Varainhoitoyhtiö: Kauppasodat luovat sijoittajille mahdollisuuksia

Osakemarkkinoilla ei ehkä ole edullisista, mutta niille alkaa ilmaantua hyviä ostomahdollisuuksia, arvioi Pictet Asset Managementin päästrategi Luca Paolini.

Pictet on nostanut kehittyvien markkinoiden osakkeiden painon neutraalista positiiviseksi. Paolinin mukaan omaisuusluokka on ollut kuukausia paineen alla, kun vahvistunut dollari, nousseet korot Yhdysvalloissa ja lisääntyneet kaupan jännitteet ovat varjostaneet yritysten tulosnäkymiä.

Päästrategin mukana on kuitenkin merkkejä siitä, että pahin voi olla ohi. Reaalibruttokansantuote kasvaa nopeammin kehittyvissä maissa kuin kehittyneissä maissa, ja energian ja hyödykkeiden hintojen viimeaikainen lasku tuonee lisätukea tuotannolle.

Kehittyvät markkinat tarjoavat nyt mahdollisuuksia

Erityinen valopilkku on Kiina, jossa kulutuskysyntä ja rakentaminen ovat vahvaa. Rahapoliittiset elvytystoimet parantavat likviditeettiä, ja viranomaiset ovat myös kertoneet finanssipoliittisista elvytyssuunnitelmista, Paolini toteaa.

Kehittyvien markkinoiden osakkeilla käydään nyt kauppaa yli 20 prosentin alennuksella kehittyneisiin markkinoihin verrattuna. Nämä arvostustasot voivat sijoitusstrategin mukaan rohkaista hyvien diilien metsästäjiä.

Suuri osa huonoista uutisista voi olla jo mukana arvostuksissa, sillä huhtikuun alun jälkeen kehittyvien markkinoiden osakerahastoista on virrannut varoja ulos peräti yhdeksän miljardia dollaria.

Kauppasodista huolimatta maailman talous ja markkinat ovat pitäneet pintansa yllättävän hyvin.

”Talous- ja rahoitusympäristön koheneminen on saanut meidät arvioimaan uudelleen näkemyksemme osakkeista ja nostamaan ne alipainosta neutraaliin painoon, ja laskemme joukkolainat neutraaliin painoon”, Paolini toteaa.

Japani suosikki, jenkkiosakkeet alipainossa

Japani on edelleen Pictetin suosikki kehittyneillä osakemarkkinoilla. Yhdysvaltojen kaupankäyntiä vaikeuttavien toimien takia varainhoitoyhtiö on varovainen Euroopan ja erityisesti Saksan suhteen, sillä Saksa on riippuvainen viennistä.

Kalliit yhdysvaltalaiset osakkeet Pictet pitää alipainossa, sillä ei ole todennäköistä, että yhdysvaltalaiset yritykset pystyisivät toistamaan viime kuukausien kovan tulostasonsa.

Varainhoitoyhtiö pitää neutraalin painon teknologiassa ja on varovainen teollisuus-, finanssi- ja kestokulutushyödyketoimialojen suhteen. Yhtiö pitää ylipainon terveydenhoidossa, johon kaupan jännitteet eivät vaikuta toimialan defensiivisyyden takia.

Inflaatiopaineet ovat laantumassa vastakohtana viime aikojen säälle. Inflaatiopiikillä olisi joitakin seurauksia.

Pictetin mukaan ensiksikin Fedillä voi olla enemmän syitä pitää taukoa. Inflaatiopiikki voi myös aiheuttaa inflaatiopreemion hinnoittelun uudelleen alaspäin. Tämä tekisi inflaatiosuojana pidetyistä omaisuusluokista vähemmän kalliita muihin sijoituskohteisiin verrattuna.

Tämä olisi hyvä uutinen Yhdysvaltojen valtionlainoille. Pictetillä on siksi vahva ylipaino tässä omaisuusluokassa.

Myös kehittyvien markkinoiden valtionlainat tarjoavat vastinetta rahalle, koska kehittyvien talouksien fundamenttitekijät ovat kohentuneet. Kaupan jännitteet Yhdysvaltojen kanssa ovat edelleen riski, mutta varainhoitoyhtiön mukaan pieni ylipaino niissä on perusteltua.

Eurooppalaiset yrityslainat sitä vastoin näyttävät kalliilta, mikä on erityisen huolestuttavaa luottoluokitusten laskun takia. Valuutoissa Pictet uskoo dollarin vahvistumisen näkyvän selvimmin suhteessa euroon.

Pictet Asset Managementin elokuun Barometer-katsaus kokonaisuudessaan liitteenä ja tässä linkissä.