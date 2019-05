Olen suomalainen ja asun Englannissa: Vaikuttaako brexit arkeeni?

Mediamyllytys brexitin ympärillä uuvuttaa. Kun brexitille myönnettiin jatkoaikaa, jäin miettimään mitä vaikutuksia brexitillä on ollut arjessani.

”Brexit on olohuoneen virtahepo, joka ei tunnu löytävän uloskäyntiä” (HS), ”Valtaosa briteistä on sitä mieltä, ettei brexit-kansanäänestystä olisi koskaan pitänyt järjestää” (Yle), ”Mitä brexit tarkoittaa Britanniassa asuville suomalaisille? – huoli on kova” (MTV), uutisoi suomalaiset mediat.

Olen suomalainen ja asun Englannin etelärannikolla, lähellä Brightonia. Raskas maailmanlaajuinen mediaralli brexitistä on luonut mielikuvaa siitä, että elämä Iso-Britanniassa on yhtä hullunmyllyä. Huolestuneet viestit perheenjäseniltä Suomesta vahvistavat mielikuvaa entisestään.

Postiluukustani tipahtanut EU-vaalien äänestyslipuke sai minut ja puolisoni huvittuneeksi. Tällä tavoin brexit näkyy arjessani.

Britanniassa asuvien eurooppalaisten huoli tulevaisuudesta

Olen ollut aina suuri britti-fani. Teini-ikäisenä perheen kanssa tehty turistimatka Lontooseen sai minut vakuuttuneeksi siitä, että asuisin tässä maassa vielä joskus. Ihastelin Big Beniä, ikonisia mustia takseja ja muuta turistihömppää. Olenkin päätynyt matkustamaan Suomi-Englanti väliä tiuhaan tahtiin 19-vuotiaasta lähtien ja asunut maassa yhteensä yli viisi vuotta.

Tämän päivän mediaotsikoissa alleviivataan huoli, joka näkyy monen Britanniassa asuvan EU-kansalaisen arjessa. ”Suomikin valmistautuu brexit-kaaokseen – ’Itse en yrittäisi 30. maaliskuuta lentää Britanniaan tai sieltä pois’”, kertoi asiantuntija Ylelle.

Jäitä hattuun media hyvä! Nyt ymmärrän, miksi perheenjäseneni lähettävät huolestuneita viestejä minulle ja puolisolleni tänne sateiselle saarelle.

”Tilanne on herättänyt maassa paljon epävarmuutta, ja ihmisillä on kova huoli perusasioista, kuten ruoan riittävyydestä, lääkkeistä ja työpaikoista. Osa ajattelee tietty, että brexit on hyvä asia”, kommentoi Suomen Lontoon-suurlähetystön lehdistövirkamies Johanna Sumuvuori MTV:lle.

Britanniassa lähes 2 500 ihmistä on liittynyt Facebookissa Preppers UK -ryhmään, jossa ihmiset ovat alkaneet hamstraamaan elintarvikkeita ja muita hätävaroja kotiinsa, jos tulee sopimukseton ero alkuperäiseen brexit-päivämäärään mennessä. Tuo päivämäärähän on jo ohitettu ja tilanne on edelleen hyvin epäselvä.

En itse lähtenyt hamstraamaan kaappeja täyteen säilykkeillä, sillä en tohdi uskoa, että ruoka loppuu kuin seinään brexitin vuoksi.

Ulkomaalaisiin kohdistuva rasismi

Arkeni Iso-Britannian etelärannikolla muistuttaa minua päivittäin siitä, miksi muutin tänne 19-vuotiaana. Englantilaiset ovat ystävällistä ja huomioonottavaa kansaa. Rakastan kevyitä small talk -keskusteluita tuntemattomien saarelaisten kanssa, vastaantulijoiden lämpimiä hymyjä ja sitä, että ihmiset pyytävät toisiltaan anteeksi kilpaa tönäistessään toista vahingossa.

Englannilla ei ole tällä hetkellä maailman paras maine. Lokaalien reaktio brexit-aiheiseen keskusteluun herättää sympatiaa. He pudistelevat päätään ja pyytävät anteeksi maansa puolesta. Moni on uuden kansanäänestyksen puolella ja toivoo, että brittiläiset voisivat vielä puhdistaa maineensa. Tähän tietysti voi vaikuttaa se, että asun Brightonissa, jonka asukit ovat tunnettu liberaaleista arvoistaan.

Joudun kuitenkin myöntämään, että olen kohdannut ulkomaalaisiin kohdistuvaa rasismia. Leppoisa juttutuokio Lontoossa 10 vuotta sitten paikallisen kanssa päättyi yhtäkkisesti, kun kerroin olevani kotoisin Suomesta. ”Luulin, että olet kotoisin Englannista?!”, keskustelukumppanini keskeytti minut röyhkeästi, kääntyi kannoillaan ja jatkoi matkaa.

Tilanne oli hämmentävä. Tämä on jäänyt ainoaksi kokemukseksi ulkomaalaisiin kohdistuvasta rasismista Britanniassa – ja toivottavasti myös viimeiseksi.

Brexitillä on myös ollut suora vaikutus puolisoni lentäjä-opiskeluihin. Hänen harjoittelija pilottilisenssi ja lentämiseen tarvittava lääketieteellinen kelpoisuustodistus on kirjattu tällä hetkellä Britanniaan. Sen pätevyys EU:ssa ei ole turvattu, jos niin sanottu no deal -skenaario, eli Britannian sopimukseton EU-ero, astuu voimaan.

Miltä oma tulevaisuuteni Englannissa näyttää?

Arki Englannissa ei ole vielä muuttunut brexitin takia lainkaan. Ymmärrän, että elämäni täällä voi vaikeutua ja ei ole taetta siitä, että saan jäädä asumaan tänne. Englannissa asuvat suomalaiset ystäväni suhtautuvat brexitiin rauhallisen hämmentyneenä. Ilmassa on odottava tunnelma.

Kun yli 400 000 Euroopan maiden kansalaista on hakenut lupaa jäädä Britanniaan brexitin jälkeen, jää nähtäväksi kuka maahan saa jäädä asumaan ja miltä brexitin tulevaisuus näyttää. Ymmärrettävästi tämä aiheuttaa monelle suurta huolta; jos hallituskaan ei ole lainkaan kartalla tilanteesta – miksi kukaan kansalainenkaan olisi? Hyväksytyt hakijat saavat asua ja työskennellä maassa pysyvästi.

Pysyn avoimena Britannian tulevaisuuden puolesta ja kehotan ottamaan median uutisoinnin aiheesta toppuuttelevin mielin. Saarella elämä jatkuu normaalisti.