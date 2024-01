Jättipankki Citi laskee Fortumin suositusta

Sähkön hinnan lasku pitemmällä aikavälillä nakertaa energiayhtiön kannattavuutta, uskoo Citi.

Jättipankki Citi laskee Fortumin osakkeen suosituksen tasolle pidä aiemmalta osta-tasolta. Pankin mukaan sähkön hinnan lasku vuodesta 2025 alkaen rajoittaa suomalaisen energialaitoksen tuloksentekokykyä ja osinkopotentiaalia.

Sähkön spot-hintojen viimeaikainen nousu Pohjoismaissa ankaran talven vuoksi saattaa nostaa Fortumin ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta, mutta vaikutus osakkeen arvoon on suhteellisen pieni, Citi uskoo. Pankki kertoo odottavansa Fortumin nykyisen liiketoiminnan tuloskasvun heikkenevän seuraavan kolmen vuoden aikana, ellei yhtiö löydä keinoa hyödyntää tasettaan tehokkaammin.

Kuitenkin kaasun hinnan laskuun liittyvä laskupotentiaali on Pohjoismaissa paljon pienempi kuin Manner-Euroopassa.

Citi laski myös Fortumin osakkeen tavoitehintaa 13,1 euroon. Vuoden 2025 osakekohtaisen tuloksen ennusteetta Citi laskee 14-17 prosenttia 0,94 euroon ja osinkoa 0,75 euroon.

Suomalaispankki OP on Fortum-näkemyksissään kuitenkin toiveikas – ainakin mitä tulee lyhyen aikavälin näkymiin.

Fortum nosti arviotaan sähkönhintaan sisältyvästä optimointimarginaalista kolmannen vuosineljänneksen tuloksen yhteydessä. OP arvioi aamukatsauksessaan, että vuoden 2023 viimeisellä vuosineljänneksellä on ensimmäinen tarkastuspiste muutetulle optimointimarginaaliarviolle ja sähkön hinnan voimakkaat vaihtelut loka-joulukuussa paransivat joustavan tuotannon optimointimahdollisuuksia.

Jos yhtiö yltää neljännellä kvartaalilla korkeaan optimointimarginaaliin, vahvistaa se markkinaodotuksia kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen ja vuoden 2024 optimointimarginaalista, OP arvioi.

Konsensusodotuksissa aleneva tuloskehitys

Fortumia seuraavasta 19:sta analyytikosta yhdeksän antaa ostosuosituksen, seitsemän analyytikon suositus on pidä ja kolme antaa myyntisuosituksen.

Analyytikoiden konsensusennusten vuoden 2025 vertailukelpoiselle osakekohtaiselle tulokselle on 0,99 euroa ja osinkoennuste 0,84 euroa. Analyytikoiden konsensusodotus on, että Fortumin vertailukelpoinen osakekohtainen tulos laskee tulevina vuosina.

Vuosi Vertailukelp.

EPS Osinko EUR Osinko-

tuotto % 2023 1,31 0,97 8,0 2024 1,07 0,86 7,1 2025 0,99 0,84 6,9 Konsensusennusteet.

Fortumin toimintaympäristö ja yleinen luottamus talouteen ovat edelleen heikentyneet kesän jälkeen. Epävarmuus on lisääntynyt, näkyvyys on heikentynyt ja teollisuuden investointeja on siirtynyt. Samalla inflaatio ja korot ovat pysyneet korkealla.

Tehostamisohjelmalla säästöjä

Kannattavuutensa parantamiseksi ja pitkän aikavälin kilpailukykynsä varmistamiseksi Fortum käynnistää toiminnan tehostamisohjelman, jolla pyritään karsimaan kiinteitä kuluja ja turvaamaan kassavirta.

Fortumin tavoitteena on asteittain vähentää vuositason kiinteitä kustannuksia 100 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä.

Energiayhtiön vertailukelpoinen liikevoitto laski heinä-syyskuussa 226 miljoonaa euroon viime vuoden 354 miljoonasta eurosta. Analyytikoiden konsensusodotus oli 210 miljoonaa euroa, joten Fortumin tuloslasku jäi odotettua alhaisemmaksi.

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos laski viime vuoden 0,31 eurosta 0,23 euroon.

Monet tekijät ovat painaneet alas energian hintaa. Toimitusjohtaja Markus Rauramo kertoo, että Euroopassa energian hintoja ovat laskeneet viimeisimpien vuosineljännesten aikana nesteytetyn maakaasun merkittävänä jatkunut tuonti, riittävät kaasuvarastot ja energian kysynnän pienentyminen.

Fortum keskittyy nyt epävarmuuden hallintaan.

”Jotta pystymme toimimaan ja onnistumaan mahdollisimman hyvin vallitsevassa epävarmuudessa, meidän täytyy muuttua ja kehittyä. Edellisvuoteen verrattuna Fortum on hyvin erilainen ja paljon pienempi yhtiö. Meidän on sopeutettava toimintojamme vastaamaan nykyistä rakennettamme”, Rauramo toteaa.

Koska Fortumin kysyntä on heikentynyt ja teollisuuden investoinnit ovat siirtyneet, alentaa yhtiö kasvuinvestointeja koskevaa ohjeistustaan sekä vuositasolla että kasvun osalta enintään 1,5 miljardista eurosta enintään yhteen miljardiin euroon vuosille 2023–2025.

Fortumin osake oli maanantaina noin kello 13.40 vajaan 1,5 prosentin laskussa.