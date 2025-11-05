Henkilöstö- ja talouspalveluja tarjoava pörssiyhtiö Administer julkisti pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa viime vuoden maaliskuussa uudistetun strategian yhteydessä. Kyseisten tavoitteiden oli määrä toteutua vuoden 2026 loppuun mennessä.

Strategian mukaisesti yhtiön tavoitteena on kasvaa kannattavasti ja julkinen sektori nähdään merkittävänä kasvumahdollisuutena.

Yhtiö on tänä vuonna kertonut kahdesta merkittävästä liiketoimintakaupasta Numera Palvelut Oy:n kanssa, joilla Administer ostaa Sarastian julkisen sektorin asiakkuuksien liiketoiminnan. Sarastia on kunta- ja julkishallinnon palveluyhtiö, joka tarjoaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita kunnille, kuntayhtymille sekä muille julkisille toimijoille Suomessa. Kauppojen vahvistuminen edellyttää vielä kilpailuviranomaisen hyväksynnän.

Administerin mukaan kauppojen merkitys konsernin kasvulle tulee olemaan huomattava; Sarastian vuoden 2025 ennusteluvuilla Administer-konsernin liikevaihdon kasvu vuonna 2025 olisi noin 80 prosenttia.

Sarastian integrointi osaksi konsernia tulee yhtiön arvion mukaan merkittävästi parantamaan myös kannattavuutta tulevina vuosina.

Nykyisessä tilanteessa Administerin hallitus on arvioinut, että viime vuonna julkistetut pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet eivät ole siten enää ajankohtaiset.

Tämän vuoksi yhtiö poistaa kyseiset taloudelliset tavoitteet. Yhtiö ei tee strategiaan tässä yhteydessä muutoksia eikä yhtiön taloudellinen ohjeistus vuodelle 2025 muutu. Yhtiö tulee julkistamaan uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet vuoden 2026 aikana.

Aiemmin Administer oli odottanut liikevaihdon yltävän 100 miljoonaan euroon ja käyttökatteen 15 prosenttiin ensi vuonna.

Administer ohjeistaa koko kuluvan vuoden liikevaihdon olevan 72-78 miljoonaaja käyttökatemarginaalin 7-10 prosenttia, kun viime vuonna liikevaihto oli 75 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaali 7,4 prosenttia.

Lähiajan kasvunäkymät ovat siis vaatimattomat.

Mikäli kuitenkin yhtiö saa Sarastia-kaupan maaliin tämän vuoden puolella, tulisi ohjeistukseen tältä osin vielä muutoksia, uskoo Inderesin analyytikko Atte Riikola.

”Q2-raportissa yhtiön kommentit olivat odotetusti varovaisia ja vaisun markkinatilanteen odotetaan jatkuvan loppuvuonna. Suomen taloudessa ei ole nähty olennaisia merkkejä vielä paremmasta, ja näillä näkymin heikko kehitys nähdäksemme jatkuu ainakin myös ensi vuoden alkupuoliskolla”, Riikola totesi analyysissään lokakuun lopussa.

Analyytikon mukaan Sarastian integraatio tuo ensi vuoteen uuden ison muuttujan, sillä hankittava kokonaisuus on merkittävä Administerin mittakaavassa. Sarastian liikevaihtoennuste kuluvalle vuodelle on 58 miljoonaa euroa ja käyttökate 2,2 prosenttia liikevaihdosta.