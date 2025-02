El Salvadorin Bitcoin kokeilu meni metsään – tässä syyt

Väli-Amerikan El Salvador teki historiaa syyskuussa 2021, kun siitä tuli ensimmäinen maa maailmassa, joka otti Bitcoinin viralliseksi lailliseksi maksuvälineeksi Yhdysvaltain dollarin rinnalle. Presidentti Nayib Bukelen hallitus perusteli päätöstä taloudellisilla hyödyillä, kuten rahan siirtokustannusten alentamisella ja pankkipalveluiden tarjoamisella suurelle osalle väestöstä, jolla ei ollut pääsyä perinteiseen rahoitusjärjestelmään.

Hallitus julkisti myös kansallisen digitaalisen lompakon nimeltä Chivo, joka tarjosi kansalaisille mahdollisuuden vastaanottaa ja lähettää Bitcoinia sekä tehdä sillä ostoksia. Lompakon käyttöönoton edistämiseksi jokainen kansalainen sai rekisteröityessään 30 dollarin arvosta Bitcoinia.

Kokeilu ei kuitenkaan sujunut täysin ongelmitta.

Chivo-lompakko kärsi teknisistä ongelmista heti käyttöönoton jälkeen, mikä heikensi sen luotettavuutta ja hidasti laajempaa käyttöönottoa. Monet maan kansalaiset, erityisesti pienyrittäjät ja maaseudun asukkaat, suhtautuivat kryptovaluuttaan varauksella eivätkä halunneet käyttää sitä päivittäisissä liiketoimissaan.

Vaikka laki edellytti yrityksiä hyväksymään Bitcoinin maksuvälineenä, monet joko kiersivät tätä sääntöä tai ottivat valuutan vastaan vain muodollisesti.

Hallitus teki myös merkittäviä sijoituksia Bitcoiniin valtion varoilla.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) kehotti El Salvadoria luopumaan Bitcoinin asemasta laillisena maksuvälineenä ja rajoittamaan valtion osallistumista kryptovaluuttamarkkinoille, koska se arvioi politiikan aiheuttavan merkittäviä taloudellisia riskejä.

Vuonna 2024 El Salvadorin hallitus solmi 1,4 miljardin dollarin lainasopimuksen IMF:n kanssa, mikä johti lakimuutoksiin, joissa Bitcoinin käyttö yksityisellä sektorilla tehtiin vapaaehtoiseksi ja valtion osallistumista kryptovaluuttatransaktioihin rajoitettiin. Bitcoin jäi yhä osaksi maan taloutta, mutta alkuperäinen visio laajasta kryptovaluuttainfrastruktuurista muuttui varovaisemmaksi lähestymistavaksi.

Kokeilu toi El Salvadorille kansainvälistä huomiota ja johti muihin hankkeisiin, kuten suunnitelmaan rakentaa ”Bitcoin City”, verovapaa kaupunki, joka rahoitettaisiin Bitcoin-obligaatioilla. Suunnitelmat eivät kuitenkaan ole edenneet odotetusti, ja maan taloudellinen tilanne sekä velkakestävyys ovat herättäneet huolta sijoittajien ja kansainvälisten instituutioiden keskuudessa.

El Salvadorin Bitcoin-kokeilu jatkuu edelleen, mutta alkuperäiset tavoitteet ja käytännön toteutus ovat muuttuneet merkittävästi matkan varrella.

Nyt El Salvadorin kongressi on hyväksynyt presidentti Bukelen ehdottaman lakimuutoksen, joka uudistaa maan Bitcoin-lakia IMF:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti, raportoi Reuters.

Lakiesitys hyväksyttiin selvin numeroin – 55 äänellä puolesta ja kahdella vastaan.

Lakimuutos liittyy El Salvadorin ja IMF:n väliseen lainasopimukseen, jonka ehtojen mukaisesti Bitcoinin käyttö yksityisellä sektorilla tulee jatkossa olemaan vapaaehtoista. Tämä oli keskeinen muutos juuri hyväksytyssä laissa.

