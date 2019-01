Työnantaja maksaa 183 euroa, saat sillä 35,6 euron arvosta bensaa

Juttelin erään kaverini kanssa verotuksesta. Kun hän tankkaa perheautoonsa satasella bensaa, joutuu hän maksamaan pelkästään tästä satasesta 65,4 euroa veroja.

Käytännössä hän saa tällöin 35,6 euron edestä polttoainetta ilman veroja. Pelkästään tämän veron osuus on jo erittäin suuri. Valitettavasti tämä 65,4 % osuus on verokuppauksessa vasta osatotuus.

Kaverillani on keskituloisen 29,1 % veroaste. Saadakseen satasen nettorahaa (jolla pääsee maksamaan lisää veroja bensatankilla), hän on jo maksanut tuon 29,1 % veroja palkastaan, eli bruttopalkkaa ennen veroja on pitänyt saada 141 euroa.

Työnantaja on maksanut bruttopalkan päälle noin 30 % sivukuluja, eli työnantaja on maksanut kokonaisuudessaan 183 euroa, että kaverini on saanut 35,6 euron arvosta polttoainetta. Verojen osuus on tällöin palkkakuluista 81 % ja työnantajansa kuluista kaverilleni on todellisuudessa päätynyt nettorahaa 19 %. Suuremmilla tuloilla tilanne huononee entisestään. Näitä veroja jotkut poliitikot haluavat edelleen korottaa, että pääsisivät jakamaan niitä mieluisiinsa kohteisiin. Korkeita veroja perustellaan mm. ilmastosyillä ja muilla kepulikonsteilla.

Järjettömän korkea verotus tappaa työnteko- ja yrittämishalut kohta kokonaan. Nuoret koulutetut parhaassa perheen perustamisiässä olevat aikuisemme muuttavat ulkomaille, jossa he saavat omasta työpanoksestaan huomattavasti suuremman osan itselleen. On selvää, että asiaan tarvitaan muutos.

Tilastokeskuksen öljytuotteiden hintaseurannasta lukee sivuilla seuraavasti: ”Kuluttajahintaseurantaa ei päivitetä enää 15.11.2018 jälkeen.” Olisiko käynyt niin, että tilasto on liian paljastava järjettömän verotuksen suhteen?

http://www.oil.fi/fi/tilastot-1-hinnat-ja-verot/11-oljytuotteiden-kuluttajahintaseuranta

Artikkeli on julkaistu alun perin Ossi Tiihosen blogissa 10.1.2019.