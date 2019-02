IVALO.comin perustajat: ”Sijoittamalla IVALOon sijoitat fiksumpaan kuluttamiseen, kestävään kehitykseen ja parempaan muotimaailmaan.”

Marita Huurinaisen toimitusjohtaja Andreas Jank (vas.), IVALOn toimitusjohtaja Matti Lamminsalo ja bloggaaja Jenni Rotonen.

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

Eettinen muoti kasvattaa suosiotaan maailmanlaajuisesti ja on tällä hetkellä 1,2 miljardin dollarin markkina. IVALO.comin tavoitteena on olla maailman laajin eettisen muodin markkinapaikka ja yhteisö.

Hidas muoti -ilmiö on alkanut kiinnostaa kuluttajia ja vaatevalmistajia maailmanlaajuisesti yhä enemmän. Ilmiö on vastaisku vaateteollisuuden nopealle mallistojen uusiutumissyklille ja niistä syntyville ekologisille ja eettisille ongelmille.

Eettinen muoti on yksi nopeimmin kasvavista muodin segmenteistä ja se on tällä hetkellä 1,2 miljardin dollarin markkina. Eettisen muodin verkkokauppa kasvaa vuosittain 29,5 prosenttia, kun taas koko muodin 1300 miljardin dollarin kokonaismarkkina kasvaa vuosittain vain 1,3 prosenttia.

Vaikka laadukkaita eettisiä brändejä on jo olemassa tuhansia, niiltä puuttuu globaali markkinapaikka, josta kuluttajat voivat ostaa heidän tuotteitaan. Ongelman ratkoo suomalainen yritys, IVALO.

IVALO on eettisen ja nousevan muodin markkinapaikka ja yhteisö, jonka kautta kuluttaja voi ostaa tuotteita suoraan yli 348 eettiseltä muotimerkiltä 17 eri maasta.

”Tavoitteenamme on tarjota kestävämpi ja merkityksellisempi tapa ostaa vaatteita verkossa”, kertoo IVALOn toimitusjohtaja Matti Lamminsalo.

Yrityksen tavoite on olla maailman laajin eettisen ja nousevan muodin markkinapaikka sekä yhteisö vuoteen 2023 mennessä.

Miten IVALO toimii?

IVALO yhdistää kuluttajat suoraan satoihin eettisiin ja nouseviin muotibrändeihin. Yritys toimii kauppojen välittäjänä ja maksutapahtumien mahdollistajana, eikä yrityksen pääoma sitoudu omaan varastoon.

Brändit lisäävät tuotteensa myyntiin IVALOn helppokäyttöiselle verkkosivustolle, josta asiakkaat voivat ostaa tuotteita maailmanlaajuisesti. IVALO veloittaa 20 prosentin myyntikomission, ja muotimerkki toimittaa tuotteen asiakkaalle itse omasta varastostaan.

Sivuston ideana on inspiroida kuluttajaa ja tarjota mahdollisuuksia ostaa vastuullisesti valmistettuja trendikkäitä sekä laadukkaita vaatteita.

IVALO valitsee edustamansa brändit tarkan kuratoinnin avulla, jolla varmistetaan muotimerkin eettiset ja laadulliset kriteerit. Sivustolta löytyvien muotimerkkien tuotteita nähdään harvoin massaverkkokaupoissa, joka tuo IVALOlle merkittävän kilpailuedun.

Sijoita kestävään kehitykseen ja vastuulliseen kuluttamiseen

”Koko globaali muotimarkkina on suuressa murroksessa kuluttajien ostotottumusten muuttuessa yhä enemmän pitkäkestoisen eettisen muodin suuntaan heikkolaatuisen pikamuodin sijaan. Kyseessä ei ole lyhytaikainen trendi vaan uusi standardi ja kiihtyvä ostokäyttäytymisen muutos, johon muotimarkkinoiden täytyy sopeutua nopeasti”, kertovat IVALON perustajat.

IVALO vastaa kuluttajien muuttuneisiin tarpeisiin ja on markkinoille valmis tuote. Tiimi yrityksen takana vakuuttaa osaamisellaan ja kokemuksellaan. Yritykseen voi sijoittaa nyt FundedByMe-alustan kautta.

”Sijoittamalla IVALOon sijoitat fiksumpaan kuluttamiseen, kestävään kehitykseen ja parempaan muotimaailmaan. Tavoitteenamme on muuttaa miten ala nykypäivänä toimii ja antaa ääni sen ansaitseville eettisille ja nouseville muotibrändeille”, täsmentävät IVALOn perustajat.

IVALOn myynti on lähes tuplaantunut vuoden 2018 aikana jokaisella kvartaalilla. Sijoittamisella on IVALON perustajien mukaan mahdollisuus huomattavaan arvonnousuun.

Yrityksen takana on jo monia menestyneitä sijoittajia

Tällä hetkellä IVALOssa on 348 yritystä ja IVALO.comissa noin 38 000 vierailua kuukausittain. Yritys on toiminut vuodesta 2016 asti, minkä aikana se on rakentanut toimivan teknologian yritykselleen, hankkinut palveluun laajan ja kuluttajia kiinnostavan sisällön sekä testannut erilaisia markkinointitoimenpiteitä sekä toimintamalleja kansainvälisesti.

Sivuston tekninen toiminta tekee vaikutuksen – IVALO valittiin vuonna 2017 Suomen parhaaksi teknologiseksi palveluksi pienyrityksille.

IVALO on kerännyt viime vuosien aikana julkista ja yksityistä rahoitusta noin 1,2 miljoonaa euroa, jonka avulla yritys on rakentanut edistyksellisen markkinapaikkansa. Nyt haettavalla rahoituksella IVALO valmistautuu vuoteen 2019, jolloin yritys tähtää laajempiin markkinointitoimiin sekä liikevaihdon nopeaan kasvattamiseen.

IVALOlla tuntuu olevan yksinkertainen ratkaisu globaaliin ongelmaan, eikä sillä ole myöskään merkittävää määrää kilpailijoita. Sijoittamiseen liittyy kuitenkin riskejä. Suurin riski on se, että markkinarako umpeutuu, ennen kuin IVALOlla on tarpeeksi vahva jalansija kansainvälisillä markkinoilla. Tämän vuoksi yrityksellä on isot tavoitteet vuodelle 2019 erityisesti globaalin markkinoinnin suhteen.

Monet uskovat IVALOn menestykseen ja yrityksen taustalla on jo useita menestyneitä sijoittajia, kuten Peter Vesterbacka, Pekka Mattila ja Jaakko Rauramo. Yrityksen takana on myös useita suomalaisia mielipidevaikuttajia, kuten Saimi Hoyer, Jenni Rotonen, Tuija Pehkonen, Eevi Teittinen ja Stella Harasek.

Tutustu IVALOn toimintaan, tiimiin ja numeroihin tarkemmin alla olevan linkin kautta.

Tutustu Ivaloon tästä