkeisiin kohdistuvan riskin, joka johtuu joukkolainojen reaalituottojen jyrkästä noususta. Aiheesta kertoo amerikkalainen Business Insider -sivusto.

Bill Gross on yhdysvaltalainen sijoittaja ja rahoitusalan ammattilainen, joka tunnetaan toiminnastaa erityisesti joukkovelkakirjamarkkinoilla. Hän on yksi jättimäisen PIMCO-rahastoyhtiön perustajista. PIMCO on yksi maailman suurimmista ja tunnetuimmista sijoitusrahastojen hallinnoijista ja varainhoitajista. Yhtiö keskittyy erityisesti joukkovelkakirjasijoituksiin ja kiinteätuottoisiin arvopapereihin, minkä vuoksi Bill Gross on saanut lempinimen ”korkokuningas”.

Vuonna 2014 Bill Gross jätti PIMCOn ja siirtyi toiseen sijoitusyhtiöön, Janus Capital Groupiin, jossa hän jatkoi työtään sijoittajana.

USA:n 10-vuoden velkakirjan nimellistuotto on noussut nopeasti. Kun kesällä 2020 velkakirjan nimellistuotto oli vain hieman yli 0,5 prosenttia, on se nyt kohonnut jo 4,3 prosenttiin. Lyhyemmän viiden vuoden velkakirjan nimellistuotto on vieläkin korkeampi, 4,5 prosenttia.

Reaalikoron nousu tekee osakkeista vähemmän houkuttelevia

Samalla USA:n inflaatio on ollut laskusuunnassa. 18 kuukautta sitten maan inflaatio oli seitsemän prosenttia, nyt alle neljä prosenttia.

Kun velkakirjojen nimelliskorot ovat nousseet ja samalla inflaatio on laskenut, on reaalikorko noussut. Reaalikorko on nimelliskoron ja inflaation erotus.

Valtiolainojen reaalituottojen nousu on myrkkyä osakemarkkinoille, korkokuningas varoittaa.

Grossin mukaan reaalituottojen ”uskomaton” nousu on vähentänyt osakkeiden suhteellista houkuttelevuutta. Sijoittajat voivat nyt saada joukkovelkakirjalainoista vankan ja riskittömän tuoton myös inflaation huomioon ottamisen jälkeen, Gross sanoo.

”Kun alamme puhua osakkeista, se on ehdottomasti negatiivinen vaikutus arvostusten ja PE:n kannalta, mutta markkinat eivät näytä tunnistavan sitä”, Gross totesi Bloombergin ”Odd Lots” -podcastin suorassa nauhoituksessa tällä viikolla.

Yhdysvaltojen inflaatio kiihtyi viime kesänä peräti 9,1 prosenttiin, mikä sai Fedin nostamaan korkoja lähes nollasta nykyisen viiden prosentin yläpuolelle. Keskuspankin toimet ovat auttaneet hidastamaan hintojen kasvua alle neljään prosenttiin viime kuukausina, mutta inflaatio on edelleen yli keskuspankin kahden prosentin tavoitteen.

Gross heitti kylmää vettä toiveille, että Fed voisi pian murskata inflaation ja peruuttaa koronnostot.

Hänen mukaansa korkeammat korot kannustavat säästämään enemmän kuin kuluttamaan, Korkojen nousu nostaa lainakustannuksia, mikä voi hillitä kuluttajien kulutusta, heikentää yritysten voittoja, laskea omaisuuserien hintoja ja jopa vetää talouden taantumaan.

USA:n talous perustuu omaisuuserien nousuun

Grossin mukaan Yhdysvaltojen talous on kestänyt yllättävän hyvin keskuspankin koronnostot. Hänen mukaansa maan kestävyyttä ovat tukeneet liittovaltion menojen historiallinen määrä pandemian aikana.

”Heitimme helikopterista triljoonia dollareita, joten viimeisetkin niistä on vasta nyt käytetty”, hän kuvaa.

Gross näkee Yhdysvaltojen taloudessa perustavanlaatuisen riskin.

”Meillä on talous, joka perustuu omaisuuserien hintojen nousuun. Jos ne eivät nouse, on ongelmia.”

Kannattaako kohonneiden velkakirjojen reaalituottojen vuoksi sijoittajan nyt siis suosia korkosijoituksia osakesijoitusten sijaan?

Helppoja vastauksia ei ole. Tällaisen johtopäätöksen voi vetää, jos uskotaan miljardöörisijoittaja Ray Daliota.

Kun huoli korkojen noususta ja inflaatiosta kasvaa, Dalio sanoo pitävänsä varansa nyt mieluummin käteisessä kuin joukkovelkakirjoissa.

”En halua omistaa velkaa, tiedäthän, joukkovelkakirjoja ja sen sellaista”, Bridgewater Associates –yhtiön perustaja kertoi yleisölle Milken Institute Asia Summit -tapahtumassa Singaporessa torstaina, kun häneltä kysyttiin, miten hän käyttäisi pääomaa nykyisessä sijoitusympäristössä.