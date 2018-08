Peliyhtiö Remedy nousi Inderesin mallisalkkuun

Remedy on muuttanut strategiaansa, mikä mahdollistaa osakkeen nousuvaran, arvioi analyysitalo.

Osakkeessa nousuvaraa yhtiön nykyisten pelihankkeiden ja moniprojektimalliin siirtyvän strategian valossa, Inderes toteaa raportissaan. Inderes nosti Remedyn viiden prosentin painolla mallisalkkuunsa.

Remedy Entertainment on suomalainen vuonna 1995 perustettu videopelejä kehittävä yritys, joka tunnetaan Max Payne- ja Alan Wake -peleistään. Viimeisin peli Remedyltä on huhtikuussa 2016 julkaistu Quantum Break.

Inderesin mukaan yhtiö tekee nyt odotetusti nollatulosta, koska uudet pelihankkeet ovat vielä tuotantovaiheessa. Yhtiön strategian muutos on lisännyt luottamusta Remedyyn.

”Suuriin projekteihin ja Remedyn strategian muutosprosessiin liittyy aina paljon epävarmuutta, mutta nämä riskit ovat pienentyneet listautumisajankohdan jälkeen ja luottamuksemme yhtiöön on hyvä”, Inderes toteaa.

Tulos painui tappiolle

Remedyn tappio tammi-kesäkuussa oli odotettu. Liiketulos painui 388 000 euroa tappiolle, kun vuotta aiemmin yhtiö teki 617 000 euroa voittoa. Inderes odotti suurempaa, 1,3 mijoonan euron tappiota. Liikevaihto kasvoi kuitenkin yli 11 prosenttia, mikä oli Inderesin odotuksia enemmän.

”Tulostamme rasittivat investoinnit Control-pelin kehitystiimin kasvattamiseen täyden tuotantovaiheen vaatimusten mukaiseksi, henkilöstömäärän kasvattaminen kolmatta peliprojektia ajatellen sekä Remedyn siirtyminen suurempiin toimitiloihin ja niiden remontointikustannukset”, Remedy Entertainmentin toimitusjohtaja Tero Virtala kertoo tulostiedotteessa.

Remedy ei aktivoi tuotekehityskulujaan, jolloin kaikki kehityspanostukset rasittavat suoraan tulosta.

Peliyhtiö ei antanut arviota vuoden 2018 liikevaihdon ja liikevoiton kehityksestä. Yhtiön mukaan vaihtelut puolivuotistulosten ja tilikausienkin välillä voivat olla merkittäviä riippuen julkaisijoiden kanssa tehtävistä sopimuksista.

Remedyllä on tällä hetkellä tuotantovaiheessa kolme peliä. Keskeisessä roolissa tulevien myyntitulojen kannalta on Inderesin mukaan Control-peli.

”Remedyllä on tällä hetkellä tuotantovaiheessa yhtiön itseomistetun IP:n Control-peli, joka tulee markkinoille ensi vuonna. Pelihankkeen kehityksen kustannuksia ja tuottoja jaetaan julkaisijakumppanin kanssa ja Remedyn osuus myyntituotoista on 45 %. Control-pelin onnistumisella on keskeinen rooli ensi vuoden liikevaihdossa ja alustavasti julkistus on saanut rohkaisevan vastaanoton pelialalla.”

Osakkeessa nousuvaraa

Remedyllä on analyysitalon mukaan vahvat näytöt laadukkaiden pelien kehittämisestä ja lisäksi yhtiöllä on tehokkaan tuotannon ja teknologian ansiosta kyky tehdä korkealaatuisia AAAkonsolipelejä suhteellisen pienillä budjeteilla.

Lisäksi yhtiö toimii konsolipelimarkkinoilla myös erikoistuen tietyn genren peleihin, mikä tuo kilpailuetua.

Lyhyellä aikavälillä Inderes näkee peliyhtiön osakkeessa nousuvaraa, kun Control-pelin myynti heijastuu yhtiön lukuihin vuonna 2019. Myös osakkeen arvostustaso on houkutteleva. Inderesin varovaisilla myyntiennusteilla vuoden 2019e arvostuskertoimet (EV/EBIT 7x ja P/E 14x) viittaavat matalaan arvostukseen.

”Control-peli ei ole ainoa peruste sijoittaa Remedyyn, vaan näemme yhtiön myös kiinnostavana pitkän aikavälin sijoituksena, mikäli yhtiön moniprojektimalliin ja itseomistettuihin peli IP:hin perustuva strategia etenee nykyisillä urillaan”, Inderes toteaa.