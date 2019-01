Miljardööri Richard Bransonin parhaat uraneuvot

Richard Branson on perustanut Virgin Groupin ja on monelle yrittäjyyden esikuva. Inc.-sivusto tuo esiin Bransonin parhaat uraneuvot.

Richard Branson on todellinen luonnonvoima. Sen lisäksi, että hän on oikea ritari, hän on Virgin Groupin perustaja. Virgin Group ylläpitää tänä päivänä yli 400 eri yrityksen toimintaa. Bransonin nettovarallisuus on 5 miljardia dollaria, millä hän saavuttaa Britannian seitsemänneksi rikkaimman tittelin. Hänet tunnetaan hyvin myötätuntoisena pomona ja on monelle todellinen yrittäjyyden esikuva. Inc.-sivusto tutustui herraan paremmin.

Vaikeuksista voittoon

Branson taisteli nuorena lukihäiriön kanssa. Hän kirjoitti nuoremmalle itselleen kirjeen blogikirjoituksessa, jossa hän sanoi: ”Tiedän, että kamppailet koulussa ja halusin antaa sinulle neuvoja, kuinka voit olla itsesi paras versio, vaikka se olisi vaikeaa ja tuntuisi siltä, että koko maailma on sinua vastaan. Sinun ei ikinä pitäisi nähdä erilaisuuttasi heikkoutena tai ajatella, että sinussa on jotain vikaa. Uniikkiutesi on paras ominaisuutesi ja tulet menestymään joku päivä sen vuoksi.”

Branson totta tosiaan hyväksyi erilaisuutensa. Hän nimesi yrityksensä Virgin-nimiseksi teini-ikäisenä, sillä hänellä ei ollut entuudestaan mitään kokemusta liiketoiminnasta.

Kovaa kasvatusta

Bransonin äidillä, Evellä, on ollut suuri vaikutus häneen. Eve on todellinen luonnonvoima, samoin kuin poikansa, ja kasvatti poikaansa erityisen rohkeasti. Hän jätti kerran Richardin yksin tien varteen ostosmatkalla maaseudulla, antoi pojalleen ohjeet, miten hän löytää tiensä kotiin ja lähti. Branson oli tällöin 5-vuotias.

”Kävelin noin kolme kilometriä maaseudun poikki kotiin. Äitini rankaisi minua, sillä olin käyttäytynyt huonosti, mutta samalla hän opetti minulle elämäni tärkeimmän oppitunnin siitä, miten voin voittaa lamaannuttavan ujouteni ja opetella kysymään muilta ihmisiltä ohjeita.”

Useimmat äidit eivät jättäisi 5-vuotiaita lapsiaan tien poskeen, olipa kyseessä sitten miten tärkeä oppitunti tahansa. Even tapa kasvattaa Richardia oli peloton ja rohkea…ja se kannatti.

Parhaat uraneuvot lyhykäisyydessään

Ei siis ihme, kun Bransonilta kysytään hänen parasta uraneuvoaan, että se on peräisin hänen äidiltään. Tässä se on:

”Älä jää harmittele menneisyyttä, vaan siirry seuraavaan haasteeseen.”

Yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä yrittäjistä antaa todella tärkeän neuvon, sillä menestys on paljolti riippuvainen omista ajattelutavoista.

”Minua hämmästyttää aina se aika, jonka ihmiset tuhlaavat märehtimiseen, kun he voisivat siirtää tuon energian uusiin mahdollisuuksiin”, Branson sanoo.

Liiallinen harmittelu sairastuttaa

Psykologien mukaan asioiden liiallinen harmitteleminen ei tee hyvää terveydelle. Tutkimukset antavat osviittaa, että katumus voi johtaa krooniseen stressiin ja vaikuttaa negatiivisesti hormonaaliseen ja immuunijärjestelmän toimintaan.

On yksi asia tehdä virhe ja ottaa vastuu sen seuraamuksista, kun taas antaa virheelle liian paljon painoarvoa ja harmitella sitä jatkuvasti.

Branson antaa ohjeen, kuinka voit unohtaa tekemäsi virheet nopeammin. Kun huomaat, että harmittelet tekemääsi virhettä, sinun täytyy aktivoitua. Fyysinen liikunta ja hengitysharjoitukset voivat keskeyttää myrkyllisen ajatusten jatkumon. Jos olet taipuvainen märehtimään virheitäsi, lähde vaikkapa reippaalle kävelylle ja suuntaa ajatukset tulevaan.

Älä käytä arvokasta aikaasi märehtimällä menneisyydessä, vaan siirrä katse tulevaisuuteen. Se on Bransonin perheen motto.

Lue myös: Mihin miljardöörit kuten Jeff Bezos käyttävät rahojaan?