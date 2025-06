Veronpalautus voikin merkitä rahan menoa

Toimeentulotuki on viimesijainen, tarveharkintainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo silloin, kun henkilön tai perheen omat tulot ja varat eivät riitä kattamaan välttämättömiä jokapäiväisiä menoja, kuten asumista, ruokaa ja terveydenhoitoa.

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi taloudellisiin vaikeuksiin ja sen tavoitteena on auttaa yksilöä tai perhettä selviytymään vaikeasta tilanteesta sekä edistää itsenäistä selviytymistä. Ennen toimeentulotuen myöntämistä edellytetään, että hakija on hakenut kaikki muut mahdolliset etuudet ja tulonlähteet, joihin hänellä on oikeus.

Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta, joita haetaan Kelasta ja hyvinvointialueen sosiaalipalveluista tilanteen mukaan.

Koska siis toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, vaikuttavat siihen myös veronpalautukset, muistuttaa Kela tiedotteessaan. Suurin osa asiakkaista saa veronpalautuksensa elo- tai syyskuussa.

Kelan mukaan toimeentulotukeen vaikuttaa se osa veronpalautuksesta, joka ylittää yksin asuvalla 50 euroa kuukaudessa ja perheellä 100 euroa kuukaudessa.

Jos esimerkiksi yksin asuva asiakas saa elokuussa veronpalautusta 200 euroa, siitä 150 euroa vaikuttaa elokuun toimeentulotukeen. Suuri veronpalautus voi vaikuttaa toimeentulotukeen usean kuukauden ajan.

Verohallinto vahvistaa elokuussa maksettavat veronpalautukset kesäkuun aikana. Ennen kesäkuuta tehdyssä toimeentulotuen päätöksessä veronpalautus on voitu huomioida keskeneräisen verotuksen perusteella. Jos asiakkaan saama veronpalautus on suurempi kuin keskeneräisessä verotuksessa, Kela tarkistaa toimeentulotukipäätöksen. Tällöin toimeentulotuen määrä pienenee.

Jos veronpalautus on pienempi kuin keskeneräisessä verotuksessa ja huomioitu toimeentulotuen päätöksessä liian suurena, asiakkaan täytyy hakea tuen tarkistamista Kelasta. Asiakkaan täytyy hakea päätöksen tarkistamista myös silloin, jos palautuksen maksupäivä muuttuu.

Jos asiakkaan veronpalautus tai osa siitä peritään ulosotossa olevan velan lyhentämiseksi, vain ulosotosta jäljelle jäävä osa palautuksesta vaikuttaa toimeentulotukeen. Jos koko veronpalautus menee ulosottoon, palautus ei vaikuta toimeentulotukeen.

Jos asiakas on saanut toimeentulotuen päätöksen, jossa veronpalautus on jo huomioitu tulona, mutta palautus menee sen jälkeen kokonaan tai osittain ulosottoon, asiakkaan täytyy ilmoittaa asiasta Kelaan. Tällöin Kela tarkistaa toimeentulotuen päätöksen.