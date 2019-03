Jotain rajaa varakkaiden verottamiseen – toisten lompakoille on helppo käydä

Tuloerojen kaventuminen on monen mielestä hyve. Sitä se onkin – tiettyyn rajaan asti.

Ihmiskunnan historian kaksi ylivoimaisesti suurinta katastrofia olivat ensimmäinen ja toinen maailmansota. Toisen maailmansodan keskeisin syy oli Adolf Hitler, mutta sodan taustalla oli muutakin. Ensimmäisen maailmansodan taustalla niitä syitä oli vieläkin enemmän.

Yksi kiistaton ja keskeinen syy maailmansotiin oli länsimaiden jyrkkä luokkajako ja suuret varallisuuserot. Köyhälistö alkoi tiedostaa ahdinkonsa ja kommunismi tarjosi tälle ryhmälle vastauksen ongelmiin. Keski- ja yläluokka pelkäsi kommunismin nousua ja siitä pelosta sai fasismi kasvualustaa maailmansotien välissä.

Toisen maailmansodan ennen näkemättömän tuhoisan katastrofin jälkeen länsimaissa ymmärrettiin, ettei tuloeroja saa päästää liian suuriksi. Tulonsiirrot, sosiaaliturva ja yhteiskunnan turvaverkot takaavat yhteiskuntarauhan ja ne ovat viime kädessä kapitalistinkin etu, maailmansotien jälkeen ajateltiin.

Nykyään liian suuria tuloeroja ei siis länsimaissa tai Suomessa toivo enää kukaan täysjärkinen.

Hyvätuloisimmat kantavat vastuunsa

Suomessa ovat vuosien saatossa tuloerot kaventuneet merkittävästi. Maamme kuuluu tuloerojen kapeudessa maailmassa kärkimaihin. Korkea ja progressiivinen verotus yhdistettyinä laajaan tulonsiirtojärjestelmään tekee Suomesta yhden eniten tuloja tasaavista maista maailmassa.

Alhaiset tuloerot tarkoittavat tietenkin sitä, että varakkaimmat maksavat eniten tuloveroja. Hyvätuloisin 10 prosenttia veronmaksajista (eli yli 55 000 euroa vuodessa ansaitsevat) maksaa yli 40 prosenttia tuloverokertymästä. Kun mukaan lasketaan välilliset verot, pieni vähemmistö maksaa reilusti yli puolet yhteiskunnan kuluista.

Varakkaat ja erityisesti rikkaat antavat Suomessa siis merkittävän panoksensa tuloerojen kaventamiseen ja yhteiskuntarauhan ylläpitämiseen.

Siitä huolimatta tämäkään ei kaikille riitä.

SAK kertoi vastikään, että se haluaa Suomeen laajaan veropohjaan nojaavan varallisuusveron, joka kohdistuisi jopa pankkitalletuksiin. Keskusjärjestön mielestä varallisuusveron piirissä tulee olla kattavasti kaikki sellainen varallisuus, joka ei ole jo valmiiksi arvoon tai omistamiseen perustuvan veron piirissä.

Keskusjärjestön ehdottama varallisuusvero ei ole suuren suuri, eikä se kohdistuisi kaikkeen varallisuuteen. SAK ehdottaa 0,1 prosentin verokannalla kaikista rahoitusvaroista, metsistä, pelloista ja yritysvarallisuudesta siltä osin, kun näiden yhteenlaskettu arvo ylittää 100 000 euroa.

Varallisuusvero on vaarallinen päänavaus

Silti ehdotus varallisuusverosta on ideana kehno. Syitä on monia.

Ensinnäkin varallisuusvero olisi vaarallinen päänavaus uudelle valtiontulolähteelle, jota olisi kohtuullisen helppo vähitellen hilata ylöspäin.

Suomessa mikään ei ole nimittäin helpompaa kuin varakkaiden verottaminen. Varakkaat ja rikkaat ovat pieni vähemmistö suomalaisista. Yhdenkään puolueen – ei edes kokoomuksen tai RKP:n – tarvitse välittää kovinkaan paljoa varakkaimpien mielipiteitä. Vaalit Suomessa ratkaisee aina suuri enemmistö eli keskiluokka.

Entäpä mitä tapahtuu, jos keskiluokasta tulee yhteiskunnan tukien ja tulonsiirtojen nettosaaja?

Taloustieteen professori Matti Viren teki Uuden Suomen blogissaan mielenkiintoisen laskuharjoituksen. Hän jakoi Suomen työssäkäyvän väestön kymmeneen eri tuloryhmään. Sitten hän laski nettotulosiirrot eli tulonsiirrot tuloveroilla vähennettynä kussakin tuloryhmässä.

Osoittautui, että seitsemän alinta tuloryhmää ovat nettosaajia, ja vain kolme ylintä tuloryhmää on´vat nettomaksajia. Eli suurin osa tuloryhmistä on nettosaajia. Kun Viren vielä huomioi julkiset palvelut (joista hän vähensi kulutusverot), osoittautui, että vain kaksi ylintä tuloryhmää oli nettomaksajia.

Eli kun yhteiskunnassa yhä harvempi on julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen nettorahoittaja, on yhteiskunnassa yhä vähemmän julkisen sektorin kasvua vastustavia soraäänestäjiä. Seuraus voi pahimmillaan olla Suomelle katastrofaalinen. Julkiset menot ruokkivat itse itseään, kun enemmistö äänestäjistä on tehty niistä riippuvaisia.

Liian alhaisista tuloeroista syntyy muutakin haittaa.

Terveen talouden yksi keskeisimpiä tunnusmerkkejä ovat kannusteet. Kansalaisilla pitää olla taloudelliset kannusteet pyrkiä parempaan. Yrittäjälle pitää olla taloudellisesti kannattavaa kasvattaa yritystään ja rekrytoida uusia työntekijöitä. Työntekijälle pitää olla taloudellisesti kannattavaa tehdä enemmän töitä. Opiskelijalle pitää olla taloudellisesti kannattavaa opiskella sydänkirurgiksi. Työttömälle pitää olla taloudellisesti kannattavaa vastaanottaa töitä.

Jos tulo- ja varallisuuseroja kavennetaan liikaa, niin kuka näillä raukoilla rajoilla viitsii enää pinnistellä ja kehittyä? Uusia innovaatioita, kasvavia yrityksiä tai Nobel-palkinnon arvoisia väitöskirjoja ei synny pelkästä tekemisen palosta. Raha on hyvä konsultti.

Omaisuusverossa on muuten vielä yksi ongelma: omaisuus on jo vähintään yhteen kertaan verotettu.