Ekonomisti: Kolme syytä sijoitusmarkkinoiden vaikeuksiin – voimakas hintaheilunta jatkuu

Voimakkaat kurssiliikkeet sekä alaspäin että ylöspäin ovat mahdollisia riippuen epävarmuustekijöiden tulevasta kehityksestä, arvioi LähiTapiolan ekonomisti.

Kuluvana vuonna lähes kaikkien riskisimpien omaisuuslajien tuotot ovat painuneet pakkaselle. Lasku alkoi lokakuun alussa ja joulukuussa lasku kiihtyi poikkeuksellisen rajuksi. Kuluvana vuonna esimerkiksi S&P 500 on laskenut lähes 8,4 prosenttia, teknologiapörssi Nasdaq Composite on laskenut 6,8 prosenttia. Euroopassa Eurostoxx 50 on laskenut vieläkin enemmän, peräti 14,9 prosenttia.

Suomessakin OMX Helsingin 25 on laskenut yli seitsemän prosenttia vuoden alusta. Vuosi oli vaikea myös kehittyvien talouksien korkosijoituksissa ja riskisissä yrityslainoissa.

LähiTapiolan rahoitusmarkkinaekonomistin, Jyri Kinnusen mukaan sijoitusmarkkinoilla vuosi oli huomattavan mollivoittoinen. Kinnusen mukaan korkopuolella oikeastaan lähinnä vain vähäriskiset valtionlainat ovat pärjänneet hieman paremmin. Osakkeissa lähes kaikki keskeiset markkinat ovat pakkasella, Kinnunen toteaa.

Epävarmuustekijöitä ilmassa

Sijoittajat pohtivat nyt kuumeisesti, onko lokakuussa alkanut lasku vain korjausliike vai merkki pitempiaikaisesta laskumarkkinasta. Ekonomisti ei uskalla selvää ennustusta tulevasta antaa.

”Tällä hetkellä sijoitusmarkkinoiden tulevaa kehitystä on hyvin haastavaa ennustaa tarkasti, koska epävarmuustekijöitä on useilla rintamilla. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että voimakkaan hintaheilunnan aika jatkuu vielä toistaiseksi. Useita keskeisiä asioita on edelleen ratkaisematta”, Kinnunen toteaa.

Kasvava hintaheilunta eli volatiliteetti on näkynyt osakemarkkinoiden pelkokertoimen eli VIX-indeksin nousuna.

Kinnusen mukaan haastavasta sijoitusympäristöstä huolimatta on syytä muistaa, että usean nousuvuoden jälkeen osakekurssit ovat nyt palanneet aiempaa realistisemmille tasoille. Voimakkaat kurssiliikkeet sekä alaspäin että ylöspäin ovat mahdollisia riippuen epävarmuustekijöiden tulevasta kehityksestä.

Kinnusen mielestä rahoitusmarkkinoiden vaikeuksien syinä on kolme keskeistä tekijää: talouskehitykseen ja rahoitusmarkkinoihin liittyvien epävarmuustekijöiden kasvu sekä sijoittajien riskinottohalukkuuden lasku.

USA:n ja Kiinan tullikiistat ovat olleet yksi merkittävistä sijoitusmarkkinoiden epävarmuutta lisänneistä tekijöistä kuluvan vuoden aikana. Ne ovat painaneet osakemarkkinoita erityisesti Kiinassa ja Aasiassa.

Poliittisista tekijöistä Kinnunen mainitsee Britannian EU-eron sekä Italian hallituksen ja sen budjettialijäämän. Myös nämä tekijät ovat huolestuttaneet sijoittajia. Italia ja EU ovat päässeet väliaikaiseen sopuun kiistassa budjettialijäämästä, mutta sopu voi jäädä vain väliaikaiseksi, ennakoi Kinnunen.

”Italia ja EU ottivat aikalisän. Eurovaalit ovat tulossa ensi vuonna ja nyt oli tärkeää saada jonkinlainen sopu aikaan. Varsinainen ongelma ei ole kuitenkaan poistunut minnekään ja se on Italian valtava velkataakka. Ongelman ratkominen jää tuleville EU-päättäjille. Italian tilanne on kuin joulukinkku, joka muhii uunissa. Kukaan vaan ei tiedä, milloin se on kypsä ja otetaan uunista pois.”

Tulos- ja talouskasvu herättävät kysymyksiä

Keskeinen markkinoihin vaikuttanut teema on ollut ekonomistin mukaan myös talouskasvu, joka näyttää hidastuvan kaikissa keskeisissä teollisuusmaissa.

Etenkin loppuvuodesta sijoittajien pelkoja ovat nostaneet epäilyt siitä, että talouskasvun hidastuminen voikin olla ennakoitua nopeampaa, Kinnunen toteaa. Talouskasvun vaimeneminen tuo haasteensa myös keskuspankkitoimintaan ja erityisesti Euroopan keskuspankin rahapolitiikan normalisointipyrkimyksiin.

Morgan Stanleyn USA:n päästrategi Michael Wilson, joka ennusti jo tälle vuodelle osakemarkkinoille heikkoutta, näkee 50 prosentin todennäköisyyden tulostaantumalle vuonna 2019. Tulostaantuma määritellään yleensä tilanteeksi, jossa tulokset laskevat vuositasolla kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä.

Ekonomisti Ed Yardenin mukaan markkinoilla hinnoitellaan jo tulosten kääntymistä laskuun. S&P 500 –osakeindeksin ennustetuilla tuloksilla laskettu P/E-kerroin on laskenut jo tasolle 14,6x, mikä on alhaisin taso sitten lokakuun 2014.