Finnair liitää tulosyllätyksen siivin

Finnairin osake lensi perjantaina lähes 7,9 prosentin nousuun. Syy kurssinousuun oli selvä: Finnair julkisti loka–joulukuulta selvästi odotettua paremman tuloksen.

Myös liikevaihto ylitti odotukset.

Yhtiön vertailukelpoinen liiketulos laski loka–joulukuussa 9,2 miljoonaan euroon vertailukauden 22,9 miljoonasta eurosta. Yhtiötä seuraavat analyytikot odottivat kuitenkin viiden miljoonan euron tappiota liiketuloksessa.

”Finnairin Q4 vertailukelpoinen liiketulos oli selvästi odotuksia vahvempi”, kommentoi lentoyhtiön tulosraporttia Evli aamukatsauksessaan.

Evlin ennusteisiin nähden hyvä tulos näyttää johtuvan etenkin Evlin odotuksia alhaisemmista polttoainekuluista viimeisellä vuosineljänneksellä, sekä myös odotettua paremmasta liikevaihdosta.

Vuodelle Finnairin liikevaihto nousi 283 miljoonaan euroon, kun edellisvuonna vastaavaan aikaan liikevaihtoa kertyi 645 miljoonaa euroa. Analyytikoiden keskimääräinen odotus liikevaihdolle oli 674 miljoonaa euroa loka–joulukuussa.

Tarjotut henkilökilometrit (ASK) kasvoivat 9,0 prosenttia, mutta matkustajakäyttöaste laski 3,4 prosenttiyksikköä 76,9 prosenttiin. Matkustajakäyttöaste on laskussa myös kuluvana vuonna, sillä myös tammikuussa matkustajakäyttöaste laski 3,1 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 77,0 prosenttiin.

Tulevaisuuden näkymien suhteen lentoyhtiö on varovainen.

Finnair odottaa kansainvälisen lentoliikenteen jatkavan kasvuaan vuonna 2019. Finnair odottaa kilpailun lisääntyvän erityisesti Euroopan ja Aasian välisillä reiteillä sekä Euroopan liikenteessä, kun alan kapasiteetti kasvaa.

Talouskasvun hidastuminen Finnairin päämarkkinoilla sekä maailmankauppaan liittyvän, myös Brexitistä aiheutuvan, epävarmuuden jatkuminen saattavat vaikuttaa lentomatkustuksen ja -rahdin kysyntään.

Finnair suunnittelee lisäävänsä kapasiteettiaan noin 10 prosentilla vuonna 2019 eli edellisen vuoden 14,8 prosentin kasvua hitaammin. Kasvu painottuu Aasiaan. Liikevaihdon yhtiö odottaa kasvavan hieman kapasiteetin kasvua hitaammin vuonna 2019.

Evli oli odottanut vain noin viiden prosentin kapasiteetin ja liikevaihdon kasvua, joten Evlin liikevaihtoennusteeseen kohdistuu nousupainetta. Evlin mukaan kokonaisuudessaan Finnairi tulosraportti näyttää kuitenkin hyvältä.

Finnairin toimitusjohtajan, Topi Mannerin mukaan lentoyhtiön viime vuosi oli kaksijakoinen.

”Vuosi 2018 oli Finnairille kolmas peräkkäinen nopean kasvun vuosi, ja mutta se oli myös joiltain osin kaksijakoinen: alkuvuonna suotuisa kysyntäympäristö siivitti nopeaa ja kannattavaa kasvuamme niin matkustajaliikenteessä kuin matkapalveluissakin. Vuoden loppupuoliskolla kilpailu kiristyi erityisesti joillakin Euroopan reiteillä, polttoaineen hinnassa nähtiin hintapiikki ja epävarmuus maailmantalouden tulevasta kasvuvauhdista lisääntyi”, Manner toteaa.

Toimintaympäristössä on Mannerin mukaan nyt enemmän epävarmuutta kuin vuotta aiemmin, kun maailmantalouden kasvu näyttää maltillistuvan.

Yhtiön hallitus ehdottaa, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 0,274 euroa osaketta kohden. Vuosi aiemmin Finnair maksoi osinkoa 0,3 euroa osakkeelta. Myös osinkoehdotus oli ennustettua parempi, sillä konsensusennusteiden odotuksissa oli 0,26 euron osinkoa osaketta kohden.

Finnair kertoo, että sen osinkopolitiikan tavoitteena on maksaa suhdannesyklin aikana keskimäärin vähintään kolmasosa osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina. Yhtiön kulloinenkin tuloskehitys ja näkymät sekä rahoitustilanne ja pääomatarpeet pyritään ottamaan huomioon osingonjaossa.

Hyvästä viimeisen kvartaalin tuloksesta huolimatta analyytikot eivät näe lentoyhtiön osakkeessa tuottopotentiaalia. Thomson Reutersin tietokannan mukaan Finnairia seuraavista analyytikoista yksikään ei anna osakkeelle ostosuositusta. Yhden analyytikon suositus on lisää, neljän suositus on pidä ja yhden suositus on vähennä.