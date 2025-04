Amazon saattaa olla taantumankestävä kasvuosake

Amazonin osake on tullut ryminällä alas tulliuhkien vuoksi. Analyytikoilta riittää silti uskoa yhtiöön.

Kuva: Sagar Soneji.

Donald Trumpin asettamat tullit ja siitä käynnistynyt kauppasota Yhdysvaltojen ja Kiinan välille on ollut myrkkyä teknojätti Amazonin osakkeelle. Osake on romahtanut 34 prosenttia helmikuun alun ennätyslukemistaan.

”Tämä ei ole yllättävää, sillä yhtiön verkkokauppaliikevaihto voi joutua vaakalaudalle, jos tullimaksut johtavat talouden heikkenemiseen ja kulutuskysyntä laskee”, toteaa The Motley Fool -sijoitussivuston kolumnisti ja analyytikko Keith Speights.

Uutistoimisto Bloombergin näkemän asiakirjan ja asiaan perehtyneiden asiantuntijoiden mukaan Amazon on peruuttanut useiden Kiinassa ja muissa Aasian maissa valmistettujen tuotteiden tilaukset.

Silti Amazon on todellisuudessa paremmin suojassa taantuvalta taloudelta kuin miltä ensi silmäyksellä vaikuttaa, Speights toteaa.

Analyytikko uskoo, että kuluttajat saattaisivat turvautua Amazoniin lähes yhtä paljon myös talouden horjuessa kuin silloin, kun talous on vahva.

Selitys on yksinkertainen.

Amazonin verkkokauppa tarjoaa edullisia hintoja miljoonista tuotteista. Speitghts kertoo, että esimerkiksi riippumaton markkinatutkimusyhtiö Profitero on nimennyt Amazonin Yhdysvaltojen edullisimmaksi verkkokaupaksi jo kahdeksana peräkkäisenä vuotena.

Usein talouden taantumassa kuluttajat suosivat halpoja tuotteita ja vähentävät rahan käyttöä kalliimpiin tuotteisiin ja varsinkin luksukseen.

Amazon saa tekoälystä tuplahyödyn

Amazon on monialainen teknologiayritys, joka toimii useilla eri liiketoiminta-alueilla, kuten verkkokaupassa, pilvipalveluissa, tekoälyssä ja digitaalisessa mainonnassa. Yritys on maailman suurin verkkokauppatoimija ja myy laajaa valikoimaa tuotteita, kuten elektroniikkaa, vaatteita, kirjoja ja elintarvikkeita.

Yhtiön verkkokauppa-alusta on kasvattanut markkinaosuuttaan tasaisesti ja ylitti 40 prosenttia Yhdysvaltojen koko verkkokauppamyynnistä vuonna 2024. Tähän ovat vaikuttaneet parantunut logistiikka, alueelliset varastojärjestelmät ja nopeammat toimitusvaihtoehdot, jotka ovat lisänneet asiakasuskollisuutta ja tilausmääriä.

Lisäksi Amazon hyötyy Speightsin mukaan edelleen valtavasta ja pysäyttämättömästä tekoälyn myötätuulesta, joka ei ole katoamassa mihinkään.

”Kyse on tekoälyn, erityisesti generatiivisen tekoälyn, nopeasta kehityksestä ja käyttöönotosta. Suurin osa tekoälysovelluksista toimii pilvessä nyt ja tulevaisuudessa. Amazon Web Services (AWS), joka on maailman suurin pilvipalveluntarjoaja, on erinomaisessa asemassa hyötymään tästä kasvusta tulevina vuosina – riippumatta siitä, mitä tullimaksuille tai taloudelle tapahtuu.”

AWS on edelleen keskeinen kasvun veturi: sen vahva asema pilvipalveluissa vahvistuu jatkuvasti uusien tekoäly- ja pilvipalveluominaisuuksien lanseerauksilla, kumppanuuksilla ja edistyneiden generatiivisten tekoälymallien integroinnilla. Nämä houkuttelevat yritysasiakkaita ja tukevat korkeaa kannattavuutta.

Tekoäly ei kuitenkaan ole vain AWS:n kasvumoottori. Speights uskoo, että teknojätillä on mahdollisuus nousta tekoälyavustajien uuden aikakauden johtajaksi.

”Tekoäly auttaa jo nyt yhtiötä tehostamaan muita liiketoiminta-alueitaan ja kasvattamaan kannattavuuttaan. Amazonin ostaminen kurssilaskujen aikana on historiassa tuottanut tulosta – ja uskon, että niin käy tälläkin kertaa.”

Amazonin osakekurssi kolmen vuoden ajalta. Kuva: Koyfin.

Tekoäly on keskeisessä roolissa Amazonin strategiassa, tukien sekä AWS:n että vähittäiskaupan toimintaa. Tekoälypohjaiset työkalut ovat parantaneet asiakaskokemusta, yksilöllisiä suosituksia ja toimintatehokkuutta. Lisäksi Amazonin varastojen robotiikka ja automaatio ovat vähentäneet käsittelyaikoja ja kustannuksia 25 prosentilla. Nämä innovaatiot parantavat paitsi teknojätin kannattavuutta, myös asemointia uusille teknologia-aloille,

Amazonin mainosliiketoiminta on myös yksi nopeasti kasvava osa-alue. Se hyödyntää tekoälyä ja data-analytiikkaa kohdennettujen mainosten tarjoamiseen ja merkittävään liikevaihdon kasvuun.

Analyytikot luottavat Amazoniin

Analyytikkoja ja yrityksiä rankkaavan TipRanks-sivuston mukaan analyytikoilta löytyy luottoa Amazoniin. Yhtiötä seuraavista 46 analyytikosta 45 antaa osakkeelle ostosuosituksen, ja vain yhden suositus on pidä. Myyntisuosituksia ei ole lainkaan.

Analyytikoiden konsensuksen mukainen Amazonin osakkeen tavoitehinta on 256 dollaria, mikä tarkoittaa 42 prosentin nousuvaraa nykyiseen osakekurssiin nähden.

Koska analyytikot eivät ole reivanneet Amazonin tulosennusteita alaspäin, on osakkeen reipas kurssilasku laskenut myös arvostuskertoimia.

Kuluvan vuoden konsennusennusteella yhtiön P/E-kerroin on 29x, kun se viime vuonna oli 40x. Kasvuyhtiöksi arvostustaso ei ole enää siis kohtuuton.