Tämä suositus annettiin El Salvadorin ja IMF:n välisten kahdenvälisten neuvottelujen jälkeen.

Joulukuussa 2024 El Salvador solmi IMF:n kanssa 1,4 miljardin dollarin lainasopimuksen, mikä johti varovaisempaan suhtautumiseen Bitcoiniin. IMF:n uusien lainaehtojen mukaan El Salvadorissa ei jatkossa voi maksaa veroja tai hallinnollisia maksuja bitcoineilla.

Lakimuutokset takaavat, että yksityinen sektori voi jatkossa päättää itse Bitcoinin hyväksymisestä maksuvälineenä.

Julkisen sektorin osalta osallistuminen Bitcoinia koskeviin taloudellisiin toimintoihin sekä Bitcoinin ostaminen ja siihen liittyvät maksut rajoitetaan.

Bitcoin-asiantuntija Henri Väkeväinen kertoo Bittiraha-sivuston artikkelissaan, että Bukele perusteli bitcoinin käyttöönottoa alun perin tavoitteella vapauttaa kansa keskuspankkien vallasta, mutta käytännössä 92 prosenttia el salvadorilaisista ei kuitenkaan käyttänyt bitcoinia vuoden 2023 aikana.

”Tämä johtui suurelta osin teknisistä ongelmista: kansalaisille tarjottu Chivo-lompakkosovellus osoittautui epäluotettavaksi. Järjestelmä kaatui toistuvasti, ja käyttäjät kohtasivat vaikeuksia varojen käytössä. Siirrot olivat hitaita, ja puutteellinen tietoturva altisti kansalaisia identiteettivarkauksille”, Väkeväinen toteaa.

Tekniset ongelmat eivät olleet Väkeväisen mukaan ainoa haaste.

”Monet kansalaiset eivät ymmärtäneet bitcoinin käyttötarkoitusta tai toimintaperiaatteita. Suuri osa vaihtoi saamansa bitcoinit välittömästi dollareiksi selviytyäkseen päivittäisistä menoistaan. Tämä on ymmärrettävää, sillä El Salvadorissa 27,5 prosenttia väestöstä elää köyhyydessä, alle 5,50 dollarin päivätuloilla.”

Väkeväisen mukaan kokeilun päättymistä ei kuitenkaan voida pitää bitcoinin epäonnistumisena.

”El Salvadorin tapaus osoittaa, että laajamittaisen kryptovaluutan käyttöönoton olisi pitänyt alkaa kansalaisten kouluttamisella bitcoinin hyödyistä ja käyttötavoista. Vasta tämän jälkeen kansalaisilla olisi ollut edellytykset hyödyntää bitcoinia tehokkaasti. Onnistuakseen tällainen projekti vaatii myös huomattavasti parempaa teknistä toteutusta. Lisäksi on kyseenalaista tarjota kryptovaluuttaa ensisijaisena ratkaisuna ihmisille, joiden päivittäinen selviytyminen on jo valmiiksi haastavaa.”

Kaikista vastoinkäymisistä huolimatta El Salvadorin valtio jatkaa edelleen bitcoinin ostamista, Väkeväinen muistuttaa. Maa hankkii 12 bitcoinia päivässä, ja sen hallussa on nyt yli 6000 bitcoinin omaisuus, jonka kokonaisarvo on noin 554 miljoonaa dollaria.

”El Salvador osti jälleen 11 bitcoinia, arvoltaan yli 1,1 miljoonaa dollaria, strategiseen bitcoin-varantoonsa”, kertoo Bitcoin Magazine viestipalvelu X:ssä.

JUST IN: El Salvador bought another 11 #bitcoin worth over $1.1 million for their strategic bitcoin reserve 🇸🇻 pic.twitter.com/V6889gs2p2