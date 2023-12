AKT mukaan Teslan vastaisiin tukilakkoihin

AKT aloittaa tukilakon, jossa se estää Teslojen Ruotsiin suuntautuvat kuljetukset.

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n hallitus päätti kokouksessaan torstaina 7. joulukuuta tukilakkotoimista Teslan työntekijöille.

Teslan Ruotsiin suuntautuvien kuljetusten saarto alkaa satamissa 20. joulukuuta. Saarto merkitsee, että AKT:n ahtaajat eivät lastaa tai pura Ruotsiin kuljetettavia Tesloja tai niiden komponentteja.

AKT kertoo tiedotteessaan, että se on seurannut tarkasti Teslan lakkoa ja sen laajenemista Ruotsissa useiden viikkojen ajan. Liiton tuki on ollut alusta alkaen Teslan työntekijöiden ja ammattiliittojen puolella.

Teslan pääomistajan Elon Muskin ja Ruotsin metalliliiton erimielisyys on jatkunut jo vuosia. Autokorjaamoiden työntekijöitä edustava IF Metall on pidemmän aikaa yrittänyt saada sovittua työehtosopimuksen Teslan korjaamojen työntekijöille. Tilanne kärjistyi lakoksi muutamia viikkoja sitten.

”IF Metallilla ja sen ruotsalaisilla työntekijöillä on AKT:n täysi tuki. On olennainen osa pohjoismaista työmarkkinajärjestelmää, että meillä on kattavat työehtosopimukset ja liitot tukevat toisiaan”, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoo.

IF Metall aloitti Ruotsissa lakon Teslan korjaamoilla seitsemässä kaupungissa lokakuun lopulla. Ammattiliitto haluaa saada sovittua Ruotsiin työehtosopimuksen Teslan korjaamotyöntekijöille.

Ongelma on siinä, että Tesla ei ole ole valmis noudattamaan alakohtaisia työehtosopimuksia, vaan haluaa tehdä työntekijäkohtaiset sopimukset työehdoista.

Teslan lakko on saanut tukea useilta ammattiliitoilta Ruotsissa mukaan lukien maan kuljetusliitot eli Svenska Transportareförbundet. Niiden tavoite on pakottaa Tesla kunnioittamaan työntekijöiden oikeuksia Ruotsissa samoin kuin maan lainsäädäntöä ja työmarkkinajärjestelmää.

Pohjoismaiset kuljetusliitot ovat myös yhtenäisesti mukana tukemassa Teslan lakkoilijoita. Ismo Kokko on paitsi AKT:n myös pohjoismaisten kuljetusliittojen eli Nordic Transport Workers´ Federation NTF:n puheenjohtaja. IF Metall on pyytänyt tukea myös muilta pohjoismaisilta kuljetusliitoilta.

Tanskan kuljetusliitto 3F sekä norjalainen Fellesforbundet ovat jo ilmoittaneet tukevansa IF Metallia. AKT liittyy nyt samaan rintamaan.

Kokouksessaan 7. joulukuuta AKT:n hallitus päätti yksimielisesti, että AKT lähtee muiden kuljetusliittojen mukana tukemaan Teslan työntekijöitä. Saartotoimet satamissa alkavat joulun alla 20. joulukuuta alkaen.

Tukilakkojen vuoksi uudet Teslat eivät saa rekisterikilpiä, koska yksi tukilakkoon ryhtyneistä tahoista on Ruotsin posti. Ruotsissa uudet rekisterikilvet voi toimittaa vain postin kautta, kertoo Dagens Industi.

Ongelman vuoksi Tesla haastaa Ruotsin valtion ja kuljetusyhtiö Postnordin oikeuteen maan liikenneviraston kautta. Kyseessä ”syrjivä hyökkäys”, jolla ei ole mitään laillista perustetta, Tesla tulkitsee.