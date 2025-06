Aiforia kehitti tekoälyratkaisun rintasyövän diagnostiikkaan

Aiforia Technologies on saanut CE-IVD -merkinnän kliiniselle tekoälyratkaisulleen rintasyövän luokitteluun. Aiforia Breast Cancer Grading -tekoälysovellus on osa Aiforia Breast Cancer Suite -kokonaisuutta, joka sisältää myös CE-IVD-merkittyjä tekoälymalleja rintasyövän biomarkkereille ja Aiforia Clinical Suite Viewer -käyttöliittymän. T

ämä kattava kokonaisratkaisu tarjoaa täysin digitaalisen työkalupaketin rintasyövän diagnostiikkaan, tukien patologian koko työnkulkua.

CE-IVD-merkintä tarkoittaa, että diagnostiikkalaite täyttää Euroopan unionin terveys-, turvallisuus- ja ympäristösäädökset ja että se on hyväksytty myytäväksi EU:n alueella. IVD viittaa lääkinnällisiin laitteisiin, joita käytetään kehon ulkopuolella tehtävissä laboratoriotesteissä, kuten verinäytteiden tai kudosten analysoinnissa sairauksien diagnosointia, terveydentilan seurantaa tai kliinisten tietojen tuottamista varten.

Uusi Aiforian CE-IVD -merkitty tekoälyratkaisu automatisoi rintasyövän luokittelua tukemalla patologia viiden erillisen tekoälymallin avulla.

Rintasyövän luokittelu tarkoittaa syövän jaottelua eri tyyppeihin ja alaryhmiin sen ominaisuuksien perusteella. Luokittelun tavoitteena on selvittää, millainen syöpä on kyseessä, kuinka pitkälle se on edennyt, miten aggressiivinen se on ja mitkä hoitomuodot ovat todennäköisesti tehokkaimpia. Rintasyövän luokittelu vaikuttaa merkittävästi hoitopäätöksiin ja ennusteeseen

Ratkaisu vastaa manuaalisen luokittelun keskeisiin haasteisiin.

”Olemme ylpeitä voidessamme julkistaa uusimman CE-IVD-merkityn ratkaisun rintasyövän diagnostiikkaportfoliossamme, tehden Aiforia Breast Cancer Suite -kokonaisuudesta markkinoiden kattavimman AI-työkalupaketin. Uusi ratkaisu tuo patologeille merkittäviä ajansäästöjä histologisen luokan määrittämisessä, sekä parantaa diagnostista tarkkuutta ja johdonmukaisuutta tapausten välillä, lisäten luottamusta kliiniseen päätöksentekoon”, kertoo Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Aiforia on lääketieteen ohjelmistoyritys, jonka tavoitteena on mullistaa patologian kuvien analysointi tekoälyn avulla. Aiforia tarjoaa patologeille ja tutkijoille kliinisissä, prekliinisissä ja akateemisissa laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston.

Patologian kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta parantamalla yhä useammalla potilaalla on mahdollisuus parempaan hoitoon. Aiforian alustalla on kehitetty tutkimuskäyttöön jo tuhansia tekoälymalleja. Kliinisessä diagnostiikassa Aiforian tekoälyratkaisuja käytetään kansainvälisesti.

Aiforia perustettiin vuonna 2013 ja se listautui joulukuussa 2021 Helsingin pörssin First North -listalle. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sillä on toimistot Cambridgessa, Massachusettsissa ja Rochesterissa, Minnesotassa, sekä paikallisia edustajia eri puolilla Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa.

Aiforian kansainväliseen tiimiin kuuluu kokeneita tekoäly- ja ohjelmistokehittäjiä, patologeja, lääketieteen asiantuntijoita, sekä liiketoiminnan osaajia