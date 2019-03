Kiina ja Donald Trumpin politiikka huolettaa yhä useampaa sijoitusammattilaista

Sijoitusanalyytikkojen huoli Yhdysvaltain hallinnon toimintatavoista on kasvanut rajusti, kertoo Fidelityn tuore kansainvälinen kysely.

Tunnelmat yrityksissä globaalisti ovat laskeneet vuoden 2016 tasolle, kun yhtiöt joutuvat kamppailemaan heikentyneen kulutuksen ja nousevien kustannusten kanssa, kertoo Fidelity Internationalin vuotuinen analyytikkokysely. Tunnelmat yrityksissä putosivat tänä vuonna 0,6:een, kun ne vuonna 2018 olivat 1,6 – tämä on suurin pudotus sitten kyselyjen aloittamisen vuonna 2011.

Joulukuussa 2018 tekemään kyselyyn osallistui 165 analyytikkoa. Fidelity tekee vuosittain kyselyn globaalin analyytikkotiiminsä keskuudessa selvittääkseen yritysmaiseman tilan. Fidelityn selvitys kokoaa yhteen noin 16 000 yksittäisen yritystapaamisen tulokset ja muodostaa niistä suuren kuvan.

Tämän vuoden tuloksissa pitää kuitenkin ottaa huomioon vuoden 2018 kyselyn optimismi. Vaikka luottamus on selvästi heikentynyt, Fidelityn analyytikot – Kiinassa toimivia lukuun ottamatta – ovat edelleen varovaisen optimistisia tulevan vuoden suhteen, sillä nollan ylittävä tulos merkitsee tunnelmien parantumista.

“Vuoden 2018 innostunut alku on antanut tietä varovaiselle vuodelle 2019. Tämän vuoden pessimismillä on kaksi pääsyytä: kuluttajien heikentynyt luottamus ja liiketoiminnan kasvavat kulut. Molemmat näistä uhkaavat pienentää katteita vuonna 2019. Vaikka emme ennakoi täysimittaista taantumaa seuraavan 6–12 kuukauden aikana, olemme selvästi ottaneet taas askelen lähemmäksi suhdanteen loppua. Suhdanne alkoi vuosikymmen sitten”, toteaa Fidelity Internationalin osaketutkimuksen johtaja Michael Sayers.

Yritysten tunnelmat Kiinassa muuttuvat negatiiviseksi

Kiina on ainoa alue, jolla tunnelmat muuttuivat negatiiviseksi (-0,4). Kiinalaisia yhtiöitä seuraavista Fidelityn analyytikoista peräti 70 prosenttia arvioi pääoman tuoton laskevan vuonna 2019, mikä merkitsee selvää nousua viime vuoden 29 prosentista.

Kulunutta vuotta ovat leimanneet kiihtyvät kauppakiistat ja talouskasvun hidastuminen alimmilleen vuosikymmeniin. Siksi ei ole mikään yllätys, että Kiina-analyytikot näkevät yritystensä näkymät kaikkein negatiivisimmin.

“Odotusten mukaisesti kauppasotien vaikutus on tärkeä kysymys analyytikkojemme keskuudessa, sillä se on tuonut paljon epävarmuutta järjestelmään. Valmistava teollisuus on edelleen koko Kiinan talouden tärkeä kasvutekijä, ja kuluttajien näkökulmasta epävarmuus ulottuu heidän palkkojensa nousumahdollisuuksiin, mikä taas vaikuttaa kulutukseen. Sijoittajien kannattaa kuitenkin pitää mielessä Pekingin kyky piristää taloutta”, toteaa Fidelity Internationalin korkotutkimuksen johtaja Marty Dropkin.

Trumpin politiikan negatiivinen vaikutus

Huoli Yhdysvaltain hallinnon toimintatavoista kasvaa, ja presidentti Donald Trumpin harjoittaman politiikan nettovaikutuksen yrityksiin odotetaan nyt olevan negatiivinen.

Miltei puolet (45 prosenttia) analyytikoista sanoo Trumpin politiikan vetävän sektoriaan alaspäin. Luku on noussut viime vuodesta, jolloin se oli vain 13 prosenttia. Alle 20 prosenttia analyytikoista uskoo Trumpin politiikan vaikuttavan myönteisesti, kun viime vuonna luku oli 38 prosenttia.

Euroopassa yritysjohdot uskoivat aluksi Trumpin kasvuhakuisten politiikan auttavan heitä, mutta sielläkin skeptisyys on kasvussa. Selvin muutos on nähtävissä Yhdysvaltoja seuraavissa analyytikoissa, joiden varautunut innostus on hävinnyt täysin.

Yli kaksi kolmasosaa Yhdysvaltain-analyytikoista pitää protektionismia riskinä liiketoiminnalle. Ainoastaan Aasian ulkopuolisia kehittyviä markkinoita seuraavat analyytikot olivat huolestuneempia protektionismista.

Maailman suhdanne hidastuu

Kysely osoittaa, että jo kypsässä vaiheessa oleva suhdanne jatkaa hidastumistaan. Kolmannes analyytikoista sanoi seuraamansa sektorin olevan hidastumis- tai taantumavaiheessa. Viime vuonna vastaava luku oli 13 prosenttia. Vain viidennes raportoi noususta, viime vuonna 35 prosenttia.

Kysymykseen ”olemmeko suhdanteen lopussa”, analyytikoiden mielipiteet jakautuivat 51–49. Viime vuonna vielä 68 prosenttia vastasi ”ei”.