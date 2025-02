Sampo jatkaa omistajaystävällistä voitonjakopolitiikkaansa

Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson.

Vuonna 2024 toteutunut tanskalaisen vakuutusyhtiö Topdanmark-kauppa saattoi päätökseen Sammon muutosprosessin täysin integroiduksi vahinkovakuutuskonserniksi. Sampo yhdisti Topdanmarkin tytäryhtiöönsä vahinkovakuutusyhtiö Ifiin.

Sampo on nyt markkinajohtaja Pohjoismaiden vahinkovakuutusmarkkinalla ja johtava toimija Ison-Britannian kasvavalla, digitaalisella vahinkovakuutusmarkkinalla.

Sammon vahva kasvu erityisesti henkilöasiakasliiketoiminnassa ja positiivinen marginaalikehitys realisoituivat underwriting-tuloksen 28 prosentin kasvuna viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä. Underwriting-tulos tarkoittaa konsernin vakuutustoiminnan teknistä tulosta, joka on keskeinen osa yhtiön operatiivista tulosta ja tärkeä kasvuajuri.

Bruttomaksutulo ja broker-liiketoiminnan tuotot kasvoivat kiintein valuuttakurssein 18 prosenttia ja raportoidusti 19 prosenttia 2,2 miljardiin euroon loka-joulukuussa 2024.

Kasvuun vaikutti positiivisesti Topdanmarkin Oona Health -yrityskauppa sekä se, että pienellä joukolla suuria vakuutussopimuksia alkamispäivä siirtyi kolmannelta vuosineljännekseltä neljännelle vuosineljännekselle. Nämä pois lukien, kasvua kertyi 10 prosenttia kiintein valuuttakurssein.

Sammon mukaan neljännellä vuosineljänneksellä vallitsi jokseenkin normaali talvisää ja säävahingot olivat lähinnä paikallisia, toisin kuin viime vuoden vertailukaudella, jolloin talvi alkoi Pohjoismaissa aikaisin.

Vakavilla säävahingoilla ja suurvahingoilla oli 2,3 prosenttiyksikön vaikutus konsernin yhdistettyyn kulusuhteeseen, kun vertailukaudella vaikutus oli 4,5 prosenttiyksikköä.

Positiivinen tulosyllätys loka-joulukuulta

Konsernin alla oleva yhdistetty kulusuhde parani 1,4 prosenttiyksikköä, ja sitä tuki vankka kehitys kaikilla liiketoiminta-alueilla. Ifin diskonttaamaton oikaistu riskisuhde parani 0,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Konsernin yhdistetty kulusuhde vahvistui 83,4 prosenttiin (85,5).

Nettorahoitustulos laski 62 miljoonaan euroon vertailukauden 175 miljoonasta eurosta matalampien sijoitustoiminnan nettotuottojen painamina. Neljännellä vuosineljänneksellä sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat viime vuoden 517 miljoonasta eurosta 70 miljoonaan euroon korkojen noususta ja Pohjoismaiden osakemarkkinoiden pehmeydestä johtuen, kun taas vertailukaudella markkinaolosuhteet olivat poikkeuksellisen suotuisat.

Tulos ennen veroja oli 219 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella se oli 368 miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy Topdanmark-integraatioon liittyvät noin 150 miljoonan euron kertakulut, joita ilman tulos ennen veroja olisi ollut 369 miljoonaa euroa.

Analyytikoiden konsensusennuste povasi Sammon raportoivan 186 miljoonan euron tuloksesta ennen veroja, joten yhtiö ylsi selvästi odotettua parempaan tulokseen loka-joulukuussa.

Osakekohtainen operatiivinen tulos vahvistui 0,65 euroon viime vuoden 0,42 eurosta korkeamman underwriting-tuloksen ja tasaisten sijoitustuottojen tukemina.

Kasvu jatkuu vuonna 2025

Sampo odottaa vuonna vakuutusmaksutuotoiksi 8,7–9,0 miljardia euroa, mikä tarkoittaa 4–7 prosentin vuosikasvua. Underwriting-tuloksen yhtiö odottaa olevan 1,35–1,45 miljardia euroa tarkoittaen 3–10 prosentin vuosikasvua.

Näkymät vuodelle 2025 ovat linjassa Sammon vuosille 2024–2026 asettamien tavoitteiden kanssa, joihin lukeutuvat alle 85 prosentin yhdistetty kulusuhde ja osakekohtaisen operatiivisen tuloksen keskimäärin yli 7 prosentin kasvu vuositasolla.

Näkymään sisältyy vahinkojen toteutumista ja korvauskuluja koskeviin arvioihin, sijoitustoiminnan kehitykseen, valuuttakursseihin sekä kilpailudynamiikkaan liittyvää epävarmuutta.

Erityisesti vakuutusmaksutuottoja koskeva ennuste on riippuvainen kilpailutilanteesta, joka voi tietyillä alueilla, kuten Ison-Britannian moottoriajoneuvovakuuttamisessa, muuttua nopeasti. Näkymässä esitetyt vakuutusmaksutuotot ja underwriting-tulos perustuvat joulukuun lopun valuuttakursseihin.

Sammon kannattavuus oli erinomaisella tasolla ja kaikki merkit viitoittavat vakaan ja positiivisen kehityksen jatkuvan, toteaa OP aamukatsauksessaan.

Pankin mukaan alkanut vuosi on tärkeä Sammon Topdanmark-fuusion käytännön toteutuksen kannalta. Järjestelyn synergiat, jotka OP odottaa ilmoitettua suuremmiksi, toteutuvat pääosin vasta tulevina vuosina.

Ifin vakuutuspalvelutulos oli OP:n mukaan erittäin vahva ja pettymykset rajoittuivat heiluviin sijoitustuottoihin. Vaikka Ifin vahvaa kannattavuutta selitti osin maltilliset sää- ja suurvahingot, oikaistu riskisuhde toteutui pankin ennusteita suotuisampana ja hinnankorotukset ovat jatkuneet tuntuvina.

Sampo jatkaa anteliaan voitonjaon tiellä

Sammon ohjeistus on varovainen. Sammolla on aina ollut tapana antaa vuoden alussa varovainen ohjeistus, jota on vuoden edetessä tarkennettu positiiviseen suuntaan, OP toteaa.

Pankki säilyttää Sammon suosituksen lisää-tasolla operatiivisesti vahvan loka-joulukuun tulosraportin jälkeen. OP:n osien arvon summa -laskelmaan nojaavan osakkeen tavoitehinnan pankki nostaa 42 eurosta 44 euroon. Viimeisin kurssinoteeraus on 40,8 euroa.

Sammon hallitus ehdottaa osakekohtaiseksi perusosingoksi on 1,70 euroa tai 0,34 euroa 5. helmikuuta julkistettu osakkeiden splittaus huomioiden. Tämä vastaa kuuden prosentin kasvua. Analyytikoiden konsensus odotti hieman korkeampaa osinkoa.

Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson kertoo, että Sampo saattaa käynnistää vuonna 2025 uuden omien osakkeiden osto-ohjelman yhtiökokoukselta saatavalla uudella valtuutuksella.

”Suhtaudumme kurinalaiseen pääomanhallintaan tinkimättömästi ja täydennämme osinkoja jatkossakin takaisinostoilla”, Magnusson toteaa.

Uusi omien osakkeiden osto-ohjelma voisi olla noin 800 miljoonaa euroa eli noin 3,6 prosenttia yhtiön markkina-arvosta, OP arvioi laskelmiinsa perustuen.