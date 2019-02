USA:n ja Kiinan välisten kauppaneuvottelujen tilapäinen sopu lähellä

Huolet euroalueen taantumasta kasvaneet. Euroopan keskuspankki toimii, mikäli huolet eivät väisty.

Maanantaista odotetaan osakemarkkinoilla rauhallista, kun Yhdysvalloissa vietetään vapaapäivää. Aasiassa on käyty viikon aluksi osakekauppaa selvässä nousussa Kiinan velkatilastojen osoittauduttua pelättyä paremmiksi.

Osakemarkkinoiden suunta on ollut viimeisen viikon aikana ylöspäin, kun sijoittajien riskinottohalukkuus on parantunut USA:n ja Kiinan kauppaneuvottelujen edetessä. Kummallakin osapuolella on vahva oman maan taloutta tukeva motivaatio saada vähintään tilapäinen sopu aikaiseksi.

Tällä hetkellä kiinalaistuotteiden tuontitullien on määrä nousta maaliskuun alussa, mikäli osapuolet eivät pääse sopuun kaupan ehdoista. Kiinan mukaan maat ovat jo päässeet alustavaan sopuun joistakin kauppaan liittyvistä ydinkysymyksistä.

Trump on Kiinan lisäksi vihjannut neuvottelujen positiivisesta sävystä kertomalla mahdollisen määräajan pidentämisestä. Todennäköisin skenaario neuvottelujen lopputuloksen osalta on, että kummankin osapuolen motivaation myötä tilapäinen sopu kauppaneuvotteluissa syntyy. Mahdollisen sovun syntymisen myötä osakemarkkinoiden voi odottaa kallistuvan loivasti, joskin suurin nousupiikki lienee USA:n osalta nähty.

Osakemarkkinat ovat siis jo erityisesti Yhdysvalloissa hinnoitelleet kauppaneuvottelun sovun löytymistä. Sitä vastoin Euroopan osakemarkkinoilla USA:n ja Kiinan neuvottelut ovat jääneet euroalueen taantumapelkojen varjoon. Euroalueen makrodata on huolestuttavasti heikentynyt viime kuukausina, minkä vuoksi Eurooppa on jäänyt USA:n jälkeen alkuvuoden kurssikehityksessä.

Ranskalainen keskuspankkiiri Francois Villeroy de Galhaun mukaan Euroopan keskuspankki muuttaa rahapolitiikkaansa elvyttävämpään suuntaan, mikäli se huomaa ettei talouskehityksen hidastuminen ole tilapäistä.

Euroopan talouskehityksen suunnasta saadaan tällä viikolla tietoa muun muassa tiistaina, kun vuorossa on Saksan ZEW-indeksi. Torstaina saatavia euroalueen julkaisuja ovat eri maiden ostopäällikköindeksit ja perjantaina Saksasta saadaan Ifo-indeksi.