Stora Enso näkymissä ei vielä valonpilkahdusta

Stora Enso julkisti tunnusluvuiltaan odotetun tulosraportin. Markkinatilanne on yhä vaikea.

Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström.

Stora Enso julkisti keskiviikkoaamuna toisen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Yhtiön liikevaihto kasvoi vertailukaudesta viisi prosenttia 2,43 miljardiin euroon pääasiassa suurempien toimitusten ja rakenteellisten muutosten positiivisen vaikutuksen vuoksi. Liikevaihdon kasvua tuki puutuotteiden ja pakkausratkaisujen korkea kysyntä.

Oikaistu liiketulos kuitenkin laski viime vuoden 153 miljoonasta eurosta 126 miljoonaan euroon. Oulun tehtaan uuden kuluttajapakkauskartonkilinjan käynnistymisellä oli noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus.

Vara Reseachin tietojen mukaan analyytikoiden konsensus povasi liikevaihdoksi 2,43 miljardin euron liikevaihtoa ja 123 miljoonan euron liikevoittoa. Siten myynti- ja tuloskehitys olivat kohtuullisen hyvin linjassa odotusten kanssa.

Stora Enso otti käyttöön uuden, kevyemmän ja matalamman organisaatiorakenteen heinäkuun alussa jakamalla pakkausliiketoimintansa neljään liiketoiminta-alueeseen: Foodservice and Liquid Board, Cartonboard, Containerboard ja Packaging Solutions.

Oulun tehdasta ylösajetaan edelleen

Stora Enson toimitusjohtaja Hans Sohlström kertoo, että yhtiö on keskittynyt tuloskaudella erilaisiin tehostamistoimiin.

Yhtiön tulevaisuuden kannalta tärkeän Oulun tehtaan uuden kuluttajapakkauskartonkilinjan käynnistys jatkui neljänneksen aikana.

”Vaikka tuotannon käynnistäminen rasittaa edelleen tulosta lyhyellä aikavälillä, olemme edelleen varmoja, että Oulun kartonkilinja on kustannuksiltaan erittäin kilpailukykyinen ja toimittaa alan laadukkaimpia tuotteita. Tämä investointi on keskeisessä asemassa strategiassamme, jonka tavoitteena on kasvaa uusiutuvissa pakkauksissa”, Sohlström kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan taloudellisesti kaikki operatiiviset segmentit saavuttivat positiivisen oikaistun liiketuloksen toisena peräkkäisenä vuosineljänneksenä kartonki- ja sellumarkkinoiden jatkuvasta heikkoudesta huolimatta.

Makrotaloudellisen ja geopoliittisen epävarmuuden aiheuttama vaimea ja epävakaa markkinakysyntä jatkuu vuoden 2025 loppuun asti, Sohlström kertoo.

”Sellun markkinahintojen odotetaan jatkavan laskuaan tai tasaantuvan kesän ja syksyn aikana, kun taas joihinkin kartongin hintoihin kohdistuu paineita vähäisen kysynnän vuoksi.”

Stora Enso on myös siirtymässä korkeamman kunnossapitotoiminnan kauteen, mikä nostaa kunnossapitokustannuksia vuoden jälkipuoliskolla. Toimitusjohtajan mukaan Oulun uuden linjan ylösajo vaikuttaa edelleen negatiivisesti liiketulokseen, vaikkakin vähemmän kuin toisella neljänneksellä.

Kolmannen vuosineljänneksen näkymät sumuiset

Stora Enso odottaa markkinakysynnän pysyvän vaimeana ja epävakaana. Kysyntään vaikuttavat lisääntynyt makrotaloudellinen ja geopoliittinen epävarmuus.

Stora Enson mukaan markkinat ovat edelleen epävakaat, ja kulutusnäkymät ovat heikot. Yhdysvaltain tullien suora vaikutus on nykyisellä tasolla kuitenkin rajallinen, koska Stora Enson suora myynti Yhdysvaltoihin on vain hieman alle kolme prosenttia konsernin kokonaisliikevaihdosta.

Maailmankauppaan vaikuttavat tariffit sisältävät sekä riskejä että mahdollisuuksia yhtiön liiketoiminnalle. Tällä hetkellä suurin riski on kuitenkin talouteen ja kauppavirtoihin kohdistuva kokonaisvaikutus.

Pakkaussegmenttien kokonaiskysynnän yhtiö odottaa pysyvän vakaana alhaisella tasolla. Stora Enso odottaa hintojen pysyvän suhteellisen vakaina huolimatta jatkuvasta ylikapasiteetista johtuvista paineista ja Aasian lisääntyneestä kilpailusta kuluttajapakkauskartonkien osalta.

Yhdysvaltain dollarin heikkenemisen yhtiö odottaa vaikuttavan negatiivisesti Euroopan ulkopuolisten toimitusten euromääräisiin hintoihin.

Yhtiö odottaa sellun markkinakysynnän pysyvän heikkona markkinoiden jatkuvan epävarmuuden, hiljaisen sesongin ja kasvaneiden varastotasojen vuoksi. Sellunmarkkinahinnat jatkavat laskuaan tai tasaantuvat kesän ja syksyn aikana, sillä heikko Yhdysvaltain dollari vaikuttaa negatiivisesti.

Lomakauden jälkeen Stora Enso odottaa puutuotemarkkinoiden kysynnän palaavan aiemmille alhaisille tasoille. Hinnat pysyvät vakaina. Taustalla on sahatukin kustannusten nousun aiheuttama jatkuva paine.

Stora Enson kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuteen vaikuttavat negatiivisesti suunnitellut huoltoseisokit, joiden vaikutus on noin 10 miljoonaa euroa sekä Oulun uuden linjan käynnistys, jonka arvioitu vaikutus on noin 30–45 miljoonaa euroa.

Stora Enso arvioi, että Oulun uuden pakkauskartonkilinjan ylösajolla on noin 100 miljoonan euron tai jonkin verran suurempi negatiivinen vaikutus konsernin vuoden 2025 oikaistuun liiketulokseen.



Konsernin investointiennuste vuodelle 2025 on 730–790 miljoonaa euroa.