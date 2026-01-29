Toyota säilytti automaailman kruunun

Toyota Motor ilmoitti torstaina myyneensä vuonna 2025 ennätysmäärän ajoneuvoja maailmanlaajuisesti. Konsernin kokonaismyynti nousi 11,3 miljoonaan yksikköön, mikä merkitsi 4,6 prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos varmisti yhtiön aseman maailman suurimpana autonvalmistajana kuudetta vuotta peräkkäin.
Toyota- ja Lexus-merkkisten autojen myynti saavutti 10,5 miljoonan yksikön ennätystason, kasvua 3,7 prosenttia. Kokonaislukuihin sisältyvät myös konserniin kuuluvien Daihatsun ja Hino Motorsin yksiköt.
Tuotanto seurasi myynnin perässä. Toyota valmisti vuoden aikana 11,2 miljoonaa ajoneuvoa, mikä merkitsi 5,7 prosentin nousua.
Vahva suorituskyky Yhdysvalloissa ja Japanissa toimi kasvun veturina. Nämä kaksi markkinaa kattoivat yksinään yli 40 prosenttia emoyhtiön kokonaismyynnistä.
Kiinassa Toyota onnistui kääntämään neljän vuoden laskutrendin ja kasvatti myyntiään 0,2 prosenttia. Tulos oli vaatimaton, mutta merkittävä maailman suurimmalla automarkkina-alueella, jossa kilpailu on erittäin kovaa.
Hybridistrategia tuotti tulosta
Toyota-konsernin strategia keskittyä hybriditeknologiaan on osoittautunut onnistuneeksi. Bensiini-sähkö-hybridit muodostivat 42 prosenttia emoyhtiön globaalista myynnistä.
Täyssähköautojen osuus jäi vain 1,9 prosenttiin. Luku heijastaa sekä Toyotan maltillista sähköautostrategiaa että kuluttajien varovaista suhtautumista täyssähköisiin ajoneuvoihin.
Yhdysvalloissa sähköistetyt ajoneuvot kattoivat jopa 47 prosenttia Toyota Motor North American kokonaismyynnistä. Yhtiön Yhdysvaltain myynti nousi kaikkiaan 8 prosenttia 2,52 miljoonaan yksikköön.
Japanista Yhdysvaltoihin suuntautuva vienti kasvoi voimakkaasti, peräti 14,2 prosenttia noin 615 000 ajoneuvoon. Suosittujen mallien, kuten RAV4-katumaasturin, kysyntä pysyi korkealla.
Volkswagen jäi selvästi toiseksi
Toyotan johtoasema kilpailijoihin nähden vahvistui entisestään. Volkswagen-konserni raportoi vuoden 2025 toimituksiksi noin 9 miljoonaa ajoneuvoa, mikä merkitsi 0,5 prosentin laskua edelliseen vuoteen verrattuna.
Saksalaisyhtiö kärsi erityisesti Kiinassa, missä myynti laski 8 prosenttia. Pohjois-Amerikassa lasku oli vielä jyrkempi, peräti 10 prosenttia.
Volkswagen onnistui kuitenkin kasvattamaan täyssähköautojensa myyntiä 32 prosenttia noin 983 100 yksikköön. Euroopassa kasvu oli vielä voimakkaampaa, yli 60 prosenttia.
Kolmanneksi suurimpana autonvalmistajana säilyi Hyundai Motor -konserni, johon kuuluvat Hyundai ja Kia. Konserni myi yhteensä 7,27 miljoonaa ajoneuvoa vuonna 2025. Kia saavutti oman ennätyksensä 3,14 miljoonan yksikön myynnillä, kasvua 2 prosenttia.
Tullit painoivat tulosta rajusti
Huolimatta vahvasta myynnistä Toyotan kannattavuus kärsi merkittävästi Yhdysvaltain tuontitulleista. Yhtiö ennustaa kuluvan tilikauden, joka päättyy maaliskuussa 2026, liikevoitoksi 3,4 biljoonaa jeniä. Se merkitsisi 30 prosentin laskua vuositasolla.
Tullien negatiivinen vaikutus konserniyhtiöiden liikevoittoon oli elokuussa annetun arvion mukaan noin 1,5 biljoonaa jeniä eli lähes 10 miljardia dollaria. Luku sisältää paitsi Toyotan omien ajoneuvojen myös komponenttien, teräksen ja alumiinin tullien aiheuttamat kustannukset.
Toyota päätti absorboida suuren osan tullitaakasta alentamalla hintojaan Yhdysvaltain markkinoilla. Strategia säilytti myyntivolyymin, mutta söi kannattavuutta.
Yhtiön talousjohtaja Takanori Azuma totesi lehdistötilaisuudessa elokuussa, että markkinatilanteen ennustaminen on erittäin haastavaa. Hän kuitenkin vahvisti yhtiön sitoutumisen jatkaa ajoneuvojen valmistusta yhdysvaltalaisille kuluttajille tullien aiheuttamista haasteista huolimatta.