Vauvan nukuttaminen voi viedä resurssit

Vauvan nukuttaminen voi muodostua isoksi haasteeksi. Mitä jos siitä voisi suoriutua nappia painamalla?

Vauvat ovat ihania silloin kun ne nukkuvat. Vauvan nukuttaminenkin on mieluista silloin, kun siihen on aikaa ja energiaa. Mikä onkaan mukavampaa, kuin laittaa vauvalle kunnolla vaatetta päälle, asettaa vauva rattaisiin ja lähteä kävelylle syksyn kirpeään auringonpaisteeseen?

Käytännössä vauvat eivät kuitenkaan aina nuku kovinkaan hyvin. Allergiat, koliikki, vatsakivut ja muut ongelmat johtavat siihen, että vauvan nukuttaminen on yhtäkkiä haastavaa. Ulkona kävely ei tunnu kivalta tai varteenotettavalta vaihtoehdolta kello kahdelta yöllä. Sylissä heijaaminen toimii, mutta ei naurata silloin, kun ainoana ajatuksena on päästä takaisin nukkumaan. Univelan iskiessä vanhempien työteho laskee, ja niin parisuhde kuin terveyskin on koetuksella.

Ongelma ei ole ihan pienikokoinen, silla Market Research Europen mukaan vauvan nukuttaminen on ongelma noin puolelle vanhemmista.

Vauvan nukuttaminen nappia painamalla

LullaMe on kehittänyt tuudittavan vauvanpatjan. Tuudittava vauvanpatja keinuttaa vauvaa pinnasängyssä ja auttaa näin vauvaa nukahtamaan.

Tuudittavaa vauvanpatjaa kokeillut 5-kuukautisen Helmi-vauvan äiti Nina kertoo, että tuote todella toimii: ”Nukuttaminen kesti ennen paljon kauemmin ja oli rauhattomampaa. Nyt vauva laitetaan patjan päälle ja laite laitetaan saman tien päälle. Patjan avulla vauva nukahtaa nopeasti ja pysyy sikeässä unessa.”

Nina kertoo, että arki olisi erilainen ilman tuudittavaa vauvanpatjaa: ”Useimmat vauvat tykkäävät nukahtaa vaunuihin. Meidän ei kuitenkaan tarvitse lähteä ulos vaunuttamaan sen takia, että vauvan saisi rauhalliseksi.”

Ninan kokemuksen mukaan hyvin nukutut päivä- ja yöunet auttavat lasta kokonaisvaltaisesti. Hyvin nukkunut vauva on iloinen, leikkisä ja kontaktia ottava. Töissä käyvä vanhempi pysyy töissä virkeänä ja pystyy keskittymään töihinsä. Iltaisin on jäänyt enemmän vanhempien yhdessäoloaikaa. ”Suosittelen patjaa ihan kaikille.”

Yhteistyössä kehitetty

Nina ei ole ainoa, joka on pitänyt LullaMe:n tuudittavasta vauvanpatjasta. Euroopan suurimmilla Kind+Jugend -lastentarvikemessuilla LullaMe:n patja palkittiin vuonna 2016 sarjansa parhaimpana tuotteena. Vuonna 2017 Kasvu Open Start Up valitsi LullaMe:n ”Tulevaisuuden Hyvinvointikampus” -kasvupolun voittajaksi.

Vauvan nukuttaminen ei ole ollut ainoa huomioon otettava asia patjaa kehitettäessä, vaan siinä on kuultu perheiden lisäksi myös terveydenhuollon ammattilaisia ja teknisiä asiantuntijoita. Esimerkiksi patjan pinnasta on tehty ilmaa läpäisevä. Tämä lisää turvallisuutta, sillä vauva saattaa kääntää kasvonsa suoraan patjaa vasten. Ilmaa läpäisevä rakenne auttaa myös pitämään vauvan viileänä kesän kuumimpina aikoina ja osa asiakkaista ostaa patjan jo pelkän turvallisuudenkin takia.

Rahoituskierros on nyt auki

Tuudittava vauvanpatja on myynnissä Suomessa, mutta nyt LullaMe hakee rahoitusta kansainväliseen kasvuun. Nyt haettavasta miljoonan euron rahoituksesta 48 prosenttia on tarkoitus käyttää myyntiin ja markkinointiin.

Sijoittajan kannalta yksi keskeinen kysymys on riittääkö tuotteelle kysyntää myös ulkomailla. LullaMe on jo saanut tilauksia kahdeksasta eri maasta ja kiinnostuksensa osoittaneita jälleenmyyjiä on viidestäkymmenestä eri maasta.

Euroopan Unionissa syntyi vuonna 2017 noin 5,06 miljoonaa vauvaa. Toisaalta Market Research Europen tekemän tutkimuksen mukaan 50 prosentille vanhemmista vauvan nukuttaminen on ongelma. Potentiaalista markkinaa siis on jo Euroopankin tasolla merkittävästi.

Globaaleja vauvantuotemarkkinoita ohjaa kasvava ostovoima, kaupungistuminen ja keskiluokan kasvu. Grand View Research arvioi globaalin vauvantuotemarkkinan kasvavan 6,9 prosenttia vuodessa yli sataan miljardiin dollariin.

Globaalisti kuluttajat ovat tutkimuksen mukaan entistä tietoisempia lastensa terveydestä, ja ovat valmiita siitä myös maksamaan. Suurin osa vauvantuotteiden globaalista kasvusta oletetaan tapahtuvan uusissa tuotekategorioissa kuten innovatiivisissa vauvanhoitotuotteissa ja vauvan hoitoa helpottavissa tuotteissa. LullaMe:n tuudittava patja on edelläkävijä molemmissa näissä kategorioissa.

