SQM keskeyttää toimintansa Salar de Atacamassa paikallisten asukkaiden mielenilmauksen vuoksi

”Koska emme tiedä, kuinka kauan tiesulku kestää, emme osaa arvioida sulun taloudellisia vaikutuksia”

Chilen autiomaassa Likan Antay – alkuperäiskansojen kansanneuvosto (CPA) kerääntyi osoittamaan mieltään Chilen valtion omisteisen kuparikaivosyhtiön Codelcon ja SQM:n välisestä sopimuksesta. Sopimuksessa Codelco ja SQM sopivat suolatasangon yhteisestä hyödyntämisestä vuoteen 2060 asti.

Sulku alkoi tiistaina 9.1.2023 vain viikko sopimuksen solmimisen jälkeen ja päättyi lauantaina 13.1. Silti maailman suurimpiin lukeutuva litiumia tuottaja on ilmoittanut keskeyttävänsä tuotantonsa, kunnes tilanne normalisoituu.

CPA:n tien sulkemisen oli tarkoitus jatkua, kunnes presidentti Gabriel Boric ja kaivosministeri Aurora Williams saapuvat paikalle katsomaan, minkälaisia tuhoja kaivostoiminta aiheuttaa.

SQM:n ja Codelcon yhteisymmärrys

Huhtikuussa 2023 Chilessä tuli voimaan perustuslakiuudistus, jonka perusteella paikallisia tulisi kuulla neuvotteltaessa uusista kaivosluvista. Neuvotteluita käytäisiin kolmikantajärjestelmää noudattaen: yritys, valtio ja paikalliset.

Tarkoituksena on luoda vuoropuhelua eri sidosryhmien välille ja varmistaa sosiaalinen ja poliittinen kestävyys yhteisöjen osallistumisen kautta.

Paikalliset eivät ole kokeneet tulleensa kuulluksi.

Ennen viime vuotta vesi oli yksityisessä omistuksessa. Perustuslakiuudistuksen myötä valtion roolia vahvistettiin ja luotiin puitteet julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudelle.

Myös kaivos- ja energiakomitean kuulemisen laiminlyöntiä kritisoitiin.

Codelcon hallituksen puheenjohtaja Máximo Pacheco selitti keskiviikkona 10.1. kaivos- ja energiakomissiolle, että CPA:n johdon ottaminen yksityiskohtaisiin neuvotteluihin olisi mahdotonta. Hän huomautti, että tämä synnyttäisi riskejä luottamuksellisen tiedon päätymisestä muille toimijoille. Heillä olisi sisäpiiritietoa tämän jälkeen.

Litiumtuotantokumppanuudesta järjestetyn kansainvälisen tarjouskilpailun tulokset nähtiin epäonnistuneina. Tämä saattaa johtua siitä, että perustuslaki uudistuksen myötä alueelle toivottiin uusia toimijoita lisäämään kilpailua.

Taloudellinen hyöty Chilen valtiolle on myös kyseenalaistettu ja mihin sopimuksesta saadut verot kohdistetaan.

SQM ja Albemarle alueen ainoat toimijat

Litiumkolmio, espanjaksi Triangulo de Litio, on Andien alueella sijaitseva alue, joka levittäytyy Argentiinan, Bolivian ja Chilen alueille. Alueella on runsaasti litiumvarantoja. Joidenkin lähteiden mukaan alueella on yli 50 prosenttia maailman tunnetuista litiumivarannoista.

Kosteus nousee pilvinä El Tation vuorille, joka on maailman kolmanneksi laajin geysir kenttä +4.320 metrin korkeudella Andien vuorilla.

Vuorilta laskeutuvat vedet sitovat mineraaleja matkalla maailman kuivimmalle autiomaalle, Salar de Atacaman alueelle 2 300 metrin korkeuteen. Vesi virtaa sekä pintavetenä Rio San Pedro -jokena että maanalaisissa tunneleissa.

Atacaman autiomaalla on 27 prosenttia maailman litiumista ja se on myös maailman puhtaimmassa muodossa. Kaksi prosenttista mineraalivettä pumpataan maan uumenista haihdutusaltaisiin. Kuivan ja kuuman aavikon korkea haihtumisnopeus, 3500 millimetriä vuodessa, tekee tuotannosta edullisempaa kuin naapurimaissa.

Haihdutusprosessin aikana vesi siirretään haihdutusaltaasta toiseen. Aluksi suolavesi on kaksi prosenttisena trooppisen turkoosin väristä. Suolaveden väri muuttuu prosessin edetessä saavuttaen kuusi prosenttisena keltaisen värin.

Salar del Atacaman haihdutusprosessi

Vuoden tai puolentoista vuoden päästä kuusi prosenttinen mineraalivesi viedään jatkokäsittelyyn. Prosessin viimeistely tehdään Planta Salar del Carmenissa ja Planta la Negrassa, jossa suolavedestä tuotetaan litiumkarbonaattia, litiumkloridia ja litiumhydroksidia.

Prosessin hyötynä on, ettei litiumia tarvitse erottaa kivestä vaan vedestä.

SQM:n ja Codelcon sopimus

Sopimuksen ensimmäisessä vaiheessa oikeutettu yhteensä 201 000 tonniin litiumkarbonaattiekvivalenttiin vuosina 2025–30 valtion kehitysvirasto Corhon ja SQM:n nykyisen sopimuksen mukaisesti.

Julkisen ja yksityisen sektorin allianssi alkaisi tammikuusta 2025 yhtiöstä, josta valtion kaivosyhtiöllä on 50 prosenttia plus yksi osake. Uusi yhtiö vastaisi Corfon ja SQM:n nykyisestä sopimuksesta, joka loppuu 2030.

Tämän jälkeen toiminta siirtyy uusiin sopimuksiin, jotka Corfo ja Codelcon tytäryhtiö Minera Tarar allekirjoittivat vuosille 2031–60.

Kansallisesti tärkeä mineraali

Vaikka Chilessä on maailman parhaat litiumesiintymät, se on vasta maailman toiseksi suurin litiumin tuottaja. Tämä johtuu siitä, että litiumin tuotanto on luokiteltu 1979 asetuksessa 2.886 kansallisesti tärkeäksi mineraaliksi uraanin ja toriumin lisäksi, koska niitä voidaan mahdollisesti käyttää ydinalalla.

Kaivosteollisuus tuo paljon rahaa Chilelle, mutta se ei ole parantanut elämisen laatua. Ennen huhtikuussa 2023 tehtyä perustuslakimuutosta, kaivostoiminnasta saadut varat päätyivät maan pääkaupunkiin Santiagoon maan rikkaimman kolmen prosentin hyödyksi.

Paikalliset asukkaat ovat vaatineet, että kaivostoiminnan myötä alueelle rakennettaisiin auto- ja rautateitä ja koulutettaisiin paikallista väestöä.

He ovat myös huolissaan juomaveden saastumisesta ja ympäristötuhoista. Rankoista olosuhteista huolimatta alueella on yli miljoona vakituista asukasta.

Perustuslain tultua voimaan huhtikuussa 2023 SQM osake laski 15 prosenttia. Osakkeen arvo on menettänyt viimeisen vuoden aikana 42 prosenttia sen arvostaan.