Nokia allekirjoitti patenttisopimuksen teknojätti Amazonin kanssa

Nokia on päässyt sopuun patenttikiistoissa Amazonin kanssa.

Nokia ilmoitti tänään allekirjoittaneensa Amazonin kanssa patenttisopimuksen, joka koskee Nokian videoteknologioiden käyttöä Amazonin suoratoistopalveluissa ja -laitteissa.

Samalla sopimus ratkaisee kaikki osapuolten väliset patenttikiistat kaikilla lainkäyttöalueilla.

Nokia on aiemmin syyttänyt Amazonia sen videoteknologioihin liittyvien patenttien luvattomasta käytöstä Prime Video -suoratoistopalvelussa ja suoratoistolaitteissa. Suomalaisyhtiö on suhtautunut Amazonin suoratoistopalvelujen kehittämiseen korostamalla omien videoteknologiapatenttiensa merkitystä ja vaatimalla niiden asianmukaista lisensointia.

Vaikka Nokia pyrki aluksi ratkaisemaan kiistan neuvotteluteitse, se joutui lopulta oikeustoimiin syksyllä 2023, koska Amazonin palvelut hyödynsivät Nokian teknologioita ilman lupaa.

Nokia on painottanut, että sen innovaatiot ovat keskeisiä suoratoistopalvelujen toiminnalle. Nyt saavutettu sopimus lopettaa oikeudenkäynnit ja varmistaa lisenssimaksut Nokialle.

Sopimuksen ehdot pysyvät luottamuksellisina osapuolten sopimuksen mukaisesti.

”Olemme tyytyväisiä siihen, että olemme päässeet sopimukseen Nokian videoteknologioiden käytöstä Amazonin suoratoistopalveluissa ja -laitteissa”, kertoo Nokian uuden liiketoiminnan lisensoinnista vastaava johtaja Arvin Patel.

Nokia on johtava toimija video- ja multimediateknologioiden kehittämisessä, kuten videon pakkaus, sisällön jakelu, sisällönsuositukset sekä laitteistoon liittyvät osa-alueet. Viimeisen 25 vuoden aikana Nokia on luonut lähes 5 000 keksintöä, jotka mahdollistavat multimedia-tuotteet ja -palvelut, ja yhtiö jatkaa johtavaa rooliaan multimedian tutkimuksessa ja standardoinnissa.

Nokian asiantuntemus multimedia- ja videotutkimuksessa perustuu jatkuvaan investointiin alan kehittämiseksi. Nokia on investoinut yli 150 miljardia euroa tutkimukseen ja kehitykseen vuodesta 2000 lähtien, josta yli 4,5 miljardia euroa pelkästään vuonna 2024 huipputeknologioihin, kuten mobiiliverkkoihin ja multimediaan.

Inderesin analyytikko Atte Riikola kertoo, että jatkossa Amazonilta saatavat patenttituotot vievät Nokian Teknologia-yksikön liikevaihtoa askeleen kohti keskipitkän aikavälin 1,4-1,5 miljardin euron tavoitetta. Viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä Teknologia-yksikön sopimuskannan vuosittaisen liikevaihdon taso oli noin 1,3-1,4 miljardia euroa.

Riikolan mukaan patenttisopimuksesta on oletettavasti tuloutumassa myös takautuvia maksuja tämän vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen.

”Tarkkaa näkyvyyttä näihin ei ole, mutta karkeasti arvioituna takautuvia kertatuottoja voisi olla luvassa joitakin kymmeniä miljoonia, todennäköisesti kuitenkin alle 100 miljoonaa euroa”, Riikola arvioi.