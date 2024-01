Wetteri aloittaa kiinalaisten BYD-sähköautojen myynnin Suomessa

Autoliike Wetteristä tulee Suomessa myyntiverkostoaan laajentavan kiinalaisen BYD:n uusi jälleenmyyjä.

Wetteri aloittaa merkin myynnin ja huollon Joensuussa, Oulussa ja Rovaniemellä. Wetterin monimerkkivalikoima laajenee BYD-edustuksen myötä kattamaan 38 henkilöautomerkkiä ja raskaan kaluston merkkiä.

”Uskomme, että maailman suurimmalla ladattavien autojen valmistajalla ja vahvasti kasvavalla BYD:llä tulee olemaan merkittävä rooli Euroopassa ja myös täällä Suomessa. BYD täydentää merkki- ja mallivalikoimaamme ja voimme tarjota entistäkin laajemmin vaihtoehtoja yhä enemmän ja enemmän sähköautoista kiinnostuneille asiakkaillemme”, Wetterin toimitusjohtaja Aarne Simula toteaa.

Autoalan tiedotuskeskuksen tilastojen mukaan ladattavien autojen osuus ensirekisteröinnistä kasvoi viime vuonna lähes 55 prosenttiin. Täyssähköautojen osuus oli noin 34 prosenttia ja lataushybridien noin 21 prosenttia.

Sähköautojen osuus on kasvanut nopeimmin työsuhdeautojen kannassa, jossa täyssähköautojen osuus ensirekisteröinneistä kasvoi jo lähes 40 prosenttiin ja lataushybridien noin 32 prosenttiin.

BYD Company on yksi Kiinan suurimmista yksityisistä yrityksistä. Vuonna 1995 perustetun yhtiön liiketoiminta kattaa neljä alaa: autot, elektroniikka, energia ja rautatiekuljetukset. BYD on laajentanut uusiutuvan energian ratkaisujaan maailmanlaajuisesti, ja sillä on toimintaa jo yli 50 maassa.

BYD on ainoa autovalmistaja maailmassa, joka valmistaa itse myös akkuja, mikrosiruja, akunhallintajärjestelmiä ja sähkömoottoreita. Yhtiö on listattu Hongkongin ja Shenzhenin pörsseissä.

Kiinalaisyhtiö myi noin kolme miljoonaa ajoneuvoa vuonna 2023, mikä merkitsee 62 prosentin kasvua edellisvuodesta. Kiinan Shenzhenissä sijaitseva autonvalmistaja kertoi myyneensä noin 1,6 miljoonaa täyssähköautoa sekä noin 1,4 miljoonaa hybridisähköautoa.

Kiinalaisyhtiön mukaan täyssähköautojen ja hybridien myynti joulukuussa oli 340 178 kappaletta, joista 190 754 oli täyssähköautoja. Täyssähköautojen lisäksi BYD valmistaa hybridiautoja. Joulukuussa näiden yhteenlaskettu myynti oli noin 340 200 autoa.

BYD aikoo rakentaa ensimmäisen eurooppalaisen autotehtaansa Unkariin. Eteläisessä Szegedin kaupungissa sijaitsevassa tehtaassa tullaan valmistamaan täyssähköautoja ja plug-in-hybridejä Euroopan markkinoille ja luomaan tuhansia työpaikkoja.

Kiinalaisvalmistajasta on tullut erittäin varteenotettava kilpailija Teslalle.