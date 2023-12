Lääkeyhtiö Orion tarjoaa vakaata kasvua kohtuullisella arvostuksella

Orionilla on vakaat kasvunäkymät suhdanteista riippumatta.

Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme.

Lääkeyhtiö Orionin liikevoitto romahti rajusti ja odotettua jyrkemmin toisella vuosineljänneksellä. Liikevoitto jäi toisella vuosineljänneksellä vain 45,6 miljoonaan euroon vertailukauden 82 miljoonasta eurosta, kun analyytikoiden konsensusennuste oli 61 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tuloskin laski viime vuoden 0,47 eurosta 0,26 euroon, kun ennuste oli 0,34 euroa.

Yhtiön mukaan liikevoiton lasku selittyi pääosin matalammalla bruttokatteella, kiinteiden kulujen kasvulla, Venäjän ruplan kurssin muutoksella sekä Venäjän liiketoimintojen loppumisella.

Haasteet jatkuivat kolmannellakin vuosineljänneksellä.

Orionin liikevaihto laski heinä-syyskuussa lähes 39 prosenttia vertailukaudesta ja oli 301 miljoonaa euroa, mutta lasku johtuu vertailukaudella kirjatusta merkittävästä 228 miljoonan euron ennakkomaksusta. Ilman ennakkomaksua liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Heinä–syyskuussa liikevaihtoa kasvatti 30 miljoonan euron etappimaksu.

Ilman vertailukauden ennakkomaksun 208 miljoonan euron nettovaikutusta liikevoitto yli kaksinkertaistui vertailukaudesta ja se oli 80 miljoonaa euroa. Heinä–syyskuussa 2023 liikevaihtoa kasvatti 30 miljoonan euron etappimaksu.

Eturauhassyöpälääke Nubeqa on Orionin syömähammas

Yhtiön positiivisen kehityksen tärkeimmät ajurit olivat Nubeqa-lääkkeen rojaltien ja Easyhaler-tuoteportfolion myynnin kasvu sekä Nubeqan myyntiin liittyvä 30 miljoonan euron etappimaksu, jonka Orion kolmannelle vuosineljännekselle.

Nubeqa on lääkejätti Bayerin ja Orionin yhdessä kehittämä eturauhassyöpälääke. Se on tarkoitettu etäpesäkkeettömän, hormonaalisille hoidoille vastustuskykyisen eturauhassyövän hoitoon potilailla, joilla on suuri riski syövän leviämiseen.

Orion keksi Nubeqan vaikuttavan aineen, darolutamidin rakenteen vuonna 2008. Yhteistyö Bayerin kanssa alkoi vuonna 2014, jolloin valmisteen tutkiminen jatkui faasi III-vaiheen ARAMIS-tutkimuksessa. Yhteensä lääkkeen kehitys on kestänyt noin 13 vuotta. Tuotteen kaupallistamisesta maailmanlaajuisessa mittakaavassa vastaa Bayer.

Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme kertoi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että Venäjään liittyvien erien, kustannusinflaation ja Nubeqan muuttuneen toimitushinnan, negatiivinen vaikutus alkoi odotetusti lieventyä vuoden 2023 kolmannella neljänneksellä.

”Kaiken kaikkiaan vuosi 2023 on edennyt ennakoidusti lukuun ottamatta entakaponituotteiden sekä joidenkin eläinlääkkeiden odotettua pienempiä toimituksia kumppaneillemme”, hän kertoi.

Yhtiön näkymäarvio vuodelle 2023 on ennallaan. Orion arvioi, että vuoden 2023 liikevaihto kasvaa hieman vuodesta 2022 ilman ennakkomaksun 228 miljoonan euron vaikutusta. Liikevoiton yhtiö arvioi kasvavan hieman vuodesta 2022 ilman ennakkomaksun nettovaikutusta sekä ilman mahdollista Eläkesäätiön B-osaston vakuutuskannan siirtämistä.

Pankki: Edessä lupaavat näkymät

OP kertoo tuoreimmassa osake- ja ETF-ideat -katsauksessaan, että Orionilla on edessäpäin vakaata kasvua.

Pankin mukaan lääkeyhtiön tuloskehitys on kuluvana vuonna ollut kaksijakoinen, koska kohonneen inflaation vaikutukset siirtyivät viiveellä kulurakenteeseen. Kuitenkin Orionin liiketoiminnan defensiivisyys, odotukset tulosuran elpymisestä, lisenssimaksujen kasvu ja vakaa osingonmaksukyky nostavat osakkeen houkuttelevuutta nykyisellä arvostustasolla.

Lisäksi yhtiön tutkimusputken nykytilanne on OP:n mielestä lupaava ja siihen sisältyy merkittävä tuottopotentiaali.

Nubeqan tuoma kasvupotentiaali on tärkeä tekijä yhtiön tulevien vuosien tuloskehityksessä, OP arvioi.

Bayerin arvioiden mukaan lääkkeen enimmäismyyntipotentiaali yhdessä eri kehitysvaiheissa olevien tutkimushankkeiden kanssa on yli kolme miljardia euroa vuodessa. Orion saa tästä potista eri myyntitavoitteiden myötä saavutettujen etappimaksujen lisäksi noin 20-25 prosentin rojaltimaksu, mikä vastaa noin 750 miljoonan euron bruttotuloja.

Analyytikoiden konsensusodotus Orionin osakekohtaiselle tulokselle tänä vuonna on 1,35 euroa, mikä tarkoittaa selvää laskua viime vuoden 2,5 eurosta. Lasku on kuitenkin väliaikaista, sillä ensi vuodelle odotuksissa on 1,7 euron osakekohtainen tulos. Vuoden 2025 konsensusennuste on jo 2,1 euroa.

Vuoden 2024 konsensuksen mukaisella tulosennusteella Orionin P/E-kerroin on 22x, mikä on hieman alle viime vuosien keskimääräisen tason. EV/Ebitda-kerroin on 14x.

Vuodelle 2025 P/E-kerroin laskee tasolle 17x, mikä alittaa selvästi viime vuosien tason